For mange har juni blitt en eneste lang markering av skeiv kjærlighet, frihet og mangfold.

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Det er skeivt kulturår, og NRK satser på ei historisk pride-sending.

I Oslo kjører de en ti dagers lang festival, og over det ganske land dukker det opp større og mindre pride-festivaler på hvert et nes.

Men ikke i Bodø – før nå.

Tok saken i egne hender

Her måtte Luca Karlsen Ramskjell (16) ta saken i egne hender.

– Det er kjipt. Man regner med at Bodø som storby skulle fått til noe sånt.

Samtidig dukker det opp pride-festivaler som paddehatter på mye mindre steder i Nordland, som for eksempel i Velfjord, Korgen, Mosjøen, Nesna, Sandnessjøen.

– Nå har vi muligheten til å løfte det igjen, sier Luca.

Mandag 20. juni blir det parade gjennom Bodø sentrum. I tillegg til musikkinnslag og appeller i Folkets Hus.

Arrangementet er en familievennlig markering mot homofobi, og feiring av mangfold og kjærlighet.

Skeiv Ungdom Bodø: – Hadde ikke kapasitet

Adriane Bernhoff (22) er leder for Skeiv Ungdom Bodø.

Hun er veldig glad for at Luca og gjengen har tatt initiativ til årets pride.

Bernhoff forteller at de kun er fire stykker i styret, alle jobber, og at de heller prioriterte å reise rundt på andre pride-markeringer i år i stedet for å arrangere egen festival.

– Men ville dere ikke kunne rekruttert flere medlemmer og vært enda mer synlig ved å faktisk arrangere pride i Bodø?

– Jo, det kunne vi nok. Men det er en ond sirkel; for å arrangere noe gøy, trenger man folk, men så må man gjøre noe som er gøy og stort for å få nye medlemmer.

Adriane Kathrine Bernhoff er leder av Skeiv Ungdom Bodø. Hun håper de snart får i gang et eget styre til Bodø Pride igjen. Foto: privat

– Hadde det blitt pride uten Luca?

– Antakeligvis ikke. Vi er veldig takknemlige for engasjementet.

Skeiv Ungdom Bodø hjelper Luca og gjengen til å gjennomføre pride.

Pandemien tok knekken på mye av frivilligheten, som de nå jobber iherdig med å få opp igjen.

– Jeg føler det er mange skeive i Bodø, men de organiserer seg ikke nødvendigvis innenfor skeiv-politiske organisasjoner, sier Bernhoff.

Håper på mer engasjement til 2024

Om to år er Bodø europeisk kulturhovedstad.

Kommunikasjons- og markedssjef i Bodø2024, Helge Grønmo, oppfordrer det skeive miljøet i Bodø til å ta kontakt med dem slik at de kan bidra med tilrettelegging for årets pride, neste og ikke minst i 2024.

– Vi vil at initiativet skal komme fra organisasjonene selv. Vi legger heller til rette for kulturarrangementer, mer enn at vi står bak dem selv, sier han.

– Det er ikke helt naturlig for oss å arrangere pride to år før vi faktisk er kulturhovedstad. Men vi kommer til å ha en mer aktiv rolle om to år.

Helge Grønmo i Bodø2024 oppfordrer det skeive miljøet til å ta kontakt. Foto: Bodø2024

– Hva tror du folk synes om at en (snart) europeisk kulturhovedstad var avhengig av et privat initiativ fra en 16-åring for å få til pride?

– Jeg skulle ønske det var et større miljø i Bodø. Samtidig er det fantastisk, for det viser at en 16-åring har kompetansen og engasjementet til å sette i gang.

Han er sikker på at de får opp engasjementet mot 2024.

– Jeg håper vi kan bygge videre på det som gjøres i år. Hvis vi kan hjelpe til med noe, gjør vi selvfølgelig det.

Pride Foto: VILDE ELGAAEN Ekspandér faktaboks En bevegelse som startet i New York i 1969.

Pride markeres i dag over hele verden.

I Norge er det Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som arrangerer Pride-festivaler landet over.

Norske Pride-markeringer arrangeres på ulike tidspunkt mellom juni og november. Kilde: Fri

Luca Karlsen Ramskjell er likevel glad for at de har fått i gang pride i år.

– Hva synes du om at initiativet ikke kommer fra en etablert organisasjon?

– Jeg skulle ønske det var noen «voksne» som satte det i gang. Men samtidig er det fint at vi får vise at vi bryr oss.

– Er dette din oppfordring til det skeive miljøet til å bli mer aktive?

– Ja, absolutt. Ta i et tak. Det er fortsatt veldig viktig.

Luca sammen med gjengen fra danse- og musikklinja på Bodø vgs. som (i samarbeid med Skeiv Ungdom) arrangerer pride i Bodø. Vivian Emily Hoff, Maja Holstad Ovesen og Herman Bolte-Olsen, alle 16 år. Foto: Kasper Holgersen / NRK

NRK har vært i kontakt med den skeive organisasjonen FRI, som ikke hadde anledning til å stille til intervju.

NRK har ikke lykkes i å få kommentarer fra Skeiv Ungdom sentralt.

Til info: Luca Karlsen Ramskjell er barn av en ansatt i NRK Nordland. Han har ikke vært involvert i saken.