Stenging av flyplasser stopper livsviktige medisiner – nå må det fraktes med bil

Fredag ble det kjent at Avinor stenger ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars.

Dette gjelder Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Avinor gjør dette for å sikre at de har nok personell på jobb ved andre flyplasser.

I et av Nord-Norges største transportfirmaer skaper beslutningen stor bekymring når det gjelder frakt av viktige varer.

– Vi er nødt til å sørge for at byene har medisiner, utstyr til sykehus, reservedeler til biler og andre vitale leveranser til både helse og næringsliv.

Det sier markedssjef i Meyership, Robert Jakobsen.

Setter opp ekspressbiler

Jakobsen forteller at det allerede er utfordringer i dag, mens de ni lufthavnene er åpne.

Særlig i Mo i Rana og Mosjøen er det store utfordringer.

– Når flyene ikke kan lande må de videre, også må de tilbake igjen med nytt fly. Det gjør at vi får en propp og ting blir stående igjen. Fra onsdag vil vi få en sånn propp hver dag, sier han.

Mo i Rana lufthavn Røssvoll er blant lufthavnene som stenges førstkommende onsdag. Foto: Frank Nygård / NRK

For å sørge for at dette ikke stopper leveranser av viktige varer settes det opp ekspressbiler som går mellom flyplassene. Disse vil plasseres i Bodø, Sandnessjøen, Trondheim og Oslo.

Men å få på plass dette vil kreve sitt.

– Vi regner med å bruke tre til fire årsverk på å få dette på plass, sier Jakobsen, og viser til at avstandene de er vant med er klart kortere.

– Vi må stå samlet for å få det her til, legger han til.

– Alvorlig om Norge stenger grensa

Han håper alt skal være klart til onsdag. Kostnadene de ser for seg er hittil usikkert.

– Liv og helse og sikker forsyning settes først, så får de økonomiske komme sist. Men vi skal nok finne fornuftige kostnader, og jeg ser for meg at de øker beløpene som er lovet til kommunene til et tilstrekkelig nivå.

Meyership har ansvaret for å få frem varer fra blant andre Jetpak. Foto: Frank Nygård / NRK

At det blir mangel på enkelte importerte produkter kan vi nok ikke se bort ifra, men målet er at dette skal kunne erstattes av andre varer.

En annen utfordring kan dukke opp dersom Norge bestemmer seg for å stenge grensene helt.

– Da blir det fort alvorlig. Om det vil stå om liv og helse er for tidlig å si. Men det vil stoppe produksjonen av ting vi trenger, og mye av utgangen av det som produseres her.

Jakobsen legger også til at de, sammen med andre Norgesgruppen og Rema jobber med viktige tiltak som skal skjerme sjåfører fra smitte i disse koronatider.