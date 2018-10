Kritiserte budsjettet han ikke hadde sett

For da Nordlund sendte ut sin pressemelding, kom det tydelig fram at deler av pressemeldingen var skrevet før innholdet i budsjettet ble gjort kjent klokken ti i formiddag.

«I regjeringens budsjettforslaget for 2018 legges det opp til en samlet vekst på ……. i fylkeskommunenes rammer.»

Med andre ord manglet beløpet som åpenbart skulle fylles inn i det statsbudsjettet ble kjent.

Stortingsrepresentanten fra Nordland skriver under tittelen «Skuffende budsjett for folk og næringsliv i distriktene», at «det er magre rammer regjeringen tilbyr», beskylder den for «tomt snakk» og skriver at budsjettet vil føre til harde kuttrunder.

Det får Høyres Marianne Haukland til å riste på hodet.

– Dette handler om å spre misnøye før man har fått tak i reelle fakta, sier stortingsrepresentanten.

Her er pressemeldingen fra Willfred Nordlund, med sju prikker i stedet for et tall. Foto: Faksimile

Dobbelt bom

For både årstallet ble feil og tallet for vekst manglet i pressemeldingen. Det skaper undring også i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

– Det gjenspeiler egentlig jobben som Senterpartiet gjør, med at de fortsatt behandler budsjettforslaget for 2018. Resten av Norge er i 2019, men Senterpartiet ønsker å reverse det meste, sier Bengt Rune Strifeldt.

Pressemeldingen får Marianne Haukland (H) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) til å riste på hodet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Nordlund sendte ut en ny og korrigert pressemelding en halvtime senere. Da var prikkene erstattet med en setning om at det ikke legges «opp til vekst i fylkeskommunenes rammer».

For ordens skyld er tallet Nordlund glemte å skrive inn i den opprinnelige pressemeldingen: 2,3 prosent.

– Kunne skjedd alle politikere

Ifølge statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger er denne saken et godt eksempel på hvordan politikerne i dag slåss om oppmerksomheten.

Svein Erik Tuastad. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Politikerne vet at det er tilfeldig hvem som får ut «saken» sin, og da gjelder det å være tidlig ute, sier han.

Det nye mediebildet har gjort at tempoet øker veldig, mener Tuastad.

– Man kan si det er et informasjonsoverskudd og et oppmerksomhetsunderskudd.

– Dette kunne skjedd alle politikere i alle parti, og det er nok tilfeldig at det ble en Senterparti-politiker som gjorde denne blemma, konkluderer Tuastad.

Mener innholdet var varslet

Nordlund erkjenner at de gjorde en glipp, og understreker at pressemeldingen ble sendt ut etter at budsjettet ble lagt fram.

– Man må gjerne være kritisk til at man forbereder seg tidlig, men det gjorde de representantene også, som hadde fått tallene i forkant.

Han legger til at hovedtrekkene var varslet gjennom kommuneproposisjonen som ble lagt fram i mai.

Han ble likevel overrasket over det han kaller en stor nedgang for fylkeskommunene.

– Det er noe vi reagerer veldig sterkt på. Det som ble lagt frem er faktisk dårligere enn det jeg la opp til i pressemeldingen.

En vekst på 2,3 prosent, er i realiteten en nedgang, mener Nordlund.

Ekstra ille er det ifølge Nordlund at hans hjemfylke, Nordland, bare får en vekst på 0,2 prosent.

– Det er ingen nyhet at fylkeskommunene skulle få mindre penger. Nyheten er at det går så hardt utover distriktsfylkene, som Nordland og Sogn og Fjordane.