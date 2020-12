Tidligere i år ble en person stanset i en tilfeldig kontroll som UP holdt på E6 i Nordland.

Kontrollen endte med at en mobil ble konfiskert, som UP i ettertid sjekket. Videoene på mobilen var de ikke forberedt på.

– UP har etter dette avdekket et ungdomsmiljø som vi vil kunne si har et usunt forhold til bilkjøring, sier Teodor Solhaug i Utrykningspolitiet.

På videoene kunne politiet se dokumentert promillekjøring, ulovlig rusmisbruk og hasardiøs kjøring.

– Det var videoer som viste kjøring over 200 kilometer i timen. Vi har grunn til å tro at de ble tatt for å bli delt på sosiale medier, sier Solhaug.

Flere grove lovbrudd

I tillegg til å ha tatt personen som eide mobiltelefonen, fikk politiet nå mange andre saker på bordet sitt. Noen av hendelsene er grove lovbrudd som kan gi lang fengselsstraff.

– Etterforskningen har avdekket flere grove lovbrudd og vi har opprettet straffesaker på flere unge personer i Salten. Etterforskningen har også medført flere førerkortbeslag i dette miljøet.

Det mest alvorlige tilfellet som ble avdekket var tatt i 80-sonen på en E6-strekning i det aktuelle området.

– Der filmer en ung mann mens en annen kjører i 210 km/t i 80-sonen. Dette kan føre til lang fengselsstraff, sier Solhaug.

– Enormt skadepotensial

Alderen til de som er involvert i miljøet skal være fra 18 til 25 år.

Solhaug er bekymret over at disse menneskene ikke innser hvor farlig det de gjør faktisk er.

– Det vi ønsker å få frem er at det er et enormt skadepotensial i det de gjør. En ting er dette med rusmisbruk, men fart kan være vel så farlig. Når du kombinerer dette med en ung, uerfaren sjåfør, kan det gå veldig dårlig.

Ifølge UP har det vært en økning i dødsulykker i indre Salten i 2020, uten at de vil koble dette til det aktuelle miljøet. Men dødsulykker kan bli konsekvensen om man ikke er mer forsiktig.

– Vår jobb er å forebygge dette her. Det å drive på med skrytevideoer er ikke bare farlig for dem som gjør det, men det kan føre til dårlige holdninger hos andre.

– Hva har de sagt, disse som dere nå har tatt ut sak mot?

– Alle har lagt seg flate. De som har hatt førerkortet beslaglagt har erkjent straffskyld. Det kan også hende at det blir opprettet flere straffesaker nå fremover, sier han.

Skjer over hele landet

Skrytevideoer av råkjøring er på ingen måte isolert til Nordland fylke. UPs distriktsleder i Nord-Norge, Geir Marthinsen, sier at dette er et fenomen de ser over hele landet.

– Hvor stort problemet er skal jeg være forsiktig å si noe om, og det er vanskelig å kunne si at noen distrikter stikker seg veldig ut. Men dette er et utbredt problem over hele landet.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i Nord-Norge. Foto: TOR FARSTAD

Han forteller om miljøer som er såpass organiserte, at ungdommen står vakt på hver side av tunneler for å forsikre seg om at det ikke kommer motgående trafikk, eller politi.

– Men vi ser også singelatferd. Unge gutter og jenter som lager skrytevideoer som de igjen legger ut på sosiale medier.

Til tross for at det er nedslående at slike miljø finnes, er Marthinsen glad for at UP har avdekket operasjonen.

– Takket være solid innsats fra denne UP-patruljen, har vi avslørt et miljø som setter både eget og andres liv i fare med sin trafikkatferd. Flere av disse ungdommene risikerer ubetinget fengsel, og vi håper at dette kan virke preventivt.

– For om du krasjer i sånne hastigheter, det kan bli fatalt?

– Med de hastighetene vi har sett her, så er det bare ett utfall om det skulle gå galt. Forhåpentligvis vil disse avsløringene gjøre at det ikke må en ulykke til før en skjønner alvoret, avslutter han.