Utvalg om helsepersonell: – Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient

Torsdag overleverer utvalgsleder, Gunnar Bovim, rapporten fra Helsepersonellkommisjonen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Vi kan ikke se for oss en politisk satsing som kan overdøve dette, sier Bovim under pressekonferansen.

– Det hjelper ikke med en milliard her og en milliard der. Det blir færre ansatte per pasient. Den erkjennelsen må vi ta med oss på alle nivå.

Vil styrke sykehjemmene

Han viser til at av alle land i EU og EØS har Norge høyest andel ansatte i helse- og omsorgssektoren.

– Det blir færre sykehus. Det er ikke befolkningsgrunnlag nok. Kanskje vi heller må satse på å for eksempel forsterke sykehjemmene, sier Bovim.

Helsepersonellkommisjonen presenterer sin utredning. Her ved leder Gunnar Bovim. Foto: Javad Parsa / NTB

Flertallet i kommisjonen vil styrke sykehjemmene på steder der det ikke er nok folk til å ha et vanlig sykehus.

Bovim påpeker også at vi må redusere feilbehandling.

– I dag bruker vi mellom ti og 15 prosent av sykehusbudsjettet på å rette opp feil. Mye handler om liggetid, sier Bovim.

Trenger mer heltidsarbeid

Kommisjonen har valgt å fokusere på syv hovedområder: oppgavedeling, organisering, arbeidstid, bærekraft, digitalisering, kompetanse og prioriteringer.

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun mener vi trenger flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Foto: Javad Parsa / NTB

– Fremover blir det viktig å se hvordan vi kan fjerne flaskehalser for utdanningskapasiteten og legge et godt grunnlag for den omstillingen som både helsetjenesten og samfunnet må ha, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Rapporten foreslår store endringer for hva de ulike profesjonsgruppene innen helse skal utføre.

Tidligere har NRK erfart at oppgavedeling blir et sentralt tema:

Spesialistene skal ikke gjøre oppgaver andre kan utføre

Flere oppgaver gis til helsefagarbeidere og ufaglærte

Man må få bukt med overbehandling

Kommisjonen peker på at Norge står ovenfor store utfordringer med å få tilgang til personell, og at presset på ansatte i helsesektoren har økt de siste årene.

Andelen eldre øker

Helt siden desember 2021 har kommisjonen jobbet med å vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

Kommisjonen mener at svaret ikke er flere ansatte, men at det må jobbes mer effektivt.

Allerede nå bruker Norge mer ressurser enn noen andre på helsesektoren. Samtidig øker andelen eldre, mens andelen personer i yrkesaktiv alder ikke øker.

De siste 20 årene har det blitt 40.000 flere over 80 år i Norge. Fra 2020 til 2040 blir det 250.000 flere.

– Det er kommunene som vil merke rekrutteringsutfordringene mest. Mye mer enn sykehusene, sier Gunnar Bovim.

Det er også behov for mer automatisering i helsevesenet framover.

– Vi må automatisere alt vi kan. Mest der den menneskelige kontakten ikke gir betydelig verdi, sier Bovim.

Han slår fast at Norge ikke bør importere seg fra problemet.

Onsdag skrev NRK om at helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er viktig å gjøre det mer attraktivt å jobbe i helsevesenet, og han la ikke skjul på at lønn spiller inn.

– Jeg ser ingen grunn til at helsearbeidere skal ha lavere lønn enn folk i tilsvarende yrker, med tilsvarende utdanning. Jeg tror det er viktig at vi jobber med det som har med lønn å gjøre i de kommende årene, sa han.