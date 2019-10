Kutter kraftig i markedsføringen av Norge: – Vil bli drastisk mindre synlig

180 millioner kroner er summen regjeringen setter av til markedsføring av Norge i 2020. Det er 51,5 millioner mindre enn i fjorårets budsjett. NHO mener det vil føre til en drastisk svekkelse av synligheten til Norge som reisemål.

Begrunnelsen er blant annet at økt digitalisering har gjort statlig finansiert markedsføring overflødig.

– Et viktig bidrag til veksten i reiselivet er utenlandske turister. De må bli oppmerksomme på Norge. Når du kutter så mye blir det drastisk mindre synlighet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

– Men har ikke regjeringen et poeng i at sosiale medier og digitalisering skaper nok synlighet?

– Påstanden om at innholdsmarkedsføring er billig og gratis er helt feil. Man må betale mye for godt innhold.

– Vil gå ut over småkommunene

Og det er ifølge Devold de små kommunene som vil lide mest.

– Flertallet av destinasjonene i Norge har for lite besøk. Mange kommuner greier ikke å tiltrekke seg helårsturisme. De små stedene er enda mer avhengige av statlig markedsføring, sier hun.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener Norge vil bli drastisk mindre synlig etter forslaget om kutt. Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet mener i likhet med NHO Reiseliv at kutt i statlig markedsføring av Norge ikke er veien å gå.

– Reiselivet er en av de virkelig store og spennende næringene som er på vei opp, ikke minst i Nord-Norge. Nå skal man kutte i stedet for å satse på reiselivet, sier hun.

Mener ny ordning stimulerer til helårsdrift

Regjeringen mener at digitaliseringen gjør statlig markedsføring mindre nødvendig, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– De siste fem årene har næringens eget bidrag til forbrukermarkedsføring blitt redusert med nesten 40 millioner. Når næringen selv ikke prioriterer dette, er det også mindre grunn til at staten skal gjøre det, sier statssekretær Hannah Atic (H).

Dette er noe av grunnen til at de velger å kutte i tilskudd til markedsføring. Samtidig øker de rammene for innvasjonslån.

– Innovasjon Norge skal i stedet legge mer vekt på å medvirke til at flere reisemål kan ha drift hele året. Det er i tråd med regjeringens målsetting om en lønnsom og bærekraftig reiselivsbransje, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Reiselivet i Norg går så det suser ifølge departementet. Av den årsaken er ikke lenger utfordringer å få folk til Norge, men å få turistene til å bli lenger og legge igjen penger.

– Det betyr at fokus må være på å utvikle reiselivsproduktene. Det er det vi vil at Innovasjon Norge skal bruke tid og penger på, ikke på generell markedsføring av Norge. Det er dessuten lite som tyder på at generell markedsføring av Norge får flere turister til de minste destinasjonene, fordi turistene dras mot kjente landemerker.