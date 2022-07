Da koronapandemien rammet Norge for fullt, valgte flere å skaffe seg en valp. Mange hadde hjemmekontor, og tenkte at dette var et riktig tidspunkt å gå til anskaffelse av en hund.

Totalt i 2020 ble det registrert 29.260 nye hunder hos Norsk Kennel Klub, en økning på 2507 hunder fra året før.

For enkelte ble den lille pelskledde sjarmøren til et firbent mareritt.

– Mange hunder er redde. De har ikke møtt folk, fått mennesker på besøk hjemme eller hilst på andre hunder. Det kan eskalere til at de glefser eller biter, forteller adferdskonsulent Anna Bjurgård Compton ved Dyreadferdssenteret.

Lange ventelister

Dyreadferdssenteret opplever nå en enorm pågang fra fortvilte hundeeiere som ønsker å få hjelp til å håndtere problemene. Nå må de ansatte flere adferdskonsulenter for å møte etterspørselen.

Adferdskonsulent Anna Bjurgård Compton ved Dyreadferdssenteret. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Både hunden og eierne har det vondt. Vi skaffer jo oss hunder for å ha en sosial kompanjong. I stedet blir det en heltidsjobb å håndtere denne hunden, sier Compton.

Koronarestriksjonene førte til at mange av valpene ikke fikk vært på kurs, eller møte andre hunder. Det må de betale prisen for i dag.

Frykt og separasjonsangst er blant de vanligste problemene. For mange ble familiens nye midtpunkt et glefsende stressmoment.

På nettstedet Finn.no var det i 2020 rundt 5000 personer som hadde lagt ut annonse der de ønsket å kjøpe hund. Det er en dobling fra 2019.

Rottweiler angriper Du trenger javascript for å se video.

Angriper fremmede

Videoen ovenfor viser en rottweiler med til dels store adferdsproblemer. Den utagerer kraftig mot fremmede og har blitt en stor belastning for eieren, som ønsker å være anonym.

– Vi skaffet oss valpen i februar 2020, rett før nedstengningen. Jeg var på hjemmekontor, og var sammen med hunden hele døgnet, forteller eieren, en familiefar på Østlandet.

På grunn av restriksjonene fikk familien ikke besøk hjemme, og valpen fikk heller ikke kontakt med andre hunder.

– Den begynte å beskytte meg, og angrep både biler sykler og folk som kom for nærme.

Eieren beskriver en krevende hverdag.

– Det er en kjempebelastning for hele familien. Vi må bruke munnkurv når vi får besøk hjemme, forteller han.

Likevel øyner han håp.

– Hunden er blitt mye bedre, men det gjenstår mye arbeid, forteller mannen, som oppfordrer andre i samme situasjon til å søke hjelp.

Valper på hagefest

– Det er utrolig viktig at valpene blir sosialisert fra de er åtte til 14 uker gamle. Dette er en kritisk alder, sier hundetrener Gro Saugerud.

Hun arrangerer hagefester for valper, for at de skal bli vant til å omgås andre hunder. Her får valpene løpe fritt og leke sammen på en blomstereng.

Hundetrener Gro Saugerud arrangerer hagefester for valper. Foto: Jan-Erik Wilthil / DKBU

Saugerud er opptatt av at alle valper utsettes for møter med fremmede mennesker og dyr, mens de ennå er små.

– Er hundeeierne klar over hvor viktig dette er?

– Det er mye mangel på kunnskap. Jeg tror de gjerne vil, men ikke vet helt hvordan de skal få det til.

Saugerud advarte tidlig om konsekvensene av mangelen på valpekurs og andre treningstilbud under koronapandemien. I fjor viste nesten halvparten av valpene hun hadde på trening, tegn til adferdsproblemer. Nå som hundene har blitt større, har problemene blitt langt mer alvorlige.

– Det har blitt verre enn vi fryktet. Veldig mange hunder viser fryktadferd, sier Saugerud.

Det er gjort anslag på at det i dag lever 560.000 hunder i Norge, et estimert tall som myndighetene og NKK bruker.