Laveste bensinpriser på over ti år

SSB oppgir aprilprisene for 2020 til 13,69 kr /l for bensin og 13,65 kr/l for autodiesel. Hvis vi regner om disse prisene til faste 2010-priser, så blir de henholdsvis 11,29 og 11,25. Vi må altså tilbake til mars 2009 for å finne en så lav bensinpris, og til oktober 2017 for dieselpris på samme nivå.

Kilde: Drivkraft Norge