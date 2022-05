Aldri har norsk fisk og sjømat bidratt mer til norsk økonomi. I fjor ble det eksportert sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner.

Så mye fisk og sjømat kunne ha mettet jordas totale befolkning i to dager.

Men medaljen har en bakside. «Alle» er enig om at det fuskes i fisket langs kysten vår. Ingen vet nøyaktig hvor mye.

I dag publiserte Økokrim sin årlige trusselvurdering for 2022. Her peker de på kriminalitet innen fiskerinæringen som en av de aller største truslene vi nå står overfor.

Det var VG som omtalte rapporten først.

I rapporten konkluderer Økokrim at det forekommer systematisk under- og feilrapportering av fangst og landing av fisk og skalldyr i Norge.

Samtidig har Fiskeridirektoratet de siste årene bare kontrollert om lag en halv prosent av de totalt 240.000 årlige landingene av fisk.

Dette skriver Økokrim om fiskerikrininalitet: Ekspandér faktaboks «Marine ressurser er svært viktig for verdiskapningen langs kysten og for norsk økonomi. Norsk sjømat er Norges nest største eksportvare etter olje og gass, og profittmuligheten er stor for flere av aktørene i næringen. Det er meget sannsynlig at enkelte fiskere og foretak som driver mottak av fisk er involvert i systematisk under- og feilrapportering av fisk og skalldyr. Fiskerikriminalitet undergraver konkurransevilkårene i næringen, fellesskapets gevinst fra verdiene i havet og myndighetenes forvaltning av fiskeriressursene. Norske fiskeriressurser og deres store økonomiske verdi tiltrekker seg aktører som profitterer på systematisk under- og feilrapportering av fangst ved fiskemottak. Dette foregår enten i samarbeid med fiskerne eller ved at mottakene underslår fangst eller fangstverdi fra fiskerne. Ved samarbeid kompenserer mottakene under- og feilrapporteringen ved å betale en høyere pris for fangsten. Mottaket får dermed mer råstoff og fartøyet kan fiske mer enn det har på kvoten. Bruk av pallevekter muliggjør omskrivning av sluttsedler. Videre kan produksjon hvor fisken bearbeides i flere ledd, legge til rette for avskrivning av en større andel fisk enn det som er reelt. Også omskriving av art gir økonomiske fordeler for både fisker og mottaket. Fiskeren får en pris som ligger over minstepris for innrapportert art mens mottaket betaler under halv pris for en vare som kan omsettes for full pris i markedet. Foretak som eier flere mottak eller kontrollerer flere ledd i verdikjeden kamuflerer under- og feilrapporteringen ved å flytte sjømat mellom foretakene. Fisk omsettes også svart gjennom tilsynelatende legitime foretak. Enkelte virksomheter som begår systematisk under- og feilrapportering av fisk benytter også sårbar utenlandsk arbeidskraft, som har dårlige boforhold og som utsettes for uberettigete trekk i lønn. I enkelte tilfeller utkonkurrerer virksomheter som begår omfattende fiskeriog arbeidslivskriminalitet de andre lovlydige virksomhetene og tar over markedsandeler og utvider sin vertikale integrering i markedet. Aktører som kontrollerer virksomheter i flere ledd av verdikjeden benytter sin posisjon til å oppnå gevinst ved å sette omsetning av ulovlig fangstet fisk og skalldyr i system. Omsetningen av ulovlig fangstet fisk skjer ofte svart ved at salget ikke rapporteres til toll- og skatteetatene.» Hentet fra Økokrims trusselvurdering

Stjeler store verdier fra fellesskapet

Omfattende juks i næringen er med på å undergrave konkurransevilkårene i næringen, fellesskapets gevinst fra verdiene i havet og myndighetenes forvaltning, ifølge rapporten.

– Økokrim har advart mot dette siden 2015. Men når vi snakker om dette i enda større grad enn tidligere, så er det fordi vi mener det er en negativ utvikling, sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth.

Tidligere har Økokrim antydet at tjuv- og overfiske tilsvarer en verdi på om lag 2 milliarder norske kroner, mens verdien av det ulovlige fisket internasjonalt antas å være nærmere 180 milliarder hvert år.

Ulike metoder Ekspandér faktaboks NOFIMA ba i en undersøkelse fra 2013 fiskerne vurdere ulike metoder etter omfang på en skala fra 1 til 5. Tre metoder skilte seg ut: Storhundre er et gammelt begrep som anvendes om situasjonen der fisker og fiskebruk blir enige om å melde inn et mindre kvantum enn det reelle. Noe avhengig av aktørenes forhandlingsstyrke kompenseres fiskeren gjennom en høyere pris enn markedsprisen.

Fiskefartøyenes kvoter tildeles i rund vekt, mens torsken tradisjonelt har blitt levert og veid sløyd og hodekappet. For å komme frem til riktig fratrekk i kvoten benyttes det offisielle omregningsfaktorer til rund vekt .

De siste årene har det blitt populært å levere fisken usløyd. I utgangspunktet er det da enkelt å foreta kvotetrekk.

Omregningsfaktoren skaper imidlertid problemer ettersom den faktiske faktoren er høyere under vinterfisket, noe som betyr at fiskerne trekkes mer i kvote om de veier fisken rund, enn om de sløyer den før veiing.

Dette har ført til at man for rund fisk benytter en «uoffisiell» omregningsfaktor for å unngå at fartøyene som leverer rund fisk, skal komme annerledes ut. Det er ikke tillatt i henhold til lovgivningen, og det fører til at en enda større andel av den norske fangsten underrapporteres.

Den tredje metoden er knyttet til dårlig kvalitet på hele eller deler av fangsten og er nært beslektet med storhundre .

I stedet for at fiskeren skal få lavere pris på fisk av dårlig kvalitet, blir fisker og fiskekjøper enige om at denne fisken ikke skal rapporteres til myndighetene.

Slik reduseres fiskerens tap ved at fisken ikke trekkes fra kvoten, og den kan dermed fiskes «en gang til», mens kjøperen får fisk til redusert pris samt mulighet til å motta mer fisk av bedre kvalitet.

Andre metoder som benyttes, er utkast på sjøen, omskriving av arter og betaling av tjenester med fisk. Respondentene vurderte disse til å forekomme sjeldnere. Kilde: NOFIMA.

I vurderingen til Økokrim skriver de at norsk fisk og de store verdiene i havet, tiltrekker seg aktører som profitterer på systematisk under- og feilrapportering av fangst.

Fiskarlaget: – Kriminaliserer en hel næring

Norges Fiskarlag deler ikke Økokrims inntrykk at det foregår et utstrakt juks i fiskerinæringen.

– Hårreisende og trist. En hel næring kriminaliseres av Økokrim. Jeg vil si at 99 prosent av alle fiskere er lovlydige, sier daglig leder Hanne Fagertun i Nordland fylkesfiskarlag.

Daglig leder Hanne Fagertun i Nordland fylkesfiskarlag. Foto: Norges Fiskarlag

Hun har selv vært fisker og jobbet ved flere fiskemottak i hjemkommunen Værøy.

Også lederen av Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, stiller seg bak Fagertun.

– Det er en virkelighetsbeskrivelse som er totalt ute av proposjoner.

– Blir litt «Joker Nord»

Fagertun viser til at dagens fiskerinæring er ei næring som er strengt lovregulert. Kravene til rapportering gjør at de er svært vanskelig å være fisker i dag, mener hun.

Fiskarlagslederen reagerer på at Økokrim ikke er mer konkret i sin trusselvurdering, og etterlyser bevis.

– Det er betenkelig at de ikke kan underbygge sine påstander. De bruker begreper som at de «mener å se», uten å ha noe konkret å vise til. Det blir litt Joker Nord – som å stikke en finger opp i lufta. Fakta er viktig, det handler om omdømmet til en hel næring.

Samtidig kan ikke Fagertun utelukke at det skjer lovbrudd.

I Lofoten og Vesterålen er fisket etter torsk verdens største. Et fiske som normalt starter i januar og varer ut april, det er i disse månedene skreien kommer i store mengder for å gyte. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vi kan ikke utelukke at det kan skje. Norges Fiskarlag ser på ingen måter med milde øyne på juks, men vi vil sterkt avvise at det foregår i en så utstrakt omfang som Økokrim påstår.

Dessuten er regelverket fiskerne må forholde seg til komplisert.

– All rapportering foregår elektronisk via apper. Det kan være vanskelig om du er utenfor dekningsområde.

Ønsker dialog

På spørsmål om Økokrim kriminaliserer bransjen, svarer Pål Lønseth at de kun peker på enkeltaktører.

– Vi har ikke kriminalisert en hel bransje. Vi er opptatt av å komme i dialog med bransjen for å finne en løsning, og gjerne sammen med Fiskarlaget.

Økokrim mener at de har konkrete beviser på at omfattende økonomisk juks foregår. Blant annet straffesaker og «annen etterretning».

– Og vi har mange rapporteringer fra myndighetene om ulovligheter, sier Lønseth.

– Ikke god nok kontroll

Ulovlig fiske og omsetning er et problem under det årlige skreifisket utenfor Nord-Norge.

Fiskere som blir tatt, kan i verste fall miste retten til å fiske.

Noen av sakene vil ende med en advarsel. Andre vil bli ilagt et gebyr eller få inndratt verdien av fangsten.

Under årets fiske har inspektører fra Fiskeridirektoratet ute døgnet rundt for å sjekke at ingen driver ulovlig handel med fisk.

I fjor ble det fisket skrei for rekordhøye 3,8 milliarder kroner. Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for skreien. Samtidig merker fiskerne at lofotfisket ikke er at det en gang var. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tillegg er Kystvakten, skatteetaten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet, politiet og Mattilsynet trukket inn.

– Kontroll gjør vi på vidt grunnlag. Det aller viktigste er at vi får rapportert den lovlige aktiviteten, forklarer fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Sammen med andre etater gjør de et analysearbeid for å slå ned på fiskerikriminalitet der det er størst sannsynlighet for at den oppstår. Han er klar på at Økokrim langt på vei har rett i sin rapport.

Frank Bakke- Jensen innrømmer at Fiskeridirektoratet ikke har god nok kontroll. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi har også andre rapporter som bekrefter at vi ikke har god nok kontroll.

– Det er også begrunnelsen for at vi i direktoratet er gått i gang med en større omorganisering for å bli mer treffsikker i forhold til ressurskontrollen og bli dyktigere til å ta i bruk ny metodikk og teknologi.