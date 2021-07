– Helt rått. Jeg var overhodet ikke forberedt på hvor seig den skulle være, forteller laksefisker Martin Leon Værø (27) fra Meløy.

Han har hatt laksefiske som hobby siden han var ti år gammel.

Men denne helga skjedde det som er et foreløpig høydepunkt som laksefisker.

Det startet som det alltid gjør. Han kjente at det nappet forsiktig i fluestanga.

Det gikk ikke lang tid før Værø forsto at det ikke var en «vanlig» laks på seks-sju kilo han hadde på kroken.

Måtte ta beina fatt

Da laksen skjønte var som var i ferd med å skje, satte den opp farten.

Og laksefiskeren, som forteller at han hadde et tynt nylonsnøre på fluestanga, hadde ikke annet valg enn å følge etter.

– Hadde snøret satt seg fast under en stein, ville det blitt revet tvers av og laksen forduftet, forteller Værø.

Dermed måtte han legge på sprang nedover elvebredden – i et ugjestmildt landskap.

– Elvebredden har ikke blitt skogen på mange år. Jeg måtte hoppe som en kanin gjennom tett skog kratt, over store steiner. Og løpe ut i dype kulper for å unngå at snøret satte seg fast.

Han anslår at den ville ferden gikk vel en kilometer nedover elva.

Martin Leon Værø er erfaren laksefisker, som har fanget hundrevis av laks i favorittelva si i Nordland. – Men denne laksen er rekord, sier han. Foto: Privat

– Det var en skikkelig kamp. Fram og tilbake tok det 30 minutter før jeg fikk laksen på land.

Han bruker bevisst ikke hov for å få laksen på land.

– Jeg liker å gi den en sjanse. Hvis de klarer å slite seg løs, så er det ok.

Etter den anstrengende kampen var både fisker og fisk totalt utslitt.

– Adrenalinkick

– Det var et sinnssykt adrenalinkick. Det er helt utrolig hvor lenge den holdt ut.

Laksen var en voksen hunnfisk, som veide 14,7 kilo og målte 113 centimeter.

Han har ingen betenkeligheter med å knekke nakken på en av stammødrene i elva.

– Bestanden såpass bra i denne elva at det går bra. Jeg følger reglene som sier at det er lov å ta hunnfisk.

Ifølge Værø er rekorden i elva er en laks på 15,6 kilo. Men det er 20 år siden.

Han er sparsom med opplysninger om hvor han fikk storlaksen. Men det han kan si er at elva er ei ukjent perle et sted i Nordland.

Med en sunn laksebestand – og så langt uten innslag av pukkellaks – også kalt Nord-Norges kakerlakk.

NRK har denne uka fortalt om Tanaelva i Finnmark hvor laksen er borte, og det er innført fiskeforbud.

– Det er ikke for å være gnien, men vi som kjenner elva vil helst bevare stammen som er der, sier Værø.

Måtte flytte for å realisere drømmen om å bli yrkesfisker

Nå skal den store laksen røykes og bli julegave til Værøs familie og venner.

Resten av sommeren skal selvsagt tilbringes i lakseelva.

Etter det går turen tilbake til Finnmark, hvor han bosatte seg for to år siden.

For Martin Værø er ikke bare hobbyfisker. Han er også yrkesfisker.

Men hjemme i Meløy fikk han ikke lån for å etablere seg som fisker:

Han angrer ikke på valget.

I Finnmark fikk han lån til å kjøpe seg båt. Nå skal han satse for fullt som yrkesfiske.

Det betyr ikke at han gir seg som laksefisker.

– Det er mange fine lakselever i Finnmark også. Fisking er en livsstil.