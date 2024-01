Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kjøpsvik skole i Narvik sliter med dårlige forhold som mugg, kulde, strøm- og kloakkproblemer, og toaletter som ikke kan låses.

Elevene rapporterer at de holder seg fra å gå på toalettet hele dagen på grunn av manglende lås.

Skolen har også problemer med ventilasjon, og det er rapportert om vannlekkasjer og kloakk som kommer opp.

Kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune sier at det nylig har vært tilsyn ved skolen, og at det ikke er fare for liv og helse.

En ny rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening viser at to av tre kommuner ikke klarer å ta igjen etterslepet på vedlikehold av offentlige bygg.

Kommunen jobber med å tilpasse prosjektet for en ny skole, etter at anbudene kom inn nesten 100 millioner over budsjett. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



I 2021 beregnet Rådgivende Ingeniørers Forening kostnadene på etterslepet på vedlikehold av offentlige bygg i kommunene til svimlende 160 milliarder kroner.

Nå viser en ny rapport at to av tre kommuner mener situasjonen er forverret siden 2021.

Det er svært alvorlig, mener ingeniørene.

– Disse byggene huser barn og eldre, som er de mest sårbare gruppene i samfunnet, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som leder Rådgivende Ingeniørers Forening.

En av byggene som sårt trenger oppgradering er Kjøpsvik skole i Nordland.

– Hele skolen er i ferd med å falle sammen. Takplater faller ned og biter av gulvet stikker opp. Tapet faller av i remser og vinduene kan ikke åpnes, forteller Gam Soontorn i elevrådet ved Kjøpsvik skole.

– Det er så kaldt i klasserommene at det er vanskelig å fokusere. Du mister helt motivasjonen, sier medelev Erica Nilsen, som også sitter i elevrådet.

Elevene forteller at dørene på toalettene ved skolen ikke kan låses.

– Det er så ille at vi holder oss hele dagen. Om sommeren kryr det av maur på vegger, gulv og tak.

– Elevene får inn ekstra varmeovner på klasserommene i håp om at det skal hjelpe. Da blir lufta så dårlig at de må lufte. Men mange vinduer går ikke å åpne, forteller rektor Anita Brønmo. Foto: Birgit Stenseng

Akkurat nå er det vinterkulden som er den største snakkisen blant elevene.

– Det er så kaldt inne at vi går og snufser hele dagen. Nå vi setter inn ekstra panelovner i klasserommene går sikringene og det blir mørkt, forteller Angelica Eriksen, som er elevrådsleder.

Det er flere skoler i Nordland som er dårlig stilt. Ved Østbyen skole i Nordland slet muggsopp på helsa til både elever og lærere:

Rektor: – Går ikke lenger

Rektor Anita Brønmo ved Kjøpsvik skole bekrefter historiene fra elevene og tar med NRK på en rundtur.

Skolekjøkkenet faller fra hverandre, forteller rektor Anita Brønbo. Foto: Frida Brembo / NRK

– Her er det så mye mugg og råte at vi nesten må trekke pusten før vi får inn. Det er ikke et rom du vil oppholde deg i. Vi må gå ut.

Dette er heldigvis et rom i kjelleren som elevene ikke oppholder seg i.

Hun forteller at ventilasjonsanlegget ikke fungerer og den dårlige luften påvirker både elever og lærere.

Ovner fra 1960-tallet klarer ikke å varme opp den gamle skolen. Foto: Birgit Stenseng

De kan ikke ha på to kaffetraktere eller to vaffeljern på skolekjøkkenet, da ryker sikringene.

De må teipe igjen vinduene når det er vind, hvis ikke blåser vinduene rett inn.

De har også ved flere anledninger hatt vannlekkasjer og kloakk som kommer opp.

Slike panelovner blir satt ut i klasserommene på Kjøpsvik skole for at elever og lærere skal holde varmen. Foto: Birgit Stenseng

Det er heller ikke vann i store deler av bygget,

– Vannet i springen kan ikke drikkes. Elevene henter vann fra én vanndispenser.

Brønmo forteller at på et av klasserommene setter du på vannet i andre etasje, så renner det ut på et rom i første etasje.

Les svaret fra Narvik kommune litt lenger ned i saken.

– Vi kan ikke vente flere år på ny skole, sier Birgit Stenseng, som er FAU-leder ved Kjøpsvik skole. Foto: Privat

FAU-leder Birgit Stenseng har flere ganger måttet opprette Spleis-aksjoner når de trenger ting til skolen, som ny skoleklokke. Hun er opprørt over situasjonen.

– Skolen ble bygd i 1962, og ble da omtalt som Norges fineste skolebygg. Nå er situasjonen snudd på hodet. Vi foreldre er bekymret for helsa til både elever og ansatte.

Angelica Eriksen – Vi er så kalde på beina at det svir på føttene. Tung luft, går og snufser hele dagen. All jobb som ikke handler om undervisning må lærerne jobbe hjemme med.

Erica Nilsen – Det er så kaldt i klasserommene at det er vanskelig å fokusere. Du mister helt motivasjonen

Ida Stenseng Grav – Om vinteren settes det inn ekstra varmovner, men da går sikringene. og det blirt mørkt i klasserommet. Vi begynner å miste motet.

Petter Skjellnes – Vi får nesten aldri bruke bassenget. Vannet er iskaldt, fliser faller av og det er sand på bunnen. Det har vært tilfeller hvor elever har kuttet seg i foten. I garderoben fungerer bare tre av seks dusjer. Og det er kun varmt vann tidlig om morgenen.

Kommunen: – Ikke fare for liv og helse

Kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune sier til NRK at det nylig har vært tilsyn ved skolen.

– Tilsynet konkluderer med at skolen fortsatt kan drives, men at det må gjøres noen tiltak. Det er ikke fare for liv og helse.

I dag er det 68 elever ved skolen som har 1. til 10. klasse. I sin tid var skolen en sentralskole i daværende Tysfjord kommune og hadde over 350 elever. Foto: Narvik kommune

Hovedverneombud Børre Liebeck i Narvik kommune beklager at ansatte og elever jobber i en meget utslitt skolebygg fram til nytt bygg er på plass.

Kommunalsjefen sier at kommuneledelsen er smertelig klar over at noe må gjøres ved skolen i Kjøpsvik.

– Det vil bli gjort, men det må på plass en endelig løsning. Det forutsetter primært nybygg. Men vi må være åpen for at et alternativ kan bli full rehabilitering av deler av skolebygget.

Det er flere ting enn muggsopp som kan gi dårlig luftkvalitet i skolen:

Ny skole ble for dyr

I 2020 ble Kjøpsvik en del av Narvik kommune. Det viste seg raskt at Kjøpsvik skole bare var en av flere bygg som var forsømt av tidligere Tysfjord kommune.

– Kjøpsvik har gjennomgående den dårligste bygningsmassen i hele dagens Narvik kommune. Skolen var derfor det første som vi i Narvik kommune tok tak i, sier Lossius.

Slik ser det ut taket etter en vannlekkasje. Foto: Frida Brembo / NRK

Kommunestyret hadde satt en ramme på drøyt 150 millioner kroner for den nye skolen.

Den vedtatte kostnadsrammen for oppvekstsenteret var på 154,4 millioner kroner.

Da anbudene kom inn sprakk denne likevel med nesten 100 millioner.

Dette skal vi løse – på den ene eller andre måten, sier Rolf M. Lossius. Foto: Frida Brembo / NRK

– Dette var langt over normal lønns- og prisvekst. Vi måtte rett og slett stanse anbudskonkurransen.

Lossius forteller at oppvekstsenteret hadde fått en kvadratmeterpris på samme nivå som nye Narvik sykehus.

– Det ville vært totalt uforsvarlig for kommuneøkonomien å gå i gang med bygging på de premissene.

Nå jobber kommunen med å tilpasse prosjektet slik at det lar seg gjennomføre til en akseptabel kostnad.

– Det viser seg dessverre utfordrende. Kostnadsnivået på varekostnaden på bygg har økt betydelig de siste årene, sier kommunalsjefen.

I 2022 feiret kjøpsvik skole 60 år. Kjøpesvik skole er i svært dårlig forfatning. Foto: Birgit Stenseng

Blitt verre på tre år

Situasjonen i Narvik er ikke unik.

Den ferske rapporten «State of the Nation: Kommunal eiendomsforvaltning» har avdekket alvorlige utfordringer i norsk kommunal eiendomsforvaltning.

Samme rapport for tre år siden avdekket at kommunene sto overfor et enormt vedlikeholdsetterslep, anslått til svimlende 160 milliarder kroner i 2021.

Den ny rapport viser at en tredjedel av kommunene mener at vedlikeholdsetterslepet har økt siden da.

Illustrasjon av uteområde på Kjøpsvik oppvekstsenter. Foto: Narvik kommune

– Vi var veldig spente på om vedlikeholdsetterslepet hadde gått ned på disse årene. Men dessverre sier to av tre kommuner at de ikke har klart å redusere vedlikeholdsetterslepet på disse årene, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Frustrert

Nå skal anbudet i Kjøpsvik ut for tredje gang. Og noen åpning av ny skole i 2024 blir det ikke.

Rektoren sier hun forstår den økonomiske situasjonen i kommunen og at prislappen blir høy.

– Men som rektor på en skole som har forfalt såpass mye over så mange år, er det frustrerende. Dette går ikke lenger. Vi må vi få ordentlig ventilasjon. Vi er nødt til å få nye møbler. Vi har ikke ordentlig pulter til elevene, vi har ikke ordentlig stoler til elevene. Vi har ikke utstyr. Så vi må få noen penger til å få noe oppgradering uansett om det blir ny skole eller ikke.