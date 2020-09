Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Norge stengte ned i midten av mars, påvirket det også hotellene.

I fire måneder var det ikke lov å tilby frokostbuffé. I stedet måtte hotell- og overnattingssteder finne andre løsninger.

Blant dem Lovund Hotell i havgapet på Helgeland.

Erstatningen der ble ferdige smørbrød som gjestene kan forsyne seg med.

– Vi får stort sett bare blanke tallerkener tilbake. Det er nesten ingen rester som blir kastet, forteller daglig leder Sivert Olaisen.

Faktisk har det direkte matsvinnet, mat som ligger igjen på tallerkenen, gått kraftig ned.

– Voldsom nedgang

Olaisen presiserer at de ikke har konkrete målinger. Han anslår likevel at nedgangen er på mellom 50 til 70 prosent.

Daglig leder Sivert Olaisen ved Lovund Hotell har redusert matsvinnet kraftig. Foto: Privat

– Det er jo en voldsom nedgang, sier hotellsjefen.

– Er du overrasket over tallene?

– Vi hadde egentlig ikke tenkt i de banene, men jeg er ikke veldig overrasket. Går du ut og kjøper deg et smørbrød, spiser du det jo gjerne opp, påpeker Olaisen.

Selv om forbudet er opphevet, fortsetter hotellet på Lovund med smørbrødordningen.

Olaisen understreker at det er gjestene som avgjør.

– De er generelt fornøyd med denne ordningen, og da ønsker vi å fortsette med det.

– Markedet er fortsatt påvirket av pandemien. Generelt tror jeg folk ikke er klar for å ta i samme bestikk, mener han.

Tilbake til buffé

En opptelling Aftenposten gjorde i juli (ekstern lenke), viste at mange hoteller reduserte matsvinn betydelig under forbudstiden.

Blant dem Thon-hotellene. Samtidig påpekte hotellene overfor avisa at de ville beholde frokostbuffeen.

Arne Marius Berg er mat- og drikkesjef ved Thon Hotels. Han sier matsvinnet har holdt seg nede også etter at forbudet mot buffé ble opphevet 15. juli.

– Tallene for august viser at vi fortsatt har en reduksjon i matsvinn., sier Berg til NRK.

– Det er kanskje litt tidlig å si, men folk har blitt flinkere. Det virker som det er mer bevisstgjøring blant folk.

– Trenger bare én skinke

Thon-hotellet i Svolvær hadde i en periode en egen ordning, en såkalt pekebuffet, der gjestene kunne peke på maten og få den servert.

Nettopp pekebuffé, gitt at det ikke er altfor mange gjester samtidig, trekkes frem som en god løsning av kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett.

Selskapet er eid av blant andre NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv. Gjennom et prosjekt jobber de sammen med alle store hotellkjedene.

Anne Marie Schrøder i Matvett oppfordrer til dialog med gjestene. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Målet er å kutte mengden mat som kastes.

Hun forklarer at buffé og gjestene står for to tredjedeler av matsvinnet på hotellene.

– Jeg tror ikke man må slutte med buffé. Det er imidlertid flere grep hotellene kan gjøre for å få kontroll på store deler av eget matsvinn, forklarer Schrøder.

God kommunikasjon med gjestene er viktig i den anledning.

– For mange er bufféen en hovedattraksjon. Hotellene kan lære gjestene å orientere seg og planlegge hva de skal spise. Og at det er lov å forsyne seg flere ganger.

Schrøder nevner også mindre tallerkener og en smalere buffé som viktigste tiltak.

– For eksempel én veldig god skinke i stedet for mange forskjellige.