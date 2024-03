Elever demonstrerte for å bevare skoler i Bodø

Flere elever møtte onsdag morgen opp for å demonstrere mot nedlegging av flere skoler i Bodø.

Tirsdag bestemte politikerene i byen seg for å frede Østbyen skole.

Dermed blir skolene Hunstad og Alstad satt opp mot hverandre.

Men onsdag møtte elever fra begge skolene opp for å demonstrere mot nedleggelse sammen.

Ifølge Avisa Nordland sier politikerene at det har vært viktig for dem å unngå vedvarende usikkerhet i sektoren og at de derfor framskynder iverksettelsen av flere vedtak og legger ytterligere endringer ut på høring med raskest mulig avklaring.

– Jeg har forståelse for at politikere må ha et helhetsblikk på ting, det er oppgaven deres, men det bør heller ikke komme som noen overraskelse på dem. Hvordan havnet plutselig Hunstad i potten? Tallene er jo ikke nye for politikerne, sier nestleder i Hunstad FAU, Hans Jørgen Nilsen til avisa.

I velferdsutvalget onsdag 6. mars vil politikerene be administrasjonen vurdere Alstad barneskole opp mot Hunstad barneskole.

Etter en høringsrunde vil de ta beslutningen om hvilken av de to skolene som skal legges ned.