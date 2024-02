Lone (28) er en av få kvinnelige plastsveisere – vil ha flere jenter til å velge yrkesfag

1. mars går fristen ut for å søke seg til videregående opplæring, som for de fleste er et viktig valg i livet.

Skal man velge den klassiske studiespesialisering, eller kanskje et av mange forskjellige yrkesfag?

Det er guttene som har dominert yrkesfagene, men de siste årene har flere jenter søkt seg til de mannsdominerte fagene, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I 2019 var 12,6 prosent av de som søkte teknologi- og industrifag jenter. I fjor var tallet 17,8 prosent.

Lone Kuhmunen i Bodø er en av dem som valgte en utradisjonell yrkesretning og søkte seg til industrifag.

I klassen var det kun 2–3 andre jenter forteller 28-åringen. Hun vil ha flere jenter til å velge som henne.

– Det er kanskje kjempeteit å si, men følg drømmen! Det er kanskje det viktigste tipset jeg kan gi. Det er det jeg selv har gjort, sier 28-åringen til NRK.

UNIK: Lone Kuhmunen er en av få kvinner i Norge som arbeider som fagoperatør i plastfag. Foto: Maria Johannessen / NRK

Ble plastsveiser

I dag har Kuhmunen fast jobb som plastsveiser ved fabrikken Trolls systems i Bodø. Der jobber også et par andre jenter.

– Hva har det å si for plastfaget at det kjønnsbalansen jevnes ut?

– Det er viktig med blandet miljø. Vi er jo forskjellige, så ved at man er begge kjønn til stede utfyller man hverandre, forklarer hun.

Etter planen skal denne flåten bli sent sørover til Oslofjorden. Foto: Maria Johannessen / NRK

Bruker sosiale medier

Det er de færreste som vet hva en fagoperatør i termoplast gjør.

Dette vil bodøværingen gjøre noe med. Hun har opprettet en TikTok-profil der hun jevnlig viser frem arbeidshverdagen sin.

– Det er mest for å vise frem jobben og hva som innebærer med å ha ett sånt yrke. Og at andre får se hvor kul jobb det går an å ha.

Jenter i teknologi- og industrifag Ekspander/minimer faktaboks I Nordlandfylket søker 60% av ungdommene seg til yrkesfag. I Oslo har 25% av ungdommene yrkesfag som førstevalg.

Antall jenter som søker seg til teknologi og industrifag (TIP) har økt for verdt år. I 2021 var det 966 , i 2023 var det 1629.

Til sammenligning var det 8838 gutter som hadde løpende lærekontrakt i TIP i 2023.

Den offiselle arbeidstittelen for plastikksveiser er «fagoperatør i termoplast»

Får nedsettende kommentarer

Selv om Kuhmunen er fornøyd med valget hun har tatt, kan hun som jente som har gjort et utradisjonelt valg, oppleve nedsettende kommentarer.

– Folk kan si ting som «du er mer mann enn du er dame».

Hun opplever det som et forsøk på å undertrykke henne, forklarer hun.

Heldigvis gjelder ikke det kollegaene på plastfabrikken i Bodø. Der trives hun veldig godt.

– De er som en familie.

Arbeidshallen ligger på Buråsøya utenfor Bodø sentrum. De er en av få bedrifter som arbeider med termoplast. Foto: Maria Johannessen / NRK

Roser innsatsen

Hjemfylket til Kuhmunen er det fylket i landet der flest velger yrkesvalg. I Nordland valgte 60 prosent dette i 2023. I Oslo var tallet til sammenligning 25 prosent.

Joakim Sennesvik (H) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland. Han roser Kuhmunen for hennes innsats for å få flere jenter til å velge yrkesfag.

– Hvilken verdi har det at man får en god miks av jenter og gutter i klassene?

– Det gjør det lettere for de som kommer etter at man ser at faget er noe som både gutter og jenter søker på.

Joakim Sennesvik (H) er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland. Foto: Maria Johannessen / NRK

Han påpeker at det også øker rekruttering til de yrkesfagene der Norge trenger mer faglært arbeidskraft.

Markant økning

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri jobber aktivt for å få flere kvinner inn i bransjen.

– Det har vært vanskelig å få jentene til å søke på typiske mannsdominerte yrker, forteller Tone Belsby, nestleder i faglig råd for teknologi og industriell produksjon.

Men i 2016 starter de med å rekruttere jenter via sosiale medier. Det har vist seg å funke.

– Da har vi faktisk sett en økning av jenter, og det skyldes at vi har brukt unge influencere som har en følgeskare, forklarer Belsby.

I 2018 kunne unge følge influencer Hanna Martine Slåttland Baller når hun testet ut ulike TIP-fag. Søknadstallene fra det året viser at tydelig at sosiale medier har en effekt.

– Det året økte jenteandelen med 20 prosent i Østfold fylke hvor Hanna Martine er fra, sier Belsby.

Influenser Hanna-Martine Baller, bidro til å få jenteandelen som søkte seg til TIP-fag betydelig i 2018. Her under gullsnutten 2019. Foto: Tom Øverlie / NRK P3