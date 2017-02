Voldtektssiktet hevdet han kunne helbrede

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i desember i fjor, men under gårsdagens fengslingsmøte i Salten tingrett ble det avgjort at mannen løslates.

Politiet delte i dag nye opplysninger fra etterforskningen. Politiet mener mannen i 40-årene blant annet skal ha brukt sin omgangskrets for å komme i kontakt med de fornærmede, men at han også skal ha brukt andre måter.

– I tillegg har mannen også gjennom kontaktannonser i aviser brukt sine påståtte helbredende evner til å komme i kontakt med andre fornærmede, som han har utnyttet for å få seksuell omgang. Den siktede har gjennom en årrekke vært aktiv som helbreder, sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt.

Reagerer på løslatelse

Kristin Fagerheim Hammervik representerer en av dem som har status som fornærmet i saken. Foto: Ola Helness / NRK

Politiet har siktet han for fem voldtekter av fem kvinner. Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede i dag er 81 år gammel. Politiet mener samtidig det kan være opp flere fornærmede i saken.

Mannen i 40-årene stiller seg uforstående til siktelsen.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokatene til to av de fornærmede. De reagerer på at mannen nå er løslatt.

– Jeg tenker det er svært beklagelig. Jeg tenker vilkårene er til stede for en fortsatt fengsling av denne personen. Jeg er sånn sett glad for at politiet har valgt å anke avgjørelsen, sier Kristin Fagerheim Hammervik, som representerer en av de fornærmede.

Er ilagt besøksforbud

Mannen er ilagt besøksforbud og har ikke lov å kontakte de som har status som fornærmet i saken.

Under gårsdagens rettsmøte forklarte mannen at han ikke skal bo i Tysfjord, men i en annen nordnorsk kommune. Hammervik er ikke enig i at det er nok til å løslate mannen.

– Da legger man til grunn at hans lovnader er til å stole på fullt ut. Det er det ingen grunn til. Jeg representerer en dame som er særlig sårbar, og hvor jeg tenker det er særlig viktig at hun ikke føler seg utrygg og heller ikke skal risikere å bli kontaktet av eller møter på ham på noe vis.

Har fått trusler

I kjennelsen fra Salten tingrett står det at varetektsfengslingen har vært en svært vanskelig tid for den siktede mannen og at han har mottatt drapstrusler i fengslet.

Mannens advokat advarer mot forhåndsdømming av sin klient, og gikk tidligere i dag ut mot politiets uttalelser i etterkant av løslatelsen.

– Politiet har gitt uttrykk for at det kan støte allmennhetens rettsfølelse. Jeg minner om at enhver person i Norge skal anses uskyld fram til han er endelig straffedømt og den rettigheten må gjelde for siktede også i denne saken. Da kan det ikke støte noens rettsfølelse at han ikke sitter i fengsel, sier Tarjei Ræder Breivoll, som representerte mannen under gårsdagens fengslingsmøte.