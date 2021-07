– «Trulsen» har veldig lyst til å bli med på brettet, sier Kari Schibevaag.

Schibevaag er flere ganger verdensmester både innen snøkiting og kitesurfing, og er bosatt i Lofoten.

Nå har hun begynt med enda en ny brettsport: Wingsurfing på hydrofoil, også kalt svevebrett.

Nylig la hun ut en video på sin Instagram hvor hun og hunden Truls surfer sammen på det spesielle brettet:

Kari Schibevaag og hunden Truls på hydrofoil-brett.

Ikke redd for hunden

– Han elsker det. Han liker å få luft i ansiktet, og så liker han å være med meg, sier Schibevaag om opplevelsen.

Hun forteller at hunden ikke ville tilbake til båten. Det ble derfor mange runder på det nye brettet.

Hun var imidlertid aldri bekymret for at Truls skulle falle i havet.

– Han kan jo ramle, men det er ikke ofte. Han har jo god balanse med korte bein, og så har han redningsvest.

– Ta med hunden på eventyr

Kari Schibevaag er ikke alene om å ha en eventyrlysten hund.

For den 11 måneder gamle huskyen Ronja Røverdatter er det helt naturlig å være med matfar Magnus Fonn Lie på tur med paraglideren.

Magnus Fonn Lie med hunden i paraglider over Voss. – Felles eventyr styrker båndene mellom hund og eier, mener han.

Treningen startet da hun var seks måneder.

– Det handler om å begynne tidlig. Det var en lang prosess før hun fløy. Først måtte hun bli vant til den spesialllagde paragliderselen. Så begynte vi å gynge over bakken. Da det var OK, tok vi den første turen.

Nå har hun vært med fem ganger. Når vi kommer opp i lufta slapper hun av og ser utover, forteller Lie.

– Det verste for en hund er nok å være hjemme alene. De er med på hva som helst, så lenge de får lov til å være med er de «happy».

Ronja Røverdatter er kjendis på Voss, og bor sammen med matfar og tre små lam. Foto: Privat

For vossingen er det helt naturlig å dele sine egne interesser med hunden.

– Bruken av naturen har eskalert veldig de siste årene. Og hundene følger etter. Et hundeliv handler ikke lenger bare å gå i bånd eller bli med på jakt, sier han.

Topptur med liten hund

Og det er ikke bare huskyer som får svingt seg.

Det kan den sporty tibetanske terrieren Trulte skrive under på. Hun har minst like mange hobbyer som eieren, Påsan Vigerust.

«Veskehunden» fra Bergen har padlet Nærøyfjorden to ganger, løpt fjellmaraton fem ganger og besteget noen av de høyeste toppene i Norge.

– Hun har sin egen kajakk, og da sitter hun framme i baugen som en lettmatros der.

Foran på fiskekajakken har Vigerust laget en myk sittepute av vokset seilduk, med en dyne som er klippet opp og tilpasset hulrommet. Foto: Privat

Selv om Trulte har korte bein, er hun raskest opp fjellet. Både sommer og vinter.

– For noen år siden gikk hun på Galdhøpiggen ene dagen, Glittertinden neste dagen, tredje dagen gikk hun på Besseggen og fjerde dagen Skålatårnet.

Vigerust tror ikke det er så mange andre Tibber som kan skryte på seg en slik prestasjon.

Hund på motorsykkel

Eier du en liten hund med stor personlighet? Da har Vigerud et tips:

– Det handler om tilvending. Begynn forsiktig. Vi ventet med å gå på fjelltur til Trulte var fullvoksen.

Trulte liker spesielt godt fart og spenning, og har en hjelm til enhver anledning.

Trulte har eget motorsykkel-utstyr. Når hun kjører Vespa-moped, har hun gul hjelm. På tur med elsykkelen er hjelmen blå. Her med eier Påsan Vigerust. 17.mai-feiring krever selvfølgelig sin egen hjelm i Norges farger.

Hjelmene er laget av suppeøser, og er ikke krasj-sikker. De fungerer mer som et speedometer, forklarer Vigerud.

– Kjører vi over 100 km/t på motorsykkelen begynner hjelmen å flappe opp og ned på hodet hennes, og da er det på tide å slakke farten, sier eieren.

Mer bevisste hundeeiere

Aldri før har nordmenn eid så mange hunder som nå. Under koronaen ble det meldt om blodpriser og ulovlig hundesalg på Finn.no.

Det er ikke lenger trekkhunder, sporhunder og jakthunder det selges mest av lenger.

Familie- og selskapshunder dominerer i antall.

Espen Gudim har over 25 års erfaring som hundetrener og kursholder.

– Vi tilbringer mer tid med hundene våre nå enn før. Vi er blitt mer bevisste på å gi hunder en mer variert hverdag, sier Espen Gudim.

Han har over 25 års erfaring som hundetrener og kursholder, og forteller at han har sett en endring i hvordan nordmenn omgås med hundene sine.

Hunder står ikke lenger i en halvannen meter kjetting på gårdstunet i vente på jaktsesongen. Vi lever tettere på dyrene våre. Og alle skal med.

– Vi oppfordrer til at hunden skal få være med så mye som mulig, men det krever at folk gir hunden sin en god oppdragelse.

Han understreker at hundene må trenes opp til å bli komfortabel i de miljøene de skal være i. Og det kan ta tid.

– Det er nok ikke alle hunder som er egnet for å hoppe i fallskjerm, men det å oppdra en hund slik at du kan ha den med deg og alle syns det er greit, det tar deg et par år, tenker jeg.

Solkrem og redningsvest

Det er bare fantasien som setter grenser for hva hunder kan lære seg, mener Lisbeth Annie Endresen, leder i Norsk Kennel Klub i Nordland.

Lisbeth Annie Endresen, leder i Norsk Kennel Klub i Nordland. Foto: Privat

Hun er heller ikke spesielt bekymret for at hundene er med på eiernes eventyr.

Men det er noen ting som kan være greit å tenke på.

– Når man er på surfing, er første bud en redningsvest.

På lik linje med oss mennesker, kan hunder også bli solbrent.

– Hvis det er steder som hunden har bar hud eller svært kort pels, må du smøre med solkrem laget for hunder.

Endresen har flere tips til eventyrlystne eiere: