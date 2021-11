Dette bildet koster 1,3 milliarder kroner

I januar 2009 ble Bitcoin lansert. Siden da har de aller fleste hørt om kryptovaluta.

I 2017 ble en ny kryptotrend lansert; digitalt eierskap.

Lenge var det lite kjøp og salg.

Nå selges imidlertid såkalte non-fungible token (NFT-er) for titalls millioner dollar.

Det aller dyreste eksempelet er per dags dato bildet CryptoPunk 3100. Det ble solgt for 70 millioner kroner i mars.

Dagens pris: 1.3 milliarder kroner.

Men hva i all verden er NFT? Hvorfor koster det så mye? Hva har det med kunst og eierskap å gjøre?

Og hvorfor skal du gidde å bry deg om denne digitale trenden?

Nordmannen Trym Ruud selger NFT. En NFT vil gi deg eierskapet til en video som dette. Mange hundre personer har kjøpt fra hans kolleksjon. Kjøperne får et digitalt bevis på at de eier animasjonen.

Ikke som å kopiere et bilde

Veldig enkelt forklart er NFT et sertifikat du kan feste til et digitalt objekt. Dette beviser at du eier det – og er helt unikt.

Eksempel:

En kunstner tegner en digital tegning.

Dette bildet kan kunstneren selge via tjenester som tilbyr NFT-løsninger. Når tegningen da blir solgt får kjøperen et digitalt bevis på at de eier tegningen.

Lasse Meholm er dataingeniør og har vært ansvarlig for kryptospørsmål og blokkjedeteknologi for flere store norske banker.

Han sier NFT åpner for langt flere muligheter på hvordan digitale ting eies.

– Når du selger et bilde med NFT får kjøperen rettighetene. Selve NFT-en inneholder ikke selve bildet, men eierskapet til filen.

Jacob Mørch er daglig leder i rådgivnings- og inkubasjonsselskapet Braver – og har også god erfaring med NFT. Han sier kritikerne vil si at det bare er digitale bilder, og at alle uansett kan laste dem ned.

Men han påpeker at det blir som å ta bilde av Mona Lisa, og printe det ut selv.

– Du kan skrive ut «Skrik» av Munch. Men ingen vil si du eier et Munch-bilde da.

– På samme måte vil ingen vil si at du eier en NFT om du har lastet ned JPG-filen. NFT åpner muligheten for å gjøre et digitalt eierskap verifiserbart.

Til sammenligning ble Skrik for øvrig solgt for 687,6 millioner kroner i 2012, ifølge en artikkel hos Aftenposten.

Tror du NFT er fremtiden for eierskap? Ja Nei Vis resultat

Selger unike samleobjekter

Håkon Evjenth (19) er en av få i Norge som kan kalle seg kryptokunstner.

Bodøværingen begynte å lage digitale samleobjekter i mars i år. På internett går han under kunstnernavnet Barker.

– Jeg lager 3D-animasjoner gjennom en programvare kalt Blender. Mitt kjennetegn er digitale lekefigurer med papirposer over hodet, sier han til NRK.

En animasjon laget av Håkon Evjenth - som selges digitalt. Håkon Evjenth

Når animasjonene er ferdig eksportert lastes de opp på en NFT-plattform kalt Rarible.

Der blir 19-åringens kunst potensielt solgt til kunstinteresserte verden over.

– Den personen som har kjøpt flest kunstverk vet jeg nesten ingenting om. Det eneste jeg vet er brukernavnet.

Trym Ruud er Norges største på NFT. Han har også hatt fysisk utstilling ved Galleri Blank i Oslo. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Norges største på NFT heter Trym Ruud. Han har gjort seg stor på kolleksjonen «Rude Boys».

– Mine NFT-er er samleobjekter. De som kjøper et verk får rettighetene og kan selge det videre.

I likhet med Jacob Mørch understreker han at det er stor forskjell på å eie en NFT og ha et bilde av et kunstverk.

– De som tar skjermbilder av kunsten er egentlig bare trolls. Alle forstår at du ikke eier det.

NRK forklarer Hva er NFT? Bla videre NFT Står for Non-fungible token. Et sertifikat som kan festes på et objekt for å vise til hvem eieren er. Dette gjør objektet ditt unikt. Hvordan starter du? Skal du vil kjøpe en NFT må du først åpne en kryptolommebok. Det er en åpen lommebok hvor hvem som helst kan se hva du eier. Kjøpe Deretter må du kjøpe kryptovaluta. Mange selger kunstverkene sine i Etherium (ETH), og det er ulike nettsider som selger NFT-er. Hva du kan kjøpe? Du kan blant annet kjøpe bilder, videoer, animasjoner og musikk. Mange mener markedet vil utvikle seg dramatisk i årene fremover - og at NFT vil bli brukt til å verifisere langt mer i fremtiden. Kan du ikke bare ta et skjermbilde? Jo, det kan du. Men da eier du ikke bildet. Verdien ligger i sertifikatet du får av å kjøpe kunstverket. Det gir deg rettighetene til å eie, bruke og selge videre. Forrige kort Neste kort

Usikker fremtid

Prisen på objektene har de siste månedene gått rett til værs. I likhet med kryptovaluta møter NFT motstand av kritikere.

Noen spør; er dette lureri?

Andre beskriver hvorfor NFT har verdi.

Er det en boble som vil sprekke?

– Dette har gått rett i været, men det sprekker nok om et halvt år. De vil ikke bli null verdt, men prisene vil synke sammenlignet med nå, tror Lasse Meholm, tidligere blokkjedeekspert for DNB og Nordea.

NFT TIL SALGS: Bodøværingen Håkon Evjenth selger eierskapet til dette kunstverket. Kjøperen får da en NFT som beviser at de eier hans verk. Grafikk: Håkon Evjenth

Han får støtte fra Jacob Mørch i Braver.

– Det pøses ut veldig mye lavkvalitetsbilder hver dag av folk som ønsker å tjene på manien. Det er greit det, men de vil ikke gå inn i historiebøkene. De aller fleste bildene, tror jeg, vil gå ned til null i verdi.

– Men, det jeg tror kommer til å holde seg på latterlige priser, er de originale prosjektene. Vi snakker allerede om digitale antikviteter.

620 MILLIONER KRONER: Everydays: The First 5000 Days, et kunstverk laget av Mike Winkelmann, ble solgt for 69 millioner dollar i mars 2021. Det gjør kunstverket til et av verdens dyreste. Kjøperen har fått et bevis på at han eier det digitale verket.

Kunstneren Håkon Evjeneth fra Bodø er ikke veldig bekymret for at markedet skal kollapse. Det er andre ting en penger som motiverer ham.

– Jeg jobbet allerede med grafisk design, og var interessert i å lære mer om 3D-modellering. Da er NFT en fin måte å være kreativ uten å måtte ha et stort studio eller lignende.

– Hva tenker du om de som sier dette er en boble som vil sprekke?

– Verdien er usikker, på samme måte som verdien på krypto er usikker. Men jeg er ikke i tvil om at NFT er fremtiden med tanke på å kunne bekrefte eierskap digitalt.

Bored Ape Yacht Club er en kolleksjon som har fått mye oppmerksomhet – og prisen har skutt i været.

Hvorfor skal du bry deg?

Jacob Mørch i Braver sier de fattet interesse for NFT for noen måneder siden etter å ha vært kryptointeressert i flere år.

– Å kjøpe et faktisk bilde har litt større appell enn å kjøpe noen coins som ligger et sted. Derfor tenkte vi ganske raskt at dette kommer til å være mange menneskers inngangsbillett til krypto. Mye tyder på at det er på vei å spille seg ut nå, sier Mørch til NRK.

Han nevner at mulighetene for NFTs er enorme. Inngangsbilletter, digitale representasjoner for fysiske produkter, nye muligheter for kunstnere og musikere.

Jacob Mørch sier alle kan printe ut et maleri av Munch, men det betyr ikke at vedkommende eier en Munch. På samme måte kan alle laste ned et bilde, men det betyr ikke at de eier det. Foto: Jon Bolstad / NRK

Tegninger, illustrasjoner, grafikk.

Men først og fremst er dette viktig for én gruppe mennesker, sier Mørch.

– Det er massevis av folk som i årevis har tegnet, fotografert eller uttrykt seg grafisk. De har lagt ut arbeidet gratis på nett, uten en effektiv måte å kapitalisere det. Nå har de plutselig den muligheten.

– Hva er din anbefaling til folk som er interessert i å lære mer, eller kjøpe seg inn i dette?

– Ønsker du å lære mer om dette anbefaler jeg å sette av et lite budsjett til å utforske. Poenget må være å lære så mye som mulig, ikke å kjøpe den NFT-en som tilganger seg i verdi. Det er veldig vanskelig – og jeg ville ikke satset pensjonen min på det.