MDG-leder Une Bastholm har vært en forkjemper for toget i lang tid.

Hun la ut et Instagram-innlegg denne uken for å fortelle hvor flott hun synes det er å ta toget.

Men det var ikke toget som fikk oppmerksomhet. Det var bagasjelappen fra Widerøe som stjal showet:

«Men det står jo Widerøe på sekken din?»

«Merkelappen på sekken din sier noe helt annet 🙈✈»

«Ingen tvil om at du heller tar tog enn fly med den Widerøe taggen på sekken gitt»

Une Bastholm sier til NRK at hun skjønner at folk setter spørsmålstegn ved navnelappen.

– Det blir lett å misforstå; at jeg later som jeg tar tog, mens jeg egentlig har flydd.

Instagram-innlegget som satte fyr på kommentarfeltet.

Hatt lappen der i mange år

Det er ikke tilfelle, bekrefter hun.

– Sannheten er at jeg flyr sjeldent og er veldig glad i toget.

Hun anslår at det er et par år siden hun sist fløy med flyselskapet. Widerøe-lappen er først og fremst en navnebrikke.

– Det er en navnebrikke som har sittet på tursekken min fra flere år tilbake. Jeg har vokst opp i Bodø og har familie der, så jeg har selvfølgelig flydd med Widerøe, sier MDG-lederen.

Vil ikke ha flyavgifter i Nord-Norge

I Nord-Norge er man avhengig av fly på en helt annen måte enn i Sør-Norge, forteller Bastholm.

Derfor vil partiet hennes skåne Nord-Norge i forslaget om å øke miljøskatt på flyreiser.

Snuoperasjonen kom etter protester fra egne rekker i nord.

– Det er kanskje mange som ikke kjenner så godt til nyansene i politikken vår.

Hun forteller at å bruke navnebrikken fra Widerøe ikke var en bevisst handling, men at hun er fornøyd med diskusjonen som er kommet i etterkant.

– Mange av de flyvningene Widerøe har, er i praksis et kollektivtilbud i Nord-Norge.

Hun forteller videre at MDG vil beholde kortbanenettet i nord og styrke elflysatsingen.

– Og der er Widerøe ganske fremoverlent i bukseselene allerede, sier hun.

Dette vil MDG gjøre i Nord-Norge: Ekspandér faktaboks Etablere prosjekt for utvikling av utslippsfri flytransport på kortbanenettet i Nord-Norge og på Vestlandet med mål om rask elektrifisering av alle ruter.

Bygge Nord-Norge-banen.

Etablere servicesentre for elfly og videreutvikle utdanningstilbudet for elflypiloter og -teknikere ved utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge.

Opprette og styrke utdanningsprogrammer og finansiere forskningsprosjekter om klimatilpasning og -løsninger i nordområdene ved universitetene i Nord-Norge, samt UNIS og forskningsmiljøene på Svalbard. Kilde: Partiprogrammet til MDG, 2021

Får støtte fra partikollega i nord

– Det er ikke noen motsetninger mot det å ha en Widerøe-tag på sekken sin og det å fremsnakke tog, som Une gjør i Instagram-innlegget sitt.

Håkon Møller er Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder på fylkestinget i Nordland.

– Hva er din reaksjon etter å ha lest kommentarene på Instagram?

– Jeg tenker at det er en artig sak som gjør det mulig for partilederen vår å vise at hun også flyr innimellom. Som alle her vet, er kortbanenettet ryggraden i kollektivtilbudet i Nordland.

Håkon Møller (MDG) er leder for Plan- og miljøutvalget i Bodø kommune. Han er også tredjekandidat på Stortingslisten til partiet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han forteller at MDG har forståelse for at Norge er et langstrakt land og mener flytilbudet er helt nødvendig for å komme seg rundt i Nord-Norge.

– Vi er mener at nord trenger kortbanenettet, og at vi trenger fly i vår reisehverdag.

Han bekrefter at flybillettene ikke skal bli dyrere for nordlendingene.

– Vi har en differensiert politikk. I motsetning til andre partier, skiller vi mellom distriktene.

Ikke mulig å fly med Widerøe Kristiansand – Oslo

– Vi har observert en del reaksjoner i sosiale medier, forteller Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe. Foto: Widerøe

Det er spesielt flyselskapet sitt gamle slagord som går igjen i kommentarfeltet til Bastholm.

«Du kommer ikke fram, sånn helt uten Widerøe»

– Jeg må jo innrømme at den er blitt delt internt i Widerøe og vi har sett en del kommentarer på det gamle slagordet vårt.

Å fly strekningen Kristiansand – Oslo er ikke et alternativ med Widerøe. Solli er dermed ikke i tvil om at Bastholm har tatt toget.

– Men at hun fortsetter å bruke denne navnelappen, syns vi er flott. Så skal vi ønske henne velkommen om bord ved neste anledning, sier Solli.