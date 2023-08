– Jeg blir jo forbannet og frustrert på andre folks sine vegne som planlegger å reise hit og så plutselig er ikke den muligheten der, sier Kåre Johan Myhre.

På Selvær i Træna kommune er innbyggerne avhengige av ferge for å komme seg til og fra øya.

Men siden mandag har hovedferga deres, MF «Husøy», vært på verksted og de har måttet nøye seg med reserveferga MF «Lurøy».

Men reserveferga har sine begrensninger. Den kan kun legge til kai når det er høyvann.

FRUSTRERT: Kåre Johan Myhre synes ingenting om de ustabile fergeavgangene til og fra Selvær. Foto: Privat

– Jevnt over har fergene her ute holdt godt og vært gode båter som det ikke er noe feil med. Men skjer det noe med dem kommer vi oss ingen vei, sier Myhre.

Nordland fylkeskommune forstår frustrasjonen til Kåre Johan Myhre og de andre øyværingene.

Mangler riktig mannskap

– Vi har selvsagt full forståelse for at driftsavvik skaper frustrasjon og forbannelse, og vi gjør det vi kan for å unngå disse situasjonene, sier faggruppeleder rutetilbud og drift i fylkeskommunen, Jens Morten Nystad.

Han forklarer at det er rederiet Boreal Sjø som ikke har klart å bemanne opp riktig fartøy for fergesambandet.

– Vi har stilt tydelige krav om at alle fartøy som betjener sambandet skal passe til fergeleiene. Grunnet ferieavvikling og en generell mannskapsmangel i bransjen, har Boreal dessverre ikke greid å bemanne opp riktig fartøy til sambandet.

Innbyggerne på Selvær har også uttrykt misnøye over å få melding om innstillinger kort tid i forveien. Ifølge Nystad er også her operatøren ansvarlig.

– I tilfeller der det er mulig, bør disse selvsagt sendes ut så tidlig at de reisende får mulighet til å finne en alternativ reisemulighet. Det skal vi selvsagt følge opp med Boreal, sier han.

– Jobber på spreng

Rederiet forteller at de jobber på spreng for å få MF «Husøy» tilbake i drift.

– Vi beklager på det sterkeste utfordringene dette medfører for våre reisende, skriver daglig leder i Boreal, Steinar Johan Mathisen i en e-post.

Når «Husøy» er tilbake kan han ikke si noe om.

– Vi jobber for å løse utfordringen med fartøy og mannskap så raskt som mulig, skriver Mathisen, som undertreker at det for det meste er morgenavgangene som rammes av utfordringene. Les også: Lei av gratis ferge: Mener øya blir brukt som pit-stop Les også: Mener turistene bør betale for å unngå fergekaos