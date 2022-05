Her ødelegger miljøselskapet for måken: – Vi skal ta en runde med våre ansatte

Naturmangfoldloven sier at det er forbudt å skade måkereir, egg og unger.

Likevel skjer det hvert eneste år.

– Utover våren begynner folk å ringe oss for å fortelle at de har sett forskjellige ting som de synes er trist, sa Martin Eggen, naturvernrådgiver i BirdLife Norge, til NRK tidligere i vår.

Nå klekkes det egg fortløpende – og måkene blir mer aggressive.

I Bodø, like ved sentrum, ble en kvinne mandag vitne til at det ble for mye for noen.

Hun forteller at en ansatt hos Nord-Norges største kommersielle avfall- og miljøselskap, Østbø, tok tak i et måkereir, bar det over taket på bedriften, og kastet det over kanten.

Stikk i strid med hva loven tillater.

– Det har skjedd flere ganger i år og til slutt synes jeg det ble for mye, sier hun til NRK.

Nå må bedriften belage seg på at politiet kanskje undersøker saken.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn og bilde. NRK har valgt å respektere det.

Krav på fred og ro

Bildet kvinnen tok er delt i sosiale medier. Der har hun fått mange reaksjoner fra folk som mener bedriften bør anmeldes.

Selv sier hun at det viktigste var å belyse at det skjer – samt minne folk på at dette er ulovlig.

– Måken skal få fred og ro. Det er ikke greit å gjøre det en gang, i hvert fall ikke fire ganger, sier hun og legger til:

– Alle som bor i byen skjønner at måken kan være en pest og en plage, men vi skal leve sammen.

SKAL IKKE PLAGES: Selv om mange synes måken kan være plagsom til tider har den krav på fred og ro i hekkesesongen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Du får en del kritikk i sosiale medier for å henge ut mannen som gjør dette. Hva tenker du om det?

– Han gjør dette i all offentlighet og han vet at det er to store boligblokker som ser hva han gjør. Det er ledelsen i firmaet som må ta ansvar for dette.

Hun understreker at det er skrevet mange saker både i NRK og i lokalaviser om problematikken.

– Når måken har begynt hekketiden har den krav på fred og ro. Den kan være plagsom, men samtidig mener jeg måken må få fred.

Eget initiativ

Anders Mjaaland, administrerende direktør i Østbø, har fått med seg kritikken i sosiale medier.

Han sier ledelsen i firmaet er klar over at det ikke er lov å fjerne reir, men at det likevel har gått galt denne gangen.

– Det er nok noen som har tatt et initiativ på egen hånd og fjernet noe de ikke skulle fjernet.

Måkene oppleves ofte mer aggressive i hekkesesongen. Men det er ulovlig å fjerne reirene. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Men det er en av Østbøs ansatte som fjerner reiret?

– I og med at det er på vårt tak vil jeg anta at det er en av våre ansatte som har fjernet det. Vi skal ta en runde med alle våre ansatte for å sikre at det ikke skjer igjen, sier Mjaaland og legger til:

– Vi setter pris på at folk tar initiativ i jobben, men ikke slikt initiativ.

Mange saker henlegges

Miljøkoordinator Atle Rokkan i Nordland politidistrikt understreker at det er ulovlig å fjerne måker eller andre fugler som ligger på reir.

– Det er brudd på naturmangfoldloven og dermed straffbart. Alle dyr har egenverdi, og det har også måsen.

Likevel opplever de det som en kjent problemstilling at måker kan gi utfordringer på arbeidsplasser med flate tak.

Miljøkoordinator Atle Rokkan i Nordland politidistrikt. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rokkan sier at det er sjelden at politiet selv kommer over slike saker eller anmelder selv, men fra tid til annen får de anmeldelser fra organisasjoner eller enkeltpersoner.

De fleste slike anmeldelser blir imidlertid henlagt på bevisets stilling.

– Det skal bevises, sier Rokkan.

I denne saken finnes det bilder, men det er ikke sikkert at bilder holder som bevis.

– Men hvis vi hadde kommet til stedet da det skjedde, ville vi sett annerledes på det. Om vi får et bilde, kan det imidlertid være noe å nøste på.

Mange måker er blitt urbane dyr. Det gjør at de kan bli utsatt for mennesker som ikke liker dem. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Skal ikke skje igjen

Politiet jobber også forebyggende i slike saker.

– Det trenger ikke bli en straffesak. Vi kan kontakte vedkommende bedrift og si at nå foregår det noe ulovlig på taket deres, sier Rokkan og understreker:

– Dette er noe dere bare må holde ut med, forteller Rokkan.

Mjaaland i Østbø er helt klar på at de nå vil ta opp måkeproblematikken i bedriften.

– Det skal ikke skje igjen. Det er gjort noe som ikke burde vært gjort, enkelt og greit.

Om det potensielt åpnes en sak hos politiet vil de ta konsekvensene av det.

– Det må vi eventuelt bare akseptere. Er det noe som er gjort som ikke burde vært gjort, tar vi selvfølgelig konsekvensen av det, avslutter han.