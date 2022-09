Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken og tar ut ytterligere 1.800 medlemmer fra mandag. Forbundet ber regjeringen om hjelp til å få slutt på streiken.

Dermed vil forbundet ha 8.100 medlemmer i streik. I tillegg er det drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget i streik.

Det er fire kommuner som nå er nye «uttaksområder» i det som kalles fase 7 av streiken:

Askøy

Alver

Øygarden

Hustadvika

Se oversikt over hvilke skoler som rammes nederst i saken.

Skjermer barnehage og 1. klasse

Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Utdanningsforbundet mener regjeringen må på banen og legge press på det rødgrønne flertallet i styret i kommuneorganisasjonen KS for å få slutt på streiken.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Streikeledere utenfor Gimle skole i Bergen. Her er Bente Myrtveit og Steffen Handal i Utdanningsforbundet og klubbleder Synnøve Kirkebø. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Beklager

Han sier han beklager sterkt at Riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemnd, mener han.

– Våre løsningsforslag var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen, understreker Handal.

KS har tidligere tilbakevist at de ikke har kommet lærerne i møte. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø viste forrige uke til at de har lagt fram et konkret forslag til løsning. Han reagerte også kraftig på uttalelser om at KS skulle spekulere i tvungen lønnsnemnd.

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken, sa han til NTB mandag.

Disse skolene rammes

I tillegg til de fire nye streiekuttakene så utvides streiken kraftig i kommunene og fylkene som allerede er rammet av streiken.

Se den fulle oversikten her:

Disse skolene rammes: Nytt streikeuttak fra 19. september Ekspandér faktaboks AGDER FYLKESKOMMUNE Arendal videregående skole Sam Eyde videregående skole

ARENDAL KOMMUNE Arendal voksenopplæring Asdal skole Birkelund skole Eydehavn skole Flosta skole Flosta skole SFO Hisøy skole 1-10 skoler Moltemyr skole Myra skole Nedenes skole Nesheim skole Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet Rykene oppvekstsenter avd skole Sandnes skole Stinta skole barne- og ungdomstrinnet Strømmen oppvekstsenter avd skole Stuenes skole barne- og ungdomstrinn

BERGEN KOMMUNE Christi krybbe skoler Eidsvåg skole Flaktveit skole Haukedalen skole Haukås skole Hellen skole Holen skole Hordvik skole Kalvatræet skole Kirkevoll skole Kjøkkelvik skole Krohnengen skole Kyrkjekrinsen skole Li skole Mjølkeråen skole Møhlenpris oppveksttun avd skole Nattland oppveksttun - skole Nordnes skole Ny krohnborg skole Olsvik skole Rolland skole Rå skole Rådalslien skole Salhus skule Sandgotna skole Skranevatnet skole Tertnes skole Ulsetskogen skole Åstveit skole

BODØ KOMMUNE Alstad barneskole Aspåsen skole Bankgata ungdomsskole Bodøsjøen skole Grønnåsen skole Hunstad barneskole Løpsmark skole Mørkvedbukta skole Mørkvedmarka skole Rønvik skole Saltstraumen skole Saltvern skole Skaug oppvekstsenter Tverlandet skole Østbyen skole

BÆRUM KOMMUNE Anna Krefting skole Bekkestua barneskole Bjørnegård skole Blommenholm skole Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole Eikeli skole Eiksmarka skole Emma Hjorth skole Evje skole Grav skole Gullhaug skole Haslum skole Hauger skole Hosle skole Hosletoppen skole Hundsund ungdomsskole Høvik skole Høvik verk skole Jar skole Jong skole Levre skole Lommedalen skole Lysaker skole Løkeberg skole Oksenøya skole Ringstabekk skole Rykkinn skole Skui skole Snarøya skole Stabekk skole Storøya skole Tanum skole Vøyenenga skole

HAUGESUND KOMMUNE Austrheim skole Gard skole Brakahaug skole Hauge skole Lillesund skole Rossabø skole Saltveit skole Skåredalen skole Solvang skole

LILLESTRØM KOMMUNE Asak skole Bingsfoss ungdomsskole Blaker skole Brånås skole Bråtejordet skole Dalen skole Frogner skole Garderåsen skole Gjellerås skole Hovinhøgda skole Kjeller skole Riddersand skole Sagdalen skole Sten-tærud skole Sørum skole Vardeåsen skole Vigernes skole Åsenhangen skole

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Hustadvika vidaregåande skole

PORSGRUNN KOMMUNE Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter avd skole Grønli skole Heistadskolene avd barn Klevstrand skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole

STEINKJER KOMMUNE Mære skole Steinkjer skole

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Ishavsbyen videregående skole

TROMSØ KOMMUNE Tromstun skole

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Heimdal videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim katedralskole

VESTLAND FYLKESKOMMUNE Askøy videregående skole Knarvik vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule

VIKEN FYLKESKOMMUNE Eikeli videregående skole Rosenvilde videregående skole