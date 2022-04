Lei dette? Én ting gjør det mye verre

I takt med sol, varme og elsparkesykler kommer de flyvende.

Fiskemåken.

De både synes og høres godt Elsket av noen Hatet av andre Men hvordan skal du behandle den truede arten?

Blir færre og færre

I Norge finnes det ti hekkende måkearter.

Det er i hovedsak de små artene som hekker i bynære områder. Altså krykkje, hettemåke og fiskemåke.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Birdlife Norge, sier til NRK at sistnevnte ofte trekker til tettbygde strøk i mars og april.

– Da kommer de tilbake til alle de rare plassene de hekker.

De små måkeartene hekker ofte urbant. Foto: Dina Storvik / NRK Når eggene klekker opplever mange at fuglene er urolige. Foto: Morten Klaussen / NRK Men du kan ikke fjerne reir når fuglen først har slått seg ned. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Eggen forklarer at fuglene kan hekke i gressbakker, på tak eller containere.

Til og med biltak egner seg til reir.

Det virker kanskje som det er mye måker Men slik er det ikke... Alle de små måkeartene har hatt kraftig tilbakegang

Rødlista fra 2021 tegner et dystert bilde:

Fiskemåke: sårbar

Krykkje: sterkt truet

Hettemåke: kritisk truet

– Vi ønsker å stoppe den utviklingen.

Det sier Tore Vatne ved miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland.

– Blir det slutt på fuglelydene har det skjedd noe dramatisk. Da er det noe riv ruskende galt.

Plager du måken kan det bli mer bråk

Vatne understreker at utviklingen de siste 30 årene er svært negativ.

– Det har vært en tilbakegang på mellom 30 og 50 prosent. Det er ganske dramatisk.

Derfor er det også et strengt regelverk.

– Skal du gjøre noe for å unngå at måken hekker nært der du bor må du gjøre det før hekkingen begynner, forklarer Vatne.

Når hekkesesongen er i gang skal måkene få være i fred. Foto: Arild Breistøl / UiB

– Hovedregelen er at måken skal få være i fred.

Naturmangfoldloven sier at det er forbudt å skade reir, egg og unger.

Det er også forbudt å flytte reir med egg og unger.

Plager måken deg med bråk eller annen adferd er det lite du har lov til å gjøre.

Men hvordan kan du gjøre perioden kortest mulig?

– Noen peker på at måken er plagsom langt utover sommeren. Men det er nok mange som forstyrrer dem eller tar eggene. Da legger måken egg på nytt, forklarer Vatne.

Faktisk kan måken legge egg både to og tre ganger.

– Det beste er å la fuglen være i fred slik at eggene klekkes i starten av juni. Da tar det kort tid før ungene er dratt og støyen er borte.

Vis «V-tegnet»

Lar du måken være i fred kan altså bråket forsvinne i løpet av noen få uker.

Men noen opplever også at fuglene oppleves som aggressive.

Martin Eggen i Birdlife Norge forklarer at de kan være urolige fordi de ønsker å beskytte ungene.

– Da kan de stupe etter deg og prøve å jage deg vekk

– Hva er lurt å gjøre når du møter en urolig måke?

– Hold opp en hånd og vis peace-tegnet. Da flyr de unna og pulsen synker både for deg og fuglen, svarer Eggen og legger til:

– Gi dem mest mulig fred.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Birdlife Norge. Foto: PRIVAT

Selv om det er forbudt å plage måkene får Birdlife mange henvendelser fra fortvilte tilskuere.

– Utover våren begynner folk å ringe oss for å fortelle at de har sett forskjellige ting som de synes er trist. Derfor gjør vi informasjonsarbeid for å opplyse alle om at måken skal få være i fred, avslutter Eggen.