Gratis ferge har skapt både glede, men også frustrasjon blant fastboende og pendlere som ikke kommer seg hjem, eller til og fra jobb.

På Værøy sliter fastboende med å komme seg på ferga på grunn av økt turisme.

Også på Dønna og i Meløy blir fastboende stående igjen på kaia fordi ferga er full av bobiler og campingvogner.

Nå ønsker politikerne å ta grep, men hvilke?

Turister må betale

Fylkesrådslederkandidat for Nordland Høyre, Marianne Dobak Kvensjø, lanserer nå en løsning:

– Mye av dagens fergekaos skyldes gratis ferger. Høyre har advart mot at det vil føre til fergekaos fordi vi vet at mange vil bruke et tilbud som er gratis, sier hun til NRK.

Derfor foreslår partiet at fastboende skal få reise gratis, mens turister og tilreisende skal måtte betale for fergeturene i Nordland.

Men billettprisen skal ikke være avskrekkende høy.

Mariane Dobak Kvensjø tror at det kan noe av fergekaoset kan løses med å la turistene betale for fergeturen. Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi ønsker å holde prisen så lav som mulig og ønsker ikke å gå tilbake til de høye prisene som regjeringen og fylkestinget har hatt over lang tid.

Inntektene fra turistene skal gå tilbake til å drifte fergene, sier Dobak Kvensjø.

– For oss er det først og fremst viktig at vi har midler slik at vi har god frekvens og god standard på fergene våre. Det har vi dessverre ikke i dag. Derfor må vi sikre at vi har de inntektene som gjør at vi får et bedre tilbud, ikke bare for tilreisende, men også oss som bor her.

– Hvordan skal dette gjøres i praksis?

– Det som er viktig for oss er at vi gjør det så lite byråkratisk som mulig. Og en forenkling for alle. Det er jeg sikker på at man finner gode løsninger på.

Alle fergene bør bli gratis

Fastboende på Værøy og Dønna opplever at de ikke kommer seg med fergen som følge av gratis ferge.

På Værøy opplever de at øya blir brukt som et pit-stop for folk som ønsker en gratis fergetur til Lofoten.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande (Sp), sier at dette viser at ordningen med gratis ferge ikke er helt ferdigutviklet.

– Slike ting finner vi løsninger på etter hvert. Forhåpentligvis blir alle avganger gratis og da blir ikke det et problem lengre, sier Sande.

Hun er ikke enig med Høyre-kollegaen. Sande beskriver forslaget med at kun turister skal betale for fergeturen er komplisert.

– For meg er det viktig å sikre et gratis tilbud og heller se på hvordan de fastboende får et godt nok tilbud i turistsesongen sier Sande.

– Vi er åpen for å se på bedre løsninger for de fastboende i turistsesongen, så vi sikrer at de får bli med fergene, og at pendlerne kommer seg på jobb, men å ta betaling fra turister og andre er å gå litt langt, sier Sande. Foto: Nordland fylkeskommune

Hun erkjenner at fergetrafikken har skapt kaos, og forstår at situasjonen er frustrerende for de fastboende. Hun vil heller se på andre løsninger enn den Høyre forespeiler.

– Det er snakk om én måned hvor det er spesielt vanskelig. og da må vi prøve å finne løsninger i den perioden.

Også Frp mener det kan være en løsning å gjøre alle ferger gratis.

– Hvis de hadde gjort alle fylkesfergene gratis. Også den som går Bodø-Moskenes så hadde man sluppet problematikken der øyene brukes som mellomstopp for å reise gratis hele veien.

Det sier første kandidat for Fremskrittspartiet i Vefsn kommune, Bjørn Larsen.

Larsen mener at man ikke skal pålegge turistene å betale for fergene. Men han har også et annet forslag for å løse fergeutfordringene.

Disse fergene er (eller blir) gratis i Nordland: Ekspander/minimer faktaboks Disse sambandene er gratis: Bodø – Værøy – Røst – Moskenes (alle strekninger unntatt Bodø – Moskenes t/r)

Brønnøysund – Sauren/Stortorgnes

Digermulen – Finnvik

Horn – Igerøy

Igerøy – Tjøtta

Jektvik – Kilboghamn

Mosjøen – Hundåla

Nesna – Nesnaøyene

Nordnesøy – Kilboghamn (Rødyøysambandet)

Solfjellsjøen – Vandve

Stokkvågen – Træna

Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund

Sund – Horsdal – Sørarnøy

Svolvær – Skrova – Skutvik

Tjøtta – Forvik

Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga Disse sambandene blir gratis 16. august 2023. Sandnessjøen – Dønna – Løkta (gratis fra 16.08.2023)

Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy (Søvik – Herøy blir gratis fra 16. august)

Festvåg – Misten

Forøy – Ågskardet

Horn – Andalsvåg Kilde: Nordland fylkeskommune

Innføre pendlerkort

Larsen mener fylket bør se til Meløy kommune som har innført pendlerkort som en prøveordning.

I Meløy kommune kan de som har fast bostedsadresse eller fast arbeidssted på Meløy, søke om pendlerbevis for strekningen Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund.

– Vårt forslag er at man skal prioritere næringstrafikk, de som pendler, og er fastboende, så får de andre stå i kø som vanlig, sier Larsen.

Likevel mener Larsen at problemet ikke er fergetrafikken, men kapasiteten på fergene.

– Men problemet er at kapasiteten ikke er god nok. De virker helt overrasket over at det plutselig er turister.

– Det vil ikke hjelpe om turistene må betale. Det vil fortsatt noen som vil stå igjen. Løsningen er å få opp kapasiteten.

Et annet alternativ er å se til Danmark.

Rabattert pris + førsterett = Ø-kort

På turistøya Samsø i Danmark har de en helt annen ordning, som politikerne i Nordland foreløpig ikke har diskutert.

Som fastboende eller eier av et fritidshus på Samsø, har du mulighet til å få tildelt et ø-kort, som gir rabatt ved reiser på Sælvig/Hou og Sælvig/Århus.

– Det fungerer bra her. Det har det gjort i mange år.

Det sier Rune Balle som bor på øya og benytter seg av ordningen.

– Alle som bor på Samsø har førsterett på fergen. Når du sjekker inn kommer du først ombord, og så tar man turistene etterpå. Og det vet turistene fordi det står i billetten deres.

Fordi Rune Balle bor på øya får han billigere billett og førsterett på fergen.

– Hvordan opplever du at ordningen fungerer?

– Fantastisk. Det er mye mindre stress. Man trenger bare å være på fergeleiet et kvarter før den seiler, så kommer vi med.