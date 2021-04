Gjennom Rendalen renner den populære fiskeelva Mistra. Hit strømmer folk fra hele verden og nå også stadig flere nordmenn.

Fiske har blitt så god butikk for den lille kommunen i Østerdalen at de nå utvider fiskesesongen i begge ender fra 1. mai til 15. september.

Næringssjefen med det passende navnet John Fiskvik, gleder seg.

– Da kommer det mye folk fra hele landet.

1.mai markerer starten på fiskeseongen mange steder i landet, men i Rendalen har det aldri vært så tidlig som nå.

Næringssjefen i Rendalen, John Fiskvik og ordfører Linda Døsen (Ap) sier fisketurisme er god butikk for kommunen. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Fisketurisme verdt 20 millioner

Landets største nettsted for salg av fiskekort, Inatur Norge, rapporterer om økt interesse for fiske over hele landet, men økningen har vært størst i Innlandet.

Det er godt nytt for mange kommuner i distriktene.

Bare i Rendalen ble det solgt fiskekort for 1,6 millioner kroner i fjor, en dobling siden 2018.

Næringssjefen forteller at den totale verdiskapningen av fisketurismen er i overkant av 20 millioner kroner

– Det er enormt viktig for kommunen. Fisket er en stor del av den lokale verdiskapninga, bekrefter ordfører Linda Døsen (Ap).

Innlandsfiske blir mer og mer populært. Foto: Bjørnar Hansen, Fishspot

Salget av fiskekort har økt aller mest i små kommuner i Innlandet, og spesielt i Østerdalen, sier rådgiver jakt og fiske i Inatur Norge, Gudmund Nygaard. Han bekrefter at det er gode penger å tjene for de som satser.

– Flere kommuner lykkes godt med fisketurisme, blant annet Tolga, Åmot, Sel og Lesja, sier Nygaard.

Store ringvirkninger

Fred Olsen er blant dem som tjener godt på fisketurismen. For tre år siden tok han og kona Maj Olsen med seg fiskeutstyrsbutikken sin fra Løten til Åkrestrømmen i Rendalen.

– Her har vi alt som du skal bruke for å fiske i Storsjøen og Mistra, sier Olsen.

Fred Olsen tok med fiskeinteressen sin til Rendalen, der han startet butikk for salg av jakt- og fiskeutstyr. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Han merker godt at fiskesesongen straks er i gang.

– Jeg må bare si at en må ta av seg hatten, det er helt enormt. Veldig bra pågang.

Fiskekortene utgjør bare 10 prosent av pengene fisketuristene bruker på turen, viser blant annet undersøkelser fra Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Resten går til transport, overnatting, matvarer, utstyr og guiding. Sistnevnte har blitt mer populært, sier Gudmund Nygaard.

– Hvis man da samtidig viser fram overnattingssteder og tilbud og tjenester lokalt, så er det der den største gevinsten for lokal verdiskaping er, sier han.

Unngå overfiske

Også grunneierne er glade for den økte fisketurismen, sier Rolf Brennodden i Mistra elvelag.

I elva Mistra i Rendalen starter fiskesesongen rekordtidlig 1. mai. Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

– Det er mange som får littegrann, men det er ikke noen store summer for noen, sier Brennodden.

Han mener det er slik man klarer seg på bygda; ved å få litt inntekter fra eiendom og utmark, litt fra jobb ved siden av og kanskje litt fra styreverv og lignende.

Og interessen for fiske ser ut til å fortsette å øke.

– Fordi fiske er en aktivitet du kan gjøre i Norge som da blir mer populær siden flere ferierer i Norge, sier Gudmund Nygaard i Inatur Norge.

Så gjelder det å ikke ta det for langt.

Ordfører i Rendalen, Linda Døsen, er opptatt av at fisket også skal være bærekraftig. Det mener hun dagens forskrifter sørger for.

– Man kan absolutt videreutvikle dette. Det er plass til enda flere sportsfiskere. Men man må hele tiden ta høyde for at man ikke overforbruker, sier Nygaard.

