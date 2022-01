– Nå er det like før vi bytter TV-leverandør

Telenor og TV 2 kommer ikke til enighet i TV- tvisten som har vart i over seks uker. I mellomtiden rammer det over 500.000 husstander.

Nå begynner folk å bli mektig lei skjermen med det blå budskapet.

En av dem er Sissel Kristin Wiik Moland fra Bodø.

– Jeg synes det er skikkelig irriterende. Vi betaler ganske mye for å ha Telenor.

Sissel Kristin Wiik Moland sier til NRK at familien allerede har begynt å se etter priser hos andre leverandører. Foto: Privat

Det er flere serier hun gjerne skulle fulgt med på etter jul. Spesielt «Farmen Kjendis» med Isak Dreyer fra Bodø, og «Hver gang vi møtes» som er spilt inn på Kjerringøy.

– Jeg synes det er forferdelig tungvint å skulle strømme det på andre måter. Og denne kompensasjonsordningen skjønte jeg ikke. Jeg vil uansett se TV 2 på TV-skjermen. Blir det ikke ei løsning veldig snart, så bytter vi selskap.

Familien har allerede begynt å se på andre tilbydere.

Jurist mener Telenor har brutt kontrakten

Vanligvis er det ikke bare-bare å bryte ut av en juridisk gjeldende kontrakt, slik kundene har med Telenor.

Men tidligere advokat og universitetslektor i juss, Gunnar Reisnes, skriver i et Facebook-innlegg at han mener Telenor har brutt kontrakten, og at kundene dermed står fritt til å gå.

– Når de tar fra folk én av de viktigste TV-kanalene på norsk TV, er det et klart kontraktsbrudd. Kundene har ingenting med uenigheten mellom Telenor og TV 2 å gjøre, sier han.

– Kundene betaler ganske enkelt for noe de ikke får.

Facebook-innlegg av Gunnar Reisnes.

Ifølge loven har kjøperen har rett til å oppheve kontrakten dersom det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd.

Noe Reisnes mener dette er. Han oppfordrer alle Telenor-kunder som opplever dette om å si opp kontrakten, og kontakte en annen leverandør.

– Hvis alle 500.000 kundene hadde gjort dette, skal du nok se at det hadde blitt ei løsning og det fort.

For alternativer finnes ikke her, mener han.

– Folk vil jo se TV 2 sitt innhold. Et nytt prisforslag hjelper ikke.

Jusprofessor: – Begynner å nærme seg grensen

Harald Irgens-Jensen er jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Han sier Telenor begynner å nærme seg grensen for hvor lenge de kan holde på slik.

– Jo lengre tid det går, desto sikrere kort har du for at du kan gjøre det.

– Nå har det gått snart to måneder?

– Vi er alltid forsiktige med å uttale oss om konkrete saker, men jeg synes det begynner å nærme seg en grense.

NRK forklarer Hvorfor får ikke Telenor-kunder se TV 2? Bla videre Over en halv million TV-kunder hos Telenor har i over en måned vært uten kanalene fra TV 2, etter at de to selskapene ikke har blitt enige om en ny avtale. Situasjonen har lenge framstått fastlåst, og i forrige uke avslo TV 2 et tilbud fra Telenor i forhandlingene. Begge partene skylder på hverandre i konflikten. TV2 mener de får alt for dårlig betalt fra Telenor sammenlignet med andre distributører som for eksempel Altibox, mens Telenor mener de har tilbudt en saftig prisøkning. Samtidig håper begge parter på enighet så snart som mulig. Forrige kort Neste kort

Irgens-Jensen har fått presentert Telenors kundekontrakt over telefon.

– Hva skal til for å heve en kontrakt?

– Det som er regelen er at du kan heve en kontrakt dersom misligholdet er vesentlig. Det er jo et litt flytende begrep. Og det vil jo komme lit an på selvfølgelig hvor lenge dette har vart og hvor stor del av det kanaltilbudet du har, som TV 2 utgjør. Det blir en helhetsvurdering som vi jurister bruker å si, sier Irgens-Jensen.

Forbrukerrådet: – Klag

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Caroline Skarderud er forbrukerjurist i Forbrukerrådet sier at de har merket en økt henvendelse:

– Den siste måneden har vi fått over 30 henvendelser som gjelder TV-tjenester fra Telenor, i tillegg til fem direkte om TV 2. Så det er en del henvendelser til oss, sier Skarderud.

Men hva har kunden rett til?

Du har rett til kompensasjon.

– Utgangspunktet er at kundene som mister kanaler, har rett til kompensasjon ved bortfall av klientene. Den kompensasjonen må vurderes ut ifra hvor mye som bortfaller, og hvor lenge bortfallet varer, sier hun til NRK.

Bor du i borettslag? Da må de enkelte vilkårene gås gjennom.

Men summa summarun – du bør klage:

– Telenor sier man har rett på kompensasjon ved midlertidig bortfall av tjenesten, og at man etter hvert kan ha rett på å heve hele avtalen. Så det er viktig å klage til Telenor på det man ønsker, og hvis man ikke kommer noen vei, kan man ta saken videre til brukerklagenemnda.