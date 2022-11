ROS, som er en rådgivningstjeneste om spiseforstyrrelser, har i likhet med 100 andre organisasjoner, blitt fjerna fra statsbudsjettet i år.

– Ingenting vet vi og vi er snart i desember, dette er veldig alvorlig, sier faglig leder Line Orvedal i ROS.

Lavterskeltilbudet har fem sentre rundt omkring i landet og ett digitalt senter.

Senteret i Tromsø er det siste som ble etablert i fjor. Det kom på plass fordi de fikk penger på revidert statsbudsjettet i 2021 for å øke tilbudet.

– Så blir vi nå kasta ut av statsbudsjettet sammen med 99 andre organisasjoner som selvfølgelig har det minst like vanskelig. Da står arbeidsplasser i fare. I verste fall må vi vurdere nedleggelse

De øremerka tilskuddene er blitt borte på neste års statsbudsjett. I stedet skal de frivillige organisasjonene over på helt nye søkeordninger hos helsedirektoratet.

Navngitte mottakere får ikke lenger penger – må konkurrere om støtte Ekspandér faktaboks Post 79 Tilskudd «Bevilgningen dekker bl.a. tilskudd til utviklings- og kompetansehevende tiltak innenfor enkelte områder av helsetjenesten. Det foreslås å avvikle tilskuddene til Kreftlinjen, Diabetesforbundet, Norsk pasientforening og Landsforeningen for uventet barnedød fra 2023. Forslaget er en del av, og må sees i sammenheng med, områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, jf. nærmere omtale under kap. 2. Det foreslås å flytte 2 mill. kroner til kap. 761, post 71 for å styrke det søknadsbaserte tilskuddet til frivillige og ideelle organisasjoner. Det foreslås videre å flytte 7,7 mill. kroner til kap. 762, post 21 til arbeid med diabetes. 2.29 Budsjett og strukturtiltak «Tilskuddsmidler skal normalt lyses ut og fordeles på grunnlag av åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier, slik at flere får mulighet til å søke tilskudd (....) Regjeringen har derfor startet et arbeid med å redusere antall navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet. (...) Regjeringen foreslår kutt på 42,2 mill. kroner på helse- og omsorgsdepartementets området, i tillegg er en rekke øremerkede tilskudd avviklet og innlemmet i søkbare ordninger. » (Fra Helse- og omsorgsdepartementets statsbudsjett)

88 000 personer med spiseforstyrrelser

Både i Norge og internasjonalt rapporteres det om flere og mer alvorlige tilfeller av spiseforstyrrelser.

Mye tyder på at økte problemer knytta til spiseforstyrrelser er én av pandemiens ringvirkninger.

Om lag 88 000 personer lever med spiseforstyrrelser i Norge i dag.

Rapport: – Henvendelser fra barn og unge har økt med hele 105 prosent Ekspandér faktaboks Erfaringer fra både Norge og internasjonalt viser at det har vært en økning i antall alvorlige spiseforstyrrelser under koronapandemien. Endringene har gjort hverdagen mer utfordrende for mange, ikke minst for personer som sliter med spiseforstyrrelser.

Dette reflekteres i et økt antall henvendelser til fastlege, polikliniske besøk, innleggelser på sykehus og henvendelser til lavterskeltilbud. Blant annet rapporterer Oslo universitetssykehus at antallet unge med spiseforstyrrelser har økt med 29 prosent fra 2019 til 2020, og sykehuset i Vestfold har rapportert om en økning på nesten 40 prosent.

ROS er et lavterskeltilbud, men som en følge av økningen i henvendelser i løpet av pandemien har de hatt vanskelig å tilby rask hjelp til alle som tar kontakt. Total rådgivning har økt med 50 prosent mellom 2019 og 2021, mens henvendelser fra barn og unge har økt med hele 105 prosent.

I tillegg har antall alvorlige henvendelser, som for eksempel henvendelser knyttet til tanker om selvmord, økt med 75 prosent fra ca. 70 henvendelser i 2019 til ca. 120 i 2021. Totalt antall henvendelser til ROS var 14 000 i 2021, opp fra om lag 10 500 i 2020. Det økte behovet for veiledning og støtte i løpet av pandemien har ført til en lang venteliste for individuelle samtaler i ROS.

Med årlige samfunnskostnader på 26 milliarder kroner utgjør spiseforstyrrelser et stort samfunnsproblem.

Som en følge av både stigma rundt sykdommen, og hvordan retningslinjene og systemet er lagt opp, er det ofte de mest alvorlige tilfellene av spiseforstyrrelser som mottar behandling. (fra rapporten «Samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser» som Menon Economics har laga på oppdrag for Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Samtidig rapporteres det om nedskjæringer i tilbud til denne pasientgruppa også i spesialisthelsetjenesten.

Og nå er det altså fare for at lavterskeltilbudet ROS må kutte i driften.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø har de et regionalt senter for voksne med spiseforstyrrelser. Røde tall i helseforetakene gjør at tilbudet om behandling flere steder trues. Foto: Barbro Andersen / NRK

En bølge av fortvilte pårørende

Tilbudet skal egentlig fungere slik at du skal kunne banke på døra og droppe inn. Dette fordi mange som sliter med kropp, mat og vekt kvier seg for å søke hjelp.

– Vi har mellom 10 og 15 nye henvendelser hver dag, bare i Oslo. Og vi kan ikke ta imot dem, så vi må si at de kan komme til oss om en måned eller tre måneder ...

Fakta om ROS (Rådgivning for spiseforstyrrelser) Ekspandér faktaboks ROS er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss. Rådgivningstjenesten er tilgjengelig på telefon, chat og individuelle samtaler.

ROS har lokale sentre i Vestland, Rogaland, Trøndelag, Oslo og Troms og Finnmark De tilbyr også individuelle samtaler digitalt, via vårt nasjonale senter.

ROS arrangerer også en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag, og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

Det koster 40 millioner kroner i året å drifte ROS, (kilde: ROS, Rådgiving for spiseforstyrrelser)

40–50 personer står på venteliste ved hvert av sentrene, ifølge ROS.

Akkurat nå er det en bølge av pårørende som ønsker noen å prate med noen, særlig i Oslo.

– Pårørende får ikke de hjelpa de trenger i systemet og tar kontakt med oss.

– De er helt fortvilte og forteller at stadig yngre barn og unge strever med maten og får problemer. De blir ensomme, isolerer seg, sier Orvedal.

I ROS reagerer de også på at de ikke vet hvilke retningslinjer som gjelder når de når skal søke om midler fra helsedirektoratet. Søknadsfristen er 1. desember.

– Vi vet ikke de nye reglene, hvilke kriterier som blir lagt til grunn for disse søkbare ordningene. Nå er det bare masse usikkerhet.

Ber helseministeren engasjere seg

Olaug Bollestad, partileder i KrF, mener ROS burde få beholde de øremerka pengene.

– Jeg er sterkt bekymra for konsekvensene dersom aktører som ROS må kutte. Køene for unge som sliter psykisk er for lange, og jeg forventer at regjeringa prioriteter å styrke tilbudet for psykisk syke barn og unge.

Olaug Bollestad KrF Foto: Roy Pettersen / NRK

Bollestad reagerer at det nå er usikkerhet rundt økonomien og at retningslinjene for å søke om penger ikke er klare. Hun mener helseministeren må avklare.

– Her må Kjerkol raskt på banen og avklare hva organisasjonene har å forholde seg til.

Vil utlyse og utbetale så fort som mulig

I Helse- og omsorgsdepartementet mener de at alle bør ha lik anledning til å søke om penger.

– Vi tror at tilbudene til brukerne blir bedre når institusjoner, organisasjoner og stiftelser må spisse og tydeliggjøre innholdet i sine tilbud. Det gjør de med søknadsbaserte tilskudd, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun sier departementet og helsedirektoratet nå jobber for å utarbeide og justere relevante tilskuddsregelverk.

– Vårt mål er å utlyse og utbetale tilskudd så fort som overhodet mulig. Vi ønsker dialog om hvordan vi kan sørge for at tilskuddsordningene treffer best mulig.

Statssekretæren: – Må spisse og tydeliggjøre innholdet i sine tilbud Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS Ekspandér faktaboks – Vi tror at tilbudene til brukerne blir bedre når institusjoner, organisasjoner og stiftelser må spisse og tydeliggjøre innholdet i sine tilbud. Det gjør de med søknadsbaserte tilskudd. Statssekretæren opplyser at de har økt budsjettene med 300 millioner til psykisk helse og rus, både behandling og lavterskeltilbud. – Dette vil inkludere forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Det skjæres ned i psykiatrien – samtidig som det blir flere med spiseforstyrrelser – hva tenker dere om denne situasjonen? – Det er behov for å gjøre mer for å forebygge og behandle spiseforstyrrelser fremover. Dette er ett av flere tema som vi vil ta med inn i arbeidet med den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi vil også styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten som en del av opptrappingsplanen. Dette er lavterskeltjenester som kan bidra til å fange opp barn og unge som strever. I ROS er de svært kritiske til at de at de nå ikke aner hva de har å rutte med til neste år – de sier at kriteriene/retningslinjene for å søke helsedirektoratet om penger ikke er klare. Når blir de klare? – Departementet arbeider nå, i samarbeid med Helsedirektoratet, for å utarbeide og justere relevante tilskuddsregelverk. Vårt mål er å utlyse og utbetale tilskudd så fort som overhodet mulig. Vi ønsker dialog om hvordan vi kan sørge for at tilskuddsordningene treffer best mulig, og at det blir både enkelt og ubyråkratisk å søke om tilskudd. De sier usikkerheten tar masse ressurser som de skulle brukt til å hjelpe folk – kommentar? – Vårt mål er selvsagt at så mye som mulig av midlene skal gå til nettopp innbyggerne. Tilskudd skal bidra til å nå målene våre om rettferdig fordeling og sosial utjevning. Da må det også være rettferdige prinsipper som ligger til grunn for tildelingene, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til NRK.

– D årlig nytt for de som sliter med mat, vekt og kropp

Professor Øyvind Rø ved Universitetet i Oslo er ekspert på spiseforstyrrelser og leder det nasjonale kliniske nettverket.

Han sier rådgivningstjenesten er viktig. De kommer i kontakt med mange personer som ikke oppsøker hjelp i helsevesenet.

– ROS har bygget seg opp til å bli en stor og viktig brukerorganisasjon senere år. Det er tragisk om de må redusere sitt tilbud og bruke mye tid på å søke om midler.

Professor Øyvind Rø og faglig leder i ROS var denne uka i Bodø der de presenterte et nytt nettkurs for helsepersonell om spiseforstyrrelser. Foto: Barbro Andersen / NRK

Lavterskeltilbudet må bestå og bygges opp, og ikke ned, mener han.

– Tidlig oppdagelse og et adekvat behandlingstilbud er av avgjørende betydning for å motvirke langvarige invalidiserende sykdomsforløp med store omkostninger for den som er ramma og deres familier.

Hva hvis de må bygge ned i ei tid der så mange trenger hjelp?

– Det er et stort paradoks at nå når det er vært ei stor økning av spiseforstyrrelser i løpet av pandemien med mangelfullt behandlingstilbud at bevilgninger til brukerorganisasjoner og behandlingstilbud trappes ned.

Professor Øyvind Rø oppsummerer det slik:

– Dette er dårlig nytt for dem som sliter med mat, vekt og kropp.

Overspising: – Veldig lite behandling

Line Orvedal oppsøkte sjøl rådgivingstjenesten ROS for mer enn 25 år siden. Fordi hun trengte hjelp for sin spiseforstyrrelse. Det fikk hun, og siden har hun jobba i organisasjonen, først som frivillig.

– I det siste har det også vært ei økning i folk som henvender seg som har et overspisingsproblem. Det finnes veldig lite behandling og hjelp til denne gruppen.

Hun sier de nå går ei veldig usikker tid i møte.

– Vi må bruke veldig mye ressurser på å søke på prosjekter for på få økonomien på plass.

Hva slags råd vil du gi til unge som sliter med forholdet til kropp og mat?

– Jeg kunne gitt veldig mange råd. Men det som vi kommuniserer ut fra oss til barn og unge som har det vanskelig er: Snakk med noen!