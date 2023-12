Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Et fullastet tog med jernmalm sporet av i Nord-Sverige, noe som kan forårsake forsinkelser for julepost og matvarer til Nord-Norge.

Store deler av godstrafikken til Nord-Norge er rammet, da mange av varene som skal til Nord-Norge fraktes via Sverige og opp til Narvik.

Trafikken kan tidligst komme i gang igjen i begynnelsen av januar, noe som kan påvirke leveransen av julepost og varer.

Ulykken kan også ha store økonomiske konsekvenser for malmtransporten mellom Kiruna og Narvik, med potensielle tap på milliardbeløp i inntekter. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Når en togavsporing berører stort sett alt av varer og gods nord for Saltfjellet, viser det hvor sårbare vi er. Ikke minst like før jul, sier Narvik-ordfører, Rune Edvardsen til NRK.

Ordføreren i malmbyen Narvik er bekymret.

En dramatisk togavsporing i Sverige på søndag lammer nå store deler av godstrafikken til Nord-Norge.

Hvordan kan en togavsporing i Sverige stikke kjepper i hjulene for en landsdel i Norge?

Foto: Frida Brembo

En stor del av varene som skal til Nord-Norge fraktes med tog fra Sør-Norge, via Sverige, og til Narvik med tog. Banen mellom Narvik og Kiruna kalles Ofotbanen.

Fra Narvik sendes varene videre på bil ut i landsdelen.

At det fullastede toget med ti vogner sporet av i den svenske byen Vassijaure, gjør at varene om bord må fraktes tilbake til Kiruna. Der må de hentes av trailere.

Det betyr også at den viktige jernbanestrekninga må holdes stengt i minimum to uker.

– Dette er meget alvorlig.

Edvardsen er usikker på om man får den økte tungtransporten gjennom Narvik sentrum i tida mens Ofotbanen holdes stengt, lar seg gjøre rent logistikkmessig.

– Må tas tak i fort

– Det går cirka 1000 tungtransporttrailere gjennom Narvik sentrum hver dag nå. Det vil øke drastisk nå om alt må fraktes på veien.

Narvik-ordføreren mener Ofotbanen må tas tak i fort.

– Den må bli mye bedre utbygd, med flere krysningsspor og dobbeltspor. Hadde man hatt det, ville banen fortsatt vært i drift til tross for avsporing.

Mange i Nord-Norge har bedt om dobbeltspor på Ofotbanen i lang tid. Med dobbeltspor, ville ett spor vært i drift selv om det andre sporet fikk skader ved for eksempel togavsporing.

I tillegg til økt trafikk gjennom byen med i overkant av 14.000 innbyggere, spøker det også for juleposten, som kan bli forsinket. Flere supermarkedkjeder sender også varene sine nordover med toget.

Og et svensk gruveselskap kan tape én milliard kroner.

– Viktig at vi ikke bare «står han av»

– Resultatet blir økt transport av gods på værutsatte og til dels vanskelige veier, sier Lars Fredrik Martinussen i NHO Nordland.

NHO håper at folk i sør forstår konsekvensene en slik avsporing får for en hel landsdel.

Store skader på snøgalleri etter togavsporinga i Nord-Sverige. Foto: Trafikverket

Martinussen peker på at folk i nord er vant til store utfordringer på veien:

Rasutsatte strekninger

Kolonnekjøring

Hålke og nedsnødde veier

For å nevne noe.

– Vi legger stolthet i å «stå han av». Og vi trekker på smilebåndet når Østlandet stopper i 10 centimeter snø, sier Martinussen.

– Frem mot at ny nasjonal transportplan (NTP) vedtas i Stortinget til våren er det viktig at Nord-Norge ikke nok en gang bare står han av.

Lars Fredrik Martinussen i NHO Nordland. Foto: Moment Studio

Han sier videre at mange av de som driver med transport nå må håpe været ikke blir for ille.

– Fremover blir det lastebil for tog. Særlig på E10 over Bjørnfjell og noe på E6 gjennom Nordland. Dette er strekninger med en standard som gjør godstransport utfordrende nok på en sommerdag.

Han mener ulykken viser sårbarheten i dette systemet.

– Vi kan allerede nå være sikker på at denne stoppen også får konsekvenser for bedriftene i regionen.

Mener logistikken er sårbar Ekspander/minimer faktaboks Lars Fredrik Martinussen i NHO Nordland, sier at de i innspill til NTP har pekt på både sårbarhet og beredskap, samt pålitelighet. – Uhell som dette viser med all tydelighet hvor utsatt og sårbar logistikken i nord er. – Nå er vi en vinterkuling og et snøras unna full stopp. Det er ikke den påliteligheten kundene av et profesjonelt og seriøst nordnorsk næringsliv forventer. Og det er ikke den forutsigbarheten bedriftene må forventes å gjøre investeringer på. NHO i Nordland krever derfor fortgang og gjennomføring av investeringer i statlig infrastruktur i fylket, avslutter Lars Fredrik Martinussen.

Foto: Frida Brembo

– Forskjellsbehandling

Det er ikke bare NHO og Narvik-ordføreren som tar til ordet for å ruste opp Ofotbanen.

– Banen er Nord-Norges grønne livsnerve. Den transporterer store deler av dagligvarene landsdelen trenger.

Det sier tidligere gruppeleder på fylkestinget i Nordland, Christian Torset (SV). Han tilføyer at mye fisk også transporteres på Ofotbanen. Uten den kan fisken fort bli stående fast på grunn av dårlig vær.

Torset er klar på at avsporinga tydelig viser hvorfor dobbeltspor på Ofotbanen bør prioriteres.

– Uten Ofotbanen er det ikke mulig å ivareta forsyningssikkerhet og beredskap. Transport av tungt materiell må også skje på tog.

Christian Torset mener man ser en forskjellsbehandling mellom nord og sør i hva man skal kunne tolerere. Foto: Øystein Nygård / NRK

Nå mener han Nord-Norge må ha trygghet på lik linje med resten av landet.

– Konsekvensene beskrives som «enorme» for et midlertidig utfall av tog i et område der det finnes utallige alternativer. Mens når livsnerven til en hel landsdel blir blokkert, runger det et øredøvende gjesp over hovedstaden.

Vet ikke årsaken til ulykka Ekspander/minimer faktaboks Det svenske Trafikverket sier avsporinga i helga har gitt store skader på: Skinner.

Sviller

Sporveksler

Kontaktledninger I tillegg er det omfattende skader på det nordlige snøgalleriet (en slags tunnel som beskytter banen). – Vi har også sett at det er skader på skinnene hele veien mellom Kopparåsen og Vassijaure. Det sier Simon Sunna. Han er fungerende leder for nordbaneenheten i svenske Trafikverket. Årsaken til ulykka er foreløpig ikke kjent. Det var imidlertid kraftig uvær i Norrbotten i helga. Det vil fortsette å snø i flere dager. – En svært foreløpig prognose er at trafikken tidligst kan komme i gang igjen i begynnelsen av januar. Saken er overlatt til den statlige ulykkeskommisjonen, sier Sunna. Han legger til: – De skal undersøke åstedet. Ingen rydding kan begynne før det arbeidet er fullført, sier Sunna.

Hva med juleposten?

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten håper juleposten som skal fraktes ut fra Narvik kommer frem til jul.

De jobber med å få kjøretøy og sjåfører nordover. Likevel kan han ikke garantere noe.

– Vi har god tro på at vi skal klare det, sier han.

Samtidig:

– Men det byr på ekstra utfordringer i den mest hektiske tiden på året for oss.

Men det er ikke bare Posten som leverer post.

Haakon Nikolai Olsen i PostNord forteller at de i likhet med Posten nå jobber på spreng med omstilling.

– Vi må hente varene i Kiruna. Da blir det på med lastebiler for vår del. Vi må inn i Sverige, sier han til NRK.

Og at de må inn i Sverige medfører en ekstra utfordring.

– Fortollingspapirer må være på plass. Dette kan forsinke gods til terminalene våre i Nord-Norge.

Ulykken kan gi konsekvenser for posten som skal frem til jul. Foto: Trafikverket

Med andre ord kan terminalene på Stokmarknes, Harstad og Tromsø få posten fra PostNord senere enn først tenkt.

– Det er ikke slik at all gods ikke vil komme frem før jul. Noe av det vil vi klare å få frem, forklarer Olsen og legger til:

– Det blir en liten fartsdump, men vi gjør alt vi kan for å få det ut i tide.

Kan tape en milliard

Ulykken får også store konsekvenser for den viktige malmtransporten mellom Kiruna og Narvik.

Gruveselskapet LKAB frakter hvert døgn ti tog fullastet med jernmalm fra Kiruna til Narvik og videre ut i verden.

Det tilsvarer to tredeler av all malm som hentes opp fra gruvene i Kiruna.

Nå blir malmen liggende på lager til Ofotbanen åpner igjen.

Det får også store økonomiske konsekvenser.

Konstituert pressesjef Ulrika Huhtaniska ved LKAB i Kiruna utdyper:

– Kommer man ikke i gang på to uker, snakker vi fort om et milliardbeløp i tapte inntekter. I verste fall må vi stenge produksjonen.