Luksusyachter verden over blir beslaglagt av europeiske myndigheter.

EUs sanksjonslister som rammer russiske oligarker nært president Vladimir Putin er harde i klypa.

Fredag ble nok en yacht konfiskert. Den russiske oligarken Andrej Igorevich Melnichenkos luksusyacht ble beslaglagt av italienske myndigheter, melder CNN.

Yachten bærer navnet «SY A» -og skal være verdt 5,2 milliarder kroner.

I Storbritannia har de vedtatt egne sanksjonslister. Der blant annet oligarker på listen ikke slipper inn i landet og midlene deres blir fryst.

Fortsatt i norsk havn

I Norge ligger den mye omtalte yachten «Ragnar» fortsatt i Narvik Havn.

Yachten som er eid av den russiske oligarken Vladimir Strzhalkovsky, har skapt stor debatt.

Flere politikere har tatt til orde for at Norge må beslaglegge yachten.

Men Norge kan ikke beslaglegge yachten uten ei beslutning i EU, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bør beslaglegges

Mona Fagerås (SV) stilte spørsmål forrige uke til utenriksministeren, om Norge vil være pådriver for at Strzhalkovsky havner på EUs sanksjonsliste.

Hun mener at det er en hån mot det ukrainske folk og Narviks innbyggere at Norge utstrekker gjestfrihet til yachten.

Mona Fagerås (SV) sier at staten har muligheten til å ramme eliten rundt Putin i stedet for folk til folk-samarbeidet. Foto: Ola Helness / NRK

– Luksusyachten ligger i fred og fordragelighet mens Putin fører en blodig krig i Ukraina som driver millioner på flukt, flere av dem på vei til nettopp Narvik, skrev Fagerås til Huitfeldt.

Ingen frihavn

Yachten «Ragnar» har skapt stor debatt. Blant annet fordi den ligger i havn samtidig som Nato-øvelsen Cold response nå foregår i nord.

30.000 soldater fra 27 nasjoner deltar i øvelsen.

– Norge skal ikke være frihavner for russiske oligarkers yachter, sier Fagerås til NRK.

Hun viser også til at det fredag kom en ny russiskeid yacht til Bergen. «Shinkai» er en luksusyacht med egen ubåt om bord. Politiet skal ha bekreftet at den har en russisk eier, ifølge Dagbladet.

– Jeg skjønner at den norske stat kanskje ikke har de store mulighetene til å gripe inn, men jeg håper at den norske regjeringen er villig til å se på mulighetene til å bortvise slike typer yachter, sier Fagerås.

Kan ikke fremme forslag

Norge har valgt å slutte seg til EUs tiltak i kjølvannet av krigen i Ukraina. Men siden Norge ikke er et medlemsland, har det ikke anledning til å fremme forslag om hvem som bør listeføres på EUs sanksjonsliste.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at det ikke etablert kanaler for at tredjeland som Norge kan fremme egne forslag til listeføring. Norske myndigheter har heller aldri gjort dette. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Det er ikke etablert kanaler for at tredjeland som Norge kan fremme egne forslag til listeføring, og norske myndigheter har heller aldri gjort dette. Regjeringen vil arbeide for at også Norge får en slik kanal, skriver Huitfeldt i sitt skriftlige svar til Fagerås.

– Huitfeldt går langt i å si at Norge vil bryte med internasjonale lover hvis de tar beslag i yachten uten EUs sanksjoner.

Vedtak om restriktive tiltak er en del av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norge er ikke en del av denne, men Norge har likevel i stor utstrekning valgt å slutte opp om restriktive tiltak vedtatt av EU. Når det gjelder situasjonen i Ukraina har Norge sluttet seg til samtlige av EUs restriktive tiltak.



Konkrete forslag til hvem som bør listeføres og informasjon som danner grunnlag for listeføring, blir vanligvis fremmet av de ulike medlemsstatene. Også Den europeiske utenrikstjeneste (EEAS) kan fremme forslag. Derimot er det ikke etablert kanaler for at tredjeland som Norge kan fremme egne forslag til listeføring, og norske myndigheter har heller aldri gjort dette. Regjeringen vil arbeide for at også Norge får en slik kanal for å fremme forslag til personer som bør listeføres.



Listeføring vil kunne være et svært inngripende tiltak overfor den det gjelder og vil kunne utgjøre et inngrep i vedkommendes menneskerettigheter, se for eksempel Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens første tilleggsprotokoll, artikkel 1: «Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.»



Listeføringer må være solide og velbegrunnede. Rettssikkerhetsgarantier må gjelde. Når det som her er en stats handlinger som utløser sanksjonene kreves det solide holdepunkter for å holde privatpersoner uten formell tilknytning til statsapparatet ansvarlige for statens handlinger. Nettopp derfor har EUs råd gitt en meget konkret og detaljert begrunnelse for listeføring av de ti forretningsmennene/oligarkene som er listeført under rådsbeslutning 2022/337

Fagerås er enig i at Norge skal følge EUs beslutninger om sanksjonene som legges på oligarkene nært Putin, men at hun forventer at Norge er en pådriver ovenfor EU.

– Jeg håper at Strzhalkovsky også blir undersøkt og at norske myndigheter er villig til å ta i bruk sanksjoner, hvis det viser seg at også han kommer på den lista, sier Fagerås.

– Spørsmålet er hvorfor han ikke står på denne listen og det håper jeg utenriksministeren prøver å finne ut av.

Yachten «Ragnar» kan leies til en pris på 5 millioner kroner uka. Her avbildet i Bergen. Foto: Atle Markeng / NRK

Drastisk skritt

Forsker i NUPI, Jakub M Godzimirski, sier til NRK at å sanksjonere privatpersoner eller beslaglegge private eiendeler er et drastisk skritt, som strider mot norsk lov hvis man ikke har en juridisk grunn til å gjøre det.

– Man må ha håndfaste bevis på at vedkommende har gjort noe som strider mot norsk lov og at det er fare for at dem ikke vil gjøre opp for seg, sier Godzimirski.

Han har forsket på russisk utenriks -og sikkerhetspolitikk i over 20 år.

Forsker Jakub M. Godzimirski tror det blir vanskelig for Norge å beslaglegge yachten uten juridisk grunn. Foto: Christopher Olssøn

Han kjenner til Vladimir Strzhalkovsky, som eier yachten i Narvik, og sier han ikke tilhører det høyeste sjiktet i det russiske oligarkiet.

– Men han er godt påkoblet det politiske systemet og har hatt høye stillinger i russisk næringsliv og i russiske statlige strukturer, sier Godzimirski.

Han forteller at for at sanksjonene skal Virke må de være presise og innenfor loven.

– Hvis Norge tar yachten i beslag nå vil det være en symbolsk handling, fordi man har ikke et juridisk grunnlag for å ta beslag i en yacht, som ikke engang tilhører en person som er på sanksjonslisten, sier Godzimirski.

– Det hadde sendt et positivt signal for verden at Norge har foretatt seg noe, men jeg tror det må andre virkemidler til fra Norge.