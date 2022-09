Mange skaffet seg hund under pandemien.

Det gjorde at det ble en tidobling av oppdrettere i Norge.

Men nå stuper markedet for hunder.

Foreningen for omplassering av dyr forteller om en økning på nesten 70 prosent i omplassering av hunder.

Sitter igjen med valpene

Nå er hverdagen tilbake til det normale. Men flere har oppdaget at hund ikke passer inn i hverdagen.

Oppdretter Nina Nordheim i Bodø har merket utviklingen.

Oppdretter Nina Nordheim i Bodø tror mange hundeeiere ikke forsto hva det innebar å få seg hund under pandemien. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

I 2020 fikk de nesten 300 e-poster og forespørsler på valp. Nå er det stille.

– Det gjør at vi sitter igjen med valpene, sier Nordheim.

Hennes 19 år gamle datter, Sofie Nordheim Jarlodd, er assistent og sekretær for det lille familieoppdrettet.

Sofie Nordheim Jarlodd, er assistent og sekretær for det lille familieoppdrettet. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

For begge er det frustrerende at mange hunder nå ikke får det livet, og den familien de trenger.

– Jeg tror det er viktig at folk er klar over at det er så mange hunder som er igjen. Både folk og oppdrettere må tenke over det. Det er et problem nå.

– Markedet har stupt

Iris Belinda Johansen driver med oppdrett, omplassering, hundehotell og adferdskonsultasjoner på Kennel Pil, i Sandefjord.

Ifølge Johansen ble det under pandemien en tidobling av oppdrettere nasjonalt.

Driver av kennel Pil. Foto: Privat

– Markedet har nå stupt. Det er veldig ekstremt. Det er langt større tilbud enn det er etterspørsel.

Hun har akkurat nå seks hunder inne til omplassering, men har allerede gått over sin maksgrense.

Fikk du deg hund under pandemien? Ja, jeg fikk meg såkalt koronahund 🐕 Ja, jeg fikk meg hund, men det hadde ikke noe med pandemien å gjøre 🐩 Nei, og jeg har ikke lyst på hund nå heller 🛑 Vis resultat

– Jeg har sagt nei til i hvert fall tre ganger så mange hunder.

Hun tror de mange omplasseringene handler om at flere hundeskoler var stengt under pandemien. Mange hunder sliter derfor nå med adferdselsproblemer.

Bekymret for utviklingen

Ida Nedberg Østgård presseansvarlig i Forening for omplassering av dyr, forteller at de har sett en kraftig økning i antall henvendelser om omplassering av hund.

Ida Nedberg Østgård er bekymret for utviklingen av antall hunder som eiere vil omplassere. Foto: Privat / FOD

I 2020 omplasserte de 63 hunder. I 2021 104 hunder. I år har de allerede omplassert 73 hunder.

– Vi har aldri hatt så stor pågang før for å omplassere hund.

De har heler aldri hatt så mange katter å omplassere som nå. Men det er færre som vil ta imot dyrene.

– At flere nå ikke ønsker eller ikke klarer å ta vare på hunden er bekymringsfullt, sier Østgård.

Kjenner du noen med koronahund som nå ikke kan ha den lenger? Ja, jeg eller noen jeg kjenner har en hund de ikke kan ha etter pandemien 🐶 Nei, jeg kjenner ingen som har dette problemet 🤷 Jeg kjenner ingen, men det overrasker meg ikke at folk har havnet i denne situasjonen 😬 Vis resultat

Det er nå så mange som trenger å omplassere hunden at dyrene må stå på venteliste.

Østgård forteller at det nå er 30 hunder konstant på ventelisten deres.

Og de ser ingen ende på det.

Blir oppdretter sittende igjen med valper må de ta vare på dem til de finner gode eiere, forteller oppdretteren i Bodø. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Det er ikke slik at vi har sett en økning, som nå begynner det å komme tilbake til normalen, forklarer Nedberg.

– Økningen bare fortsetter. Så vi er ganske bekymret for hvordan dette går framover.

Får henvendelser om avlivinger

Linda Bakken Bøe, veterinær og deleier hos Dyrlegene i Bodø, sier at de har også merket at mange har blitt oppdrettere.

De ser også at noen eiere har fått en hundetype som de gir for lite, eller feil type stimuli.

Hyperaktiv og utagerende atferd, og til og med aggresjon kan være konsekvenser.

Linda Bakken Bøe, veterinær og deleier hos Dyrlegene i Bodø sier flere eiere henvender seg til dem når de har en hund de ikke klarer å håndtere. Foto: Dyrlegene Bodø

– Noen ganger kan de se ut som farlige hunder, og får de utvikle atferden sin videre kan de også bli det.

Men betyr det at det også er en økning av forespørsler for å avlive hunder?

Ikke nødvendigvis, sier Veterinærforeningen.

På bakgrunn av data fra DyreID kan de ikke se noen endring i frekvensen av avlivinger i perioden 2017-2022.

- Det er helt klart en overvekt av gamle hunder som blir avlivet, sier Hilde Røssland, leder av Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

- Frekvensen for avlivinger er heldigvis lav for alle alderskategorier under 10 år, sier Hilde Røssland, leder av Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Foto: Jan Leirud / Norsk Veterinærtidsskrift

Hun legger til at avliving er et resultat av kroniske helseproblemer over tid og en velovervei beslutning der veterinær er involvert.

Ida Nedberg Østgård i Forening for omplassering av dyr sier at de får inn henvendelser fra eiere som sier at de må avlive hunden om den ikke blir omplassert.

Hundeoppdretterne i Bodø sier at de har satt på bremsen og ikke har satt på flere kull under pandemien. Andre økte sitt oppdrett. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

- I de aller fleste tilfellene klarer vi å prioritere disse hundene, men det er noen tilfeller vi ikke rekker.

Hun skulle ønske at folk tenkte seg mer om før de skaffet seg en kjæledyr.

– Det er jo ikke sånn at hunden kun lever fram til vi skal noe, eller til vi ikke kan ha den lengre. Det er et levende vesen som føler både glede, sorg og smerte, sier hun.