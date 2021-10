Politimann skulle «straffe» kvinner seksuelt – nå er han tiltalt for voldtekter

I desember 2019 ble politimannen suspendert fra sin stilling og varetektsfengslet.

Bakgrunnen var en siktelse tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

Nå er tiltalen klar og saken skal opp i Helgeland tingrett over 30 dager i januar og februar 2022.

Totalt er det syv fornærmede i saken og politimannen står tiltalt for brudd på fire paragrafer i straffeloven.

– Det er veldig alvorlig. Det er ingen tvil om det, sier lokallagsleder Marina Sørgård i Politiets Fellesforbund i Nordland til NRK.

Seksuell straff skal ha blitt voldtekt

Tiltalen viser at politimannen blant annet står tiltalt for brudd på § 292, jf. § 291 om voldtekt.

Ved to anledninger i perioden 2018–2019 skal mannen angivelig ha avtalt å seksuelt «straffe» to kvinner.

Den første episoden, i 2018, skal det ha vært en avtalte om å binde en tråd rundt hender og føtter på kvinnen. Dette skal ha utviklet seg til at kvinnen sa nei, og forsøkte å sparke politimannen bort.

John Christian Elden sier til NRK at hans klient nekter straffskyld etter tiltalen. Foto: Nadir Alam / NRK

Ifølge tiltalen skal politimannen ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Den andre episoden skal ha skjedd i 2019. Denne gangen skal en kvinne ha blitt bundet på hender, føtter og hals.

Denne kvinnen skal også, ifølge tiltalen, ha bedt politimannen å stanse og slippe henne løs.

Han skal angivelig ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Tiltaltes advokater er Ellen Tvedten Jorem og John Christian Elden. Sistnevnte sier til NRK at hans klient ikke kjenner seg igjen i tiltalen.

– Foreløpig kan jeg bare kommentere at min klient nekter straffskyld etter tiltalen.

Preger alle ansatte

I tillegg er vedkommende tiltalt for fem overtredelser av straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold:

Tiltalt for fem brudd på Straffeloven § 295 Ekspandér faktaboks Høsten 2017 skal politimannen ha kommet i kontakt med en kvinne som anmeldte en sak til politiet. Han skal ha gjennomført avhør av kvinnen, og i løpet av de neste to årene skal hun ha utviklet et avhengighetsforhold til ham. Tiltalen sier politimannen utnyttet den tjenstlige relasjonen til henne og hadde en rekke samleier med kvinnen. Fra høsten 2017 til sommeren 2018 var den tiltalte mannen praksisveileder for en student. De skal angivelig ha utviklet et kjærlighetsforhold. Tiltalen sier at kvinnen følte seg underordnet, var redd for å miste studieplassen, og nærmest ble tvunget inn i relasjonen. I perioden 2017 til 2019 skal han ha utviklet en relasjon til en kvinne gjennom arbeid som politimann. Dette skal ifølge tiltalen ha ført til et samleie sommeren 2019. Over en periode på seks måneder i 2019 skal mannen ha blitt kontaktet av en kvinne som trengte råd av ham som politibetjent. Han skal ha utnyttet relasjonen til å ha en lang rekke samleier med kvinnen. Fra sommeren 2018 til slutten av 2019 skal tiltalte ha hatt omfattende kontakt med en kvinne i forbindelse med politiarbeid. I tiltalen står det at dette skal ha utviklet seg til et tillitsforhold. Mannen skal ha utnyttet dette til å ha flere samleier med kvinnen.

Mannen er også tiltalt for brudd på Straffeloven § 171. Det er oppført fem bistandsadvokater i saken og to advokater fra Spesialenheten for politisaker.

Marina Sørgård i Politiets Fellesforbund i Nordland sier hun er kjent med innholdet i tiltalen. Hun understreker at dette påvirker over 600 medlemmer.

– Det påvirker oss sterkt. Vi er politi og det er slike saker vi etterforsker til vanlig. Dette går tungt inn på oss.

PREGET: Lederen i Politiets Fellesforbund i Nordland sier til NRK at alle deres medlemmer preges av saken. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Dette går inn i politisjela. Det berører alle ansatte i Nordland.

Hun presiserer at tiltalte ikke er dømt. De ivaretar også ham.

– Det jobbes tett mot ledelsen på arbeidsplassen. Informasjon skal komme fortløpende og alle de berørte blir ivaretatt. I denne saken har arbeidsgiver vært svært tett på.

Første dag i retten er etter planen 17. januar. Over to år etter at tiltalte ble suspendert.

– Det har tatt lang tid, men det er utenfor våre hender, avslutter Sørgård.