22 år gamle Marthe Holm trives godt bak rattet i styrehuset lastebilen. I fire år har hun fraktet varer på kryss og tvers i Norge.

Men når veien går over til å bli ferge, er det ikke alltid at jobben blir like enkel.

Det fikk hun erfare tidligere i sommer.

Rundt lunsjtider stilte hun lastebilen i fergekøen i Bodø til ferga som går over til Moskenes i Lofoten.

– Da den første ferga kom skjønte jeg fort at jeg ikke kom til å få plass.

Og verre skulle det bli. Hun kom heller ikke med ferge nummer to eller nummer tre.

– Alternativet var da å stå over til nesten morgen, men det hadde jeg ikke tid til. Det sto folk som ventet på meg og lasten.

I stedet satte hun kursen nordover, og tok en annen ferge over til Lofoten. Det fikk likevel konsekvenser for yrkessjåføren.

– Jeg kom frem én dag for sent. Det forskyver hele arbeidsplanen min den uken. Helgen min ble bare 24 timer, sier hun.

IRRITERENDE: Marthe Holm syns det er irriterende å bli stående igjen på fergeleiet, fordi kundene ikke får varene til avtalt tid. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

Ønsker fortrinnsrett

Mengden gods som skal transporteres økes i sommeren, sier Holm. Samtidig flokker turister nordover med bobiler og campingvogner.

Nå mener hun at det må en endring til.

– Den eneste løsningen jeg kan se er at lastebilene får en av filene på fergeleiet, og at vi får fortrinnsrett.

– Jeg sier ikke at vi skal fylle fergene med lastebiler, for det blir ikke riktig. Men den daglige vareflyten bør ha en viss prioritet.

– Vi har medisiner, matvarer og vi transporterer alt det som Norge trenger. Hvis det stopper opp, blir mange stående igjen med ingenting.

Disse har fortrinnsrett på ferge Ekspandér faktaboks Utrykningskjøretøy under utrykning, og på retur

Teleselskapers og nettselskapenes feilretterbiler i tjenesteoppdrag

Busser i rute

Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle fergefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på tjenestereise som ikke kan utsettes. Livsviktige transporter skal alltid gå foran.

Motorvogn med farlig last (besluttes av fergefører) Kilde: Forskrift om transport med ferge

– Uholdbar situasjon

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund. Han er klar på at det må tas flere grep for å få bukt med problemene yrkessjåførene møter på.

– Vi ønsker at tungtransport skal få forkjørsvei på ferga. Det er en samfunnskritisk del av logistikken. Hvis lastebiler må stå igjen fordi at bobiler skal med ferga, så er det en uholdbar situasjon. Vi må få disse varene frem på første og raskeste måte.

Sjåførene har også hviletid å forholde seg til.

KREVER TILTAK: Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Jensen sier at mange sjåfører planlegger slik at de kjører frem til fergeleiet, tar ut lovpålagt hvile under overfarten, og kjører direkte videre etter fergeturen.

Om man derimot blir stående i kø i timevis, kan dette føre til store forsinkelser med tanke på kjøre- og hviletid.

– I verste fall kan tiden til destinasjonen blir mangedoblet, og at døgnhvile eller ukehvile slår inn. Da snakker vi plutselig om to-tre døgns forsinkelse.

Hviletid kort forklart Ekspandér faktaboks Daglig kjøreperiode Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause. Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile. Døgnhvile Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn. Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler. Ukentlig kjøreperiode Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører). Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører). Ukehvil Senest etter seks døgn (etter 144 timer) skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer. Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode). Kilde: Statens vegvesen

Vil redusere reservasjon

Han mener også det er vanskelig for yrkessjåførene å reservere plass på fergene over til Lofoten.

– For oss er det vanskelig å reservere, fordi vi vet ikke når vi kommer til fergeleiet.

Jensen sier at 60 prosent av fergekapasiteten kan forhåndsreserveres, og at forbundet ønsker dette redusert til maks 40 prosent.

– Vi forstår at turisme er en viktig næring, men den er ikke like samfunnskritisk som godstransport.

TORGHATTEN-SJEF: Torkild Torkildsen er daglig leder i Torghatten Nord. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Daglig leder i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier at kun 2 av rederiets 25 samband har mulighet for reservasjon.

Det er fergene fra Bodø til Moskenes og fra Bogenes til Lødingen – begge over Vestfjorden til Lofoten.

– Det er oppdragsgiver Statens vegvesen som sier at vi må tilbyr forhåndsreservasjon, og hvor stor andel som kan reserveres og prisen.

Statens vegvesen: – Aktuelt til høsten

Dag Hole i Statens vegvesen sier at tiltaket med fortrinnsrett ikke har vært diskutert i år.

– Hovedproblemet har vært at fergene ikke går, og da vil fortrinnsrett være et mye mindre aktuelt virkemiddel å bruke.

Det er forskriften om transport på ferge som bestemmer hvem som har fortrinnsrett.

VEGVESENET: Dag Hole jobber med drift av ferger i Statens vegvesen. Foto: Roar Strøm

– Nå har vi nettopp endret loven om yrkestransport – som ligger over forskriften – og da er det rimelig og forvente at vi skal jobbe med endring av forskriften i løpet av høsten.

– Så problemstillingen med fortrinnsrett vil bli svært aktuelt i høst.

– Er det ikke enkelt å gi yrkessjåfører fortrinnsrett?

– Rent praksis er det enkelt, men det er en prinsipiell side ved det også som vi mener bør ligge en grundig vurdering bak.