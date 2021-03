Statssekretær Anja Johansen skriver i en e-post til NRK at det er kommunen og andre skoleeiere sitt ansvar å sikre at skolen har tilstrekkelig kompetanse til at alle elever får et godt tilpasset opplæringstilbud.

Først og fremst lærerne

Først og fremst er det lærerne som er utdannet til å jobbe i skolen som har ansvaret for elevenes utvikling og læring i skoletiden. I tillegg er det behov for tverrfaglig kompetanse i laget rundt barna og elevene for å inkludere og tilrettelegge for barn med ulike utfordringer og behov. I mange tilfeller trenger også lærerne støtte og veiledning i hvordan de kan tilrettelegge opplæringen på best mulig måte.

I tillegg til støtte fra PP-tjenesten, kan det også være aktuelt med råd fra ulike helsetjenester og for eksempel barnevernet. Mange skoler har også ansatt spesialpedagoger, miljøterapeuter og andre yrkesgrupper for å styrke det tverrfaglige samarbeidet i skolen. Den tverrfaglige kompetansen er verdifull i tilretteleggingen for barn og elever med ulike forutsetninger og behov.

Vi er også opptatt av at elevene skal få kompetanse på skolen som bidrar til god psykisk og fysisk helse. Det var en av grunnene til at vi tok inn folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema, da vi innførte nye læreplaner i fjor høst. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Er det aktuelt å lovfeste miljøterapeuter på alle skoler?

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i ansvar å kartlegge dagens situasjon for andre ansatte enn pedagogisk personale i barnehage, skole og SFO. På bakgrunn av kartleggingen vil departementet be direktoratet om å vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner bør ivareta i barnehage, skole og SFO, og foreslå tiltak for å styrke de ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage skole og SFO.

Foreldreparet vi har intervjua sier de holdt på å slite seg helt ut i kampen for at barna skulle få et bra tilbud på skolen – det er mange som beskriver ei lignende virkelighet.

Hva tenker du om at det er sånn foreldre opplever vårt skolesystem?

Det er ikke slik det skal være, men vi vet dessverre at det ikke alltid er slik i dag at skolene og støttesystemet for øvrig klarer å gi barna det tilrettelagte tilbudet de bør få. Det var en av grunnene til at regjeringen la fram stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». I meldingen er det mange tiltak, som samlet sett og over tid skal bidra til et bedre tilbud for alle barn, blant annet de to tiltakene jeg har nevnt her.

Det er også utarbeidet et lovforslag som skal bidra til bedre samarbeid og koordinering av tjenester for barn og unge, som etter planen legges frem for Stortinget til våren. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke regelverket og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet, skriver statssekretær i kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V) i en e-post til NRK