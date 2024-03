Bodø kommune har bygget nytt rådhus, nytt konkurransebasseng og brukt flere titalls millioner for å bli europeisk kulturhovedstad.

I dag kom baksmellen. Skoler og barnehager må legges ned for å spare penger.

Mens Høyre-ordføreren og de andre ansatte på rådhuset sitter i flunkende nytt bygg med flotte møbler, demonstrerte lærere og elever mot at skolene deres skal legges ned på utsiden.

Elever fra flere barneskoler og barnehager i Bodø kommune demonstrerte foran rådhuset torsdag morgen for å prøve å få politikerne til å endre mening. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Men ordfører Odd Emil Ingebrigtsen, som tidligere var fiskeriminister i Solberg-regjeringen, sier økonomien ikke strekker til.

Derfor ble det i dag vedtatt å legge ned tre barnehager og én skole i kommunen.

– Den kommunale økonomien er dessverre elendig, sier han.

– Barna betaler gjelden

Mellom fotballer og ringpermer sitter lærerne på Alstad barneskole rygg mot rygg for å planlegge morgendagens undervisning.

Lyden av defekte takvifter prøver de å stenge ute.

– Det er tilnærmet umulig å konsentrere seg. Da er det bedre å avslutte dagen, dra hjem og jobbe senere på kvelden.

Eirik Øwre underviser på den ene av de to skolene i Bodø som kjemper en kamp for å overleve. Kommunen har allerede bestemt at en av dem skal legges ned.

Lærer Eirik Øwre ved Alstad barneskole forteller at den gamle skolen har defekte lyder og dårlig plass for arbeidsro. Hvis en av lærerne må på do, må de andre reise seg for at hen skal komme forbi. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

I likhet med Hunstad barneskole er Alstad barneskole truet av nedlegging. Det har skapt stort engasjement og demonstrasjoner.

For noen år siden fikk Øwre og kollegaene lovnad om ny skole i årsskiftet 2024/2025. Nye Alstad skole var ferdig tegnet og planlagt. Derfor ville ikke vedlikehold bli prioritert.

Bodil Nordvik er lærer ved Alstad skole. Hun mener barna nå må betale for kommunens overforbruk gjennom mange år. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Skuffelsen var derfor stor da kommunen la frem sine økonomiske resultater, som tilsa at det ikke ville bli ny skole likevel.

Overraskelsen var desto større da de nylig fikk høre at skolen er truet av nedlegging – på grunn av lite vedlikehold.

Samtidig har Bodø kommune brukt flere hundre millioner kroner på europeisk kulturhovedstad, bedre vei til Arthur Buchardts nye hotell, parkeringshus, konkurransebasseng – og ikke minst nytt rådhus.

– Barna betaler nå for kommunens overforbruk og gjeld, sier kollega Bodil Nordvik.

– Det føles veldig dumt og skummelt fordi hvis jeg skal begynne på en annen skole blir det lang skolevei med mye trafikk, sier Maja som er elev ved Hunstad skole. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK – Jeg har allerede måttet bytte skole en gang, fordi jeg ble mobbet. Nå vil de at jeg skal bytte skole igjen. Da får jeg enda lenge skolevei sier skoleelev Øyvind Johan Fagermoen. – Vi har lyst til at begge skolene skal få være. Kommunene har brukt for mye penger, og nå tar de fra de yngste, sier Noah Simonsen Sandberg som går på Hunstad skole. – Politikerne har brukt mye penger på noe de ikke trengte å bruke penger på, sier Temesgen Merhawi som er elev ved Hunstad skole – Politikerne burde bruke pengene på det som er nyttig i stedet for å bruke det på basseng og rådhus. Barna er fremtida til Bodø kommune, sier Imre Nordahl Amundsen som går på Hunstad skole. – Det er mange unger som får alt for lang skolevei, og de ødelegger veldig mange vennskap når de legger ned en skole. I tillegg setter de bydelene opp mot hverandre. Det er urettferdig, sier Frida Volden som går på Hunstad skole. – Vi vil ha skolen i bygda vår. Nå vil politikerne at vi skal gå på skole på Tverlandet. For noen av oss blir det tre timer reisevei hver dag, sier Artur Niklas Kåkonen som går på Saltstraumen skole. – Skolen og barnehage er det viktigste vi har. Kommunen har brukt masse penger. Nå blir det farlig skolevei for oss på grunn av det, sier Muhammed Altzetinawi ved Hunstad skole. – Det er ikke lenger enn et halvt år siden barna i barnehagen vår måtte bytte barnehage. Nå skal de legge ned den også. Det er bare småpenger de sparer i forhold til hvor mye penger de har brukt, sier Tiril Losvik som er foreder i Mesiosen barnehage. – Vår barnehage er foreslått nedlagt. Det er en stor velfungerende barnehage som i dag har fult. Barna blir uskyldige brikker i dette, sier Rebekka Larsen Finnbakk som både er forelder og pedagog ved Rensåsen barnehage.

Derfor demonstrerte barna og foreldrene fra skolene og barnehagene som kan bli nedlagt foran rådhuset torsdag formiddag.

Innrømmer overforbruk

Men å jobbe i Bodø kommune er ikke det samme som å jobbe i Bodø kommune.

På kontoret til ordfører Ingebrigtsen i Bodø Rådhus er det ryddig og stilrent.

Midt i rommet står en bred, brun skinnsofa, og på veggen henger et stort maleri.

På pulten til Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ligger et trefjøl med teksten «Til lags åt alle», ifra et dikt av Ivar Aasen. På den andre siden av fjøla står det «Kan ingen gjera» Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Han sitter i byens storstue, til en prislapp på nær 800 millioner kroner.

– Den elendige økonomien er noe vi forholde oss til. Det forteller ungene at de voksne har vært dårlig til å prioritere, og det er jeg enig i.

Også Kyrre Kolvik (H) i kommunestyret innrømmer at kommunen har fått en økonomisk baksmell.

– Det er ikke rettferdig å ta penger fra de yngste. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Vi har havnet i luksusfellen. I tider med gode inntekter og lave renter falt man for fristelsen til å ta opp store, og stadig nye lån, sier han.

Og la til:

– Nå har luksusfellen klappet igjen. og det er vi politikere som har ansvaret for å rydde opp. Vi må komme oss ut av denne fellen

Kolvik sier at det som ble realisert var til glede for mange, men en verkebyll for bærekraftig og langsiktig økonomi.

– De fleste sa. «Det ordner seg nok». Det gjorde det lenge, men ikke nå lenger.

Ordføreren møtte elevene som demonstrerte på utsiden av rådhuset torsdag formiddag. Han mener det er stort å se engasjementet til barna. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Jeg berømmer engasjementet til foreldrene som står på sitt. Men når verdensbildet forandrer seg, må også politikken følge etter.

Endringen han viser til er lavere barnetall og nybygde skoler med ledig kapasitet.

Mener forslaget er ulovlig

Under dagens møte i Bystyret i Bodø ble det bestemt å legge ned tre barnehager i kommunen.

Også forslaget om å sette skolene Alstad og Hunstad opp mot hverandre, og legge ned en av dem, fikk flertall.

Men ikke alle mener at dette er lov.

I 2019 sto det nye rådhuset i Bodø ferdig. Prislappen var på om lag 800 millioner kroner. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Leder for Bodø Rødt, Andreas Tymi, mener at forslaget bør sendes til lovlighetskontroll. Han tror utredningen er tatt på feil premiss.

Det mener også Arbeiderpartiet.

Leder Ann-Kristin Moldjord (Ap) gikk opp på talerstolen etter at forslaget var vedtatt og refererte til Grunnlovens paragraf 4:

Dette står i Grunnloven § 4 andre ledd: Ekspander/minimer faktaboks Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

– Når vi tenker at bestemmelsen i Grunnloven er brutt ved å sende barna ut i en omkamp, og barna heller ikke er blitt hørt, er det viktig å sende dette til lovlighetskontroll.

Selv om kommunen har dårlig råd, kutter Høyre, Venstre og Frp i eiendomsskatten. Noe som betyr om lag 70 millioner kroner mindre i inntekt.

Ann-Kristin Moldjord (Ap) mener det er paradoksalt at politikerne har bestemt å kutte i eiendomsskatten, samtidig som de sier at de må legge ned skoler og barnehager på grunn av dårlig råd. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det mener Moldjord er et paradoks.

– Når vi har for lite penger, kan vi ikke ta ned inntektene, sier hun.

– Vi har mindre penger enn det vi har hatt. Det er synd, men vi kan ikke la det gå ut over barna.

Sårbare småbarn

Ifølge Utdanningsforbundet i Bodø er Bodø på landsbasis blant de fem kommunene som bruker minst på undervisning i grunnskolen.

– Det er helt forferdelig at det er skolene som skal berge kommuneøkonomien. Skolene har tatt sitt så det ljomer etter, sier leder Trond Are Fjordtun.

Trond Are Fjordtun, leder for Utdanningsforbundet i Bodø, sier at tallgrunnlaget til kommunen også er feil når de påstår at 2000 skoleplasser i kommunen står ledige. Foto: Petter Strøm / NRK

Kommunens argument, når de legger ned tre barnehager og én skole, er at de heller skal prioritere penger til innhold og flere lærere i Bodø.

Men det har ikke lærerne tro på.

Lærer Mona Nilsen Strand ved 2. trinn på Alstad skole jobber i den nyeste delen av den slitne skolen. Den ble bygget i 1996. – Vi kaller den fortsatt nybygget, sier hun lattermildt. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Vi trenger mer plass og rom til å være fleksible for lek og de som trenger ekstra oppfølgning, forklarer Bodil Nordvik.

På klasserommet til kollega Mona Nilsen Strand og 2. klasse henger en kalender.

Tre datoer frem i tid er markert med en rund ring. Det er en felles huskeregel for at kommunen skal gi en viktig beskjed om skolens fremtid.

Elevene på Alstad barneskole har markert viktige datoer for fremtiden i en kalender på klasserommet. 21. mars ble det bestemt at skolen settes opp mot Hunstad når politikerne skal legge ned en skole i kommunen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

En av datoene er rundt 21. september. Da ventes den endelige avgjørelsen på hvilken skole som skal legges ned.

– Ventetiden gjør dem utrygg. Dette er små og sårbare barn som trenger den tryggheten og forutsigbarheten de har i dag. Det vil bli borte hvis de må bytte skole.