– Enkeltsakene i seg selv og mengden gjør at det er en alvorlig tiltale.

Det sier statsadvokat Jorild Steindal.

Mandag må mannen i 40-årene nok en gang møte i retten. Tidligere er han domfelt 12 ganger, blant annet for vold og bruk av narkotiske stoffer.

Nå er det langt mer alvorlige forhold han må svare for. Denne gang er han tiltalt for en rekke voldtekter. Han må også svare for flere forhold hvor han skal ha utsatt kvinner for vold.

– Hun er preget av saken, og har vært det siden hendelsen fant sted, sier bistandsadvokat Charlotte Marie Ringkjøb.

I tillegg til dette skal mannen blant annet ha brutt en rekke besøksforbud.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith. Han ønsker ikke å kommentere saken. Det er dermed ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld for noen av forholdene.

Dette er mannen nå tiltalt for Ekspandér faktaboks Straffelovens paragraf 292 – for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Strafferamme: Fengsel fra 3 til 15 år

Vurderer forvaring

Statsadvokat Jorild Steindal har varslet at hun vurderer å legge ned påstand om forvaring for en mann i 40-årene som er tiltalt for en rekke voldtekter. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Nå vurderer statsadvokaten å legge ned påstand om forvaring.

– Hva er årsaken?

– Det er både alvorligheten i de enkelte postene og mengden. I tillegg er mannen dømt for lignende forhold tidligere, sier Steindal.

Forvaring Ekspandér faktaboks Formålet med forvaring er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter for fremtiden. Forvaringsdommen sones i fengsel. Forvaring har ikke en endelig slutt-tid. Det skal gjøres en sikkerhetsvurdering av om den dømte kan prøveløslates. En forvaringsdom har en tidsramme og gjerne en minstetid. Tidsrammen kan forlenges med inntil fem år om gangen, men en slik forlengelse kan kun avgjøres av retten. Normalt vil en person kun dømmes til forvaring hvis lovbryteren tidligere er dømt til fengselsstraff uten at dette har hjulpet. Hvis gjentagelsesfaren for alvorlige lovbrudd er nærliggende, kan det skje allerede ved første gangs domfellelse. For barn under 18 år kan forvaring bare ilegges ved helt ekstraordinære omstendigheter. Kilde: snl.no

Selv om statsadvokaten mener at mannen er så pass farlig for samfunnet at hun vurderer å be om forvaring, er mannen ikke varetektsfengslet.

Løslatt

Han ble løslatt i februar i fjor. Retten mente da at det ikke ville være riktig å holde mannen varetektsfengslet. Noe av årsaken var at det på daværende tidspunkt så ut til at det kunne ta tid før saken kom opp for retten.

I avgjørelsen ble det også pekt på at saken inneholdt en rekke usikkerhetsfaktorer. Blant annet at det skal mangle DNA-bevis, en av de fornærmede skal ha «svarte hull» i hukommelsen.

Retten besluttet at det ikke ville være riktig å beholde mannen varetektsfengslet fram til hovedforhandlingen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Dermed ble en mann som påtalemyndigheten nå vurderer om samfunnet bør skjermes mot, løslatt.

– Min klient har helt siden det skjedde hatt angst for å møte ham, og har utvist stor redsel siden hun anmeldte forholdet, sier Ringkjøb, og fortsetter:

– Hun har sterk frykt og angst for å forklare seg i retten.

Kristin Fagerheim Hammervik Foto: Lars-Bjørn Martisen / NRK

– Det skaper utrygghet hos min klient, det er ingen tvil om det. Utover dette ønsker jeg ikke å utdype detaljer knyttet til dette, sier Kristin Fagerheim Hammervik. Hun er bistandsadvokat for den andre av kvinnene som mannen skal ha voldtatt og usatt for vold.

Statsadvokat Steindal vil ikke kommentere løslatelsen. Etter det NRK har grunn til å tro, har mannen ikke begått nye alvorlige straffbare forhold etter løslatelsen.

– Det kan framstå som et paradoks

Jørn Jacobsen er jussprofessor ved Universitetet i Bergen. Han forstår at det kan oppfattes som et paradoks at en tiltalt går fri i påvente av en straffesak.

– Det kan fremstå som et paradoks. Samtidig så er det slik at en tiltale ikke er en rettskraftig dom. Fram til saken er ført, så er ikke forholdene som danner grunnlaget for forvaring bevist, sier han, og påpeker at man har et strengt krav på å bli behandlet som uskyldig før man er dømt.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jørn Jacobsen, er klar på at det er forskjellige regler for varetektsfengsling og forvaring. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Jacobsen får støtte fra professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

– Spørsmålet om varetektsfengsling er rettslig sett noe annet enn spørsmålet om det er grunnlag for å dømme en person til forvaring, sier Holmboe.

Begge professorene uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om den konkrete saken NRK her omtaler.

Ser fram til å få gjennomført saken

– Min klient ser fram til å få saken gjennomført og få forklart seg. Det er en alvorlig tiltale, og det er en stor belastning å være fornærmede i denne saken, sier bistandsadvokat Hammervik.

Også for Ringkjøbs klient har saken vært en stor belastning.

– En stor del av belastningen er at det har gått så lang tid. Forholdene som gjelder min klient var fra 2018. Nå er vi kommet til høsten 2021, sier hun, og fortsetter:

– Det er bra at saken kommer opp i sin fulle bredde.

1. november starter saken, og det er satt av ti dager til behandlingen i Salten og Lofoten tingrett. Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra den tredje bistandsadvokaten, Svein Skipnes.