Krever svar fra helseministeren: – Jeg forventer at døve får gi blod

Onsdag fortalte NRK at døve og hørselshemmede nektes å gi blod, fordi de trenger tolk når de skal gi blod. Sykehusene forklarer dette med at det kan oppstå misforståelser når alt av informasjon skal via en tolk.

Sykehuspolitisk talsperson i Ap, Tuva Moflag, sier til NRK at hun er overrasket over at Diskrimineringsnemnda har fastslått at dette ikke er diskriminering.

Hun var ikke klar over problemet før hun leste NRK-saken.

– Dette er viktig av to årsaker. Det ene er at døve mennesker skal få lov til å gi blod på lik linje som alle andre. Det andre er at det er blodmangel. Derfor trenger vi alle som ønsker å gi blod, sier hun til NRK.

Ap mener det helt klart er diskriminering av døve ikke får gi blod, mens sykehusene svarer at det ikke er forsvarlig. Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Torsdag sendte Ap spørsmål til helseministeren for å spørre om han støtter denne praksisen.

NRK har vært i kontakt med Helsedepartementet som svarer at de har mottatt spørsmål fra Ap, men har ikke mulighet til å uttale seg før de har fått sett nærmere på saken.

– Et klart symptom på manglende kunnskap

Nestleder i Tolkeforbundet, Helge Edland, forteller at forbundet har gjort Helsedepartementet oppmerksomme på problemet en rekke ganger, uten at noe er blitt gjort. Torsdag valgte han å skrive en kronikk om temaet i Dagsavisen.

Det han særlig reagerer på er at både blodbanken og Diskrimineringsnemnda omtaler tolken som «en tredjeperson i dialogen».

Nestleder i Tolkeforbundet, Helge Edland, er oppgitt over forklaringene som er gitt på hvorfor døve ikke kan gi blod. Foto: Privat

– For Tolkeforbundet er dette et klart symptom på manglende kunnskap om og forståelse for tolkens rolle og profesjon, skriver Edland.

Ett av sykehusene NRK har vært i kontakt med forklarer at dersom blodgiveren blir dårlig etter å ha gitt blod, vil det bli svært vanskelig for sykehuset når kommunikasjonen er problematisk.

Det blir også understreket at heller ikke personer som ikke snakker norsk, og som ønsker å bruke tolk, får gi blod.

– Ofte har de som skal motta blodet dårlig immunforsvar eller er svært syk. Dette er en av grunnene til at det er så viktig at alt av informasjon kommer fram. Vi er redd for at når alt skal gå via tolk så faller noe ut, eller at det skaper misforståelser, forklarer sykehuset til NRK.

På grensen til ærekrenkende

Edland i Tolkeforbundet beskriver forklaringene om misforståelser ved bruk av tolk som «vrangforestillinger», og opplever dette svært nedsettende.

– At Diskrimineringsnemnda gjentar denne vrangforestillingen i sin uttalelse er nedsettende, på grensen til ærekrenkende, overfor hele tolkefaget og tolkeprofesjonen, skriver Edland i kronikken.