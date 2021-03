Ung mann tatt uten førerkort for 23. gang: – Kan virke som mild straff

I januar i år ble mannen stanset i en 80-sone på E10 i Vesterålen. Bilens hastighet ble målt til 131 km/t.

Sjåføren, som er i 20-årene, tilsto i retten alt. Der ble han nylig dømt til fengsel i 45 dager.

I dommen, som NRK har fått tilgang til, kommer det frem at det er 23. gang mannen stanses uten førerkort av politiet.

Han ble senest dømt for det samme i tingretten i desember i fjor.

Hos Trygg Trafikk sperrer Bård Morten Johansen opp øynene av antallet.

– Det synes jeg var veldig høyt. Så mange tilfeller har jeg aldri hørt om før, sier seniorrådgiveren som kan mye om temaet.

Vanskelig å hindre

Johansen påpeker at det ikke finnes noen oversikt over hvor vanlig det er å kjøre uten førerkort.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk har aldri hørt om noen som er tatt av politiet 23 ganger uten førerkort. Foto: Trygg Trafikk

– Mange har nok gjort det 23. ganger, uten å bli tatt. Ofte er det snakk om folk som ikke har kompetanse til å kjøre bil, selv om de tror det selv.

– Utfordringen er at vi ikke har noe fysisk maktmiddel som kan hindre folk i å gjøre det, legger Johansen til.

– Hvordan vurderer du straffen på 45 dagers fengsel?

– Det vil ikke jeg spekulere i. Andre får ta seg av rettspleie, men for de fleste kan det virke som en mild straff.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Økning fra i fjor

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Han kjenner ikke saken i detalj, men sier det som hovedregel gir ubetinget fengsel når du blir stoppet for 5. gang uten førerkort.

– Så er det opp til domstolen å fastsette den konkrete straffen i hvert enkelt tilfelle.

Tall NRK har hentet inn fra politiet viser at det i 2020 var 11.537 anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort.

Det er en økning fra 2019, men tilfellene har vært stabil siden 2015.

– Ingen quick fix

Distriktsleder for UP i Nord-Norge, Geir Marthinsen, understreker at de kun avslører bilistene, og ikke dømmer.

Men han sier det er trist at folk kjører uten førerkort.

– Vi registrerer at dette eksempelet ikke er enestående. Samtidig er 23 ganger selvfølgelig 23 ganger for mye.

– Det finnes ingen quick fix, men vi har jo et håp om at de til slutt lærer. Frykten er jo at de i verste fall kommer ut for en hendelse som får følger for dem selv og andre.

Ny teknologi kan løse problemet

Bård Morten Johansen sier han kjenner til eksempler der politiet har tatt bilen fra personer. I tillegg finnes det forebyggende program i regi av kriminalomsorgen.

I fremtiden kan teknologi åpne nye muligheter.

Mannen ble stanset av politiet på E10 i Nordland mens bilen holdt en hastighet på 131 km/t. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Kanskje må du bruke øyegjenkjenning og fingeravtrykk for å bevise for bilen at du har førerrett, forklarer seniorrådgiveren.

– Teknologien er nok ikke så fryktelig langt unna, men det krever mye for å få det på plass. Blant annet utskifte av bilpark, personvern og jus for øvrig.