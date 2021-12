Da Rune Hansen skulle la de to hundene løpe i scooterløypa lille julaften gikk det galt. Hundene fikk sannsynligvis ferten av en rype – og borte var de.

Fem dager senere ble hundene funnet.

– De var varme og litt klabbete på føttene, sier Hansen til NRK.

Men hvordan er det mulig at to hunder overlever fem døgn i 20 minusgrader?

Ifølge veterinær Helene Rasmussen er redningen eldgamle ulvegener.

– U lveinstinkt kicker inn

For eierne var det nesten uvirkelig at hundene hadde overlevd fem dager i den bitende nordnorske vinteren.

– Jeg brukte lang tid på å reagere, men da det først gikk opp for meg kom alle følelsene samtidig. Endelig er hun hjemme, sier en lykkelig Annette Hansen til NRK.

Et nakent menneske overlever neppe lenge naken i 20 minusgrader. Faktisk kan det bli kaldt nok med 15 plussgrader og regn.

Noen hunderaser er imidlertid langt mer robuste.

Hundene er tøffere enn vi tror, men Rune Hansen var glad for å ha dem i bilen igjen. Foto: Bendik Aarsæther

– Hunder er tøffere og tåler mer enn vi tror. I tillegg er disse hundene godt trent og vant til å være i fjellet, sier veterinær Helene Rasmussen til NRK.

– De finner måter å overleve på, blant annet har de instinkter som gjør at de holder seg tørre og varme. De finner også mat, for eksempel en mus eller to.

Hun understreker at snøen i fjellet gjør at hundene har hatt tilgang på vann – som er essensielt.

– De har også vært to sammen. De kryper tett sammen og legger seg inntil hverandre, forklarer hun og legger til:

– De har et ulveinstinkt som kicker inn.

Oppretter fond

I løpet av dagene hundene var borte ble det klart at eierne ville engasjere helikopter i redningsaksjonen. Mandag ettermiddag ble det også opprettet en Spleis for å samle inn penger for å finansiere dette.

I løpet av 24 timer var det kommet inn 158.000 kroner, fra over 640 givere.

Stig Lønnum og Rune Hansen (t.h) fant endelig hundene etter fem dager med leting. Foto: Henrik Hansen

– Det blir en del penger igjen og vi har en plan om å lage et fond. På den måten kan andre hundeeiere i fuglehundeforeningen dra nytte av pengene, sier Rune Hansen.

– Jeg kan ikke dele ut litt penger til hver enkelt som har hjulpet, da kan vi like godt gjøre det på denne måten.

Med andre ord vil hunder i nød i fremtiden dra nytte av overskuddet.

– Jeg kan ikke sitte på dem. Jeg tror det er en god løsning, understreker Hansen.

GPS er lurt

Annette Skogheim Hansen er også opptatt av å gi noe tilbake etter å ha fått hjelp fra både kjente og fjerne.

– Tusen, tusen takk. Vi hadde ikke klart det uten alle disse folkene.

Selv om veterinær Rasmussen sier fuglehunden har gode egenskaper for å overleve ute er også dette noe som kan gjøre det vanskeligere å finne dem.

– Jakthunder synes dette er det morsomste i verden. De er født for å jakte.

– Hvordan kan man unngå at dette skjer?

– Egentlig er det viktigste bånd. Det er den eneste måten å være helt sikker på å ikke miste dem.

– Hva med GPS?

– Det er selvfølgelig veldig lurt. Men det er ofte i situasjoner der GPS ikke er på hundene at de blir borte. Eksempelvis på vei fra bilen til hytta.

Etter en lang og kald romjul er uansett Lilo og Crazy i hus. Nå venter noen late dager.

– Nå skal vi feire jul. Det kan jeg love, avslutter Rune Hansen.