Etter ni sesonger på Vestre Kjærnes Gård i Våler kommune, skal nå TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» flytte.

Den lille idylliske halvøya Kjerringøy i Bodø kommune skal være hjem for seersuksessen i tre år. Og lokalpolitikerne jubler.

Fylkeskommunen i Nordland skal bruke én million kroner i året på prosjektet. Det samme skal Bodø kommune, mens kulturprosjektet Bodø2024 skal legge totalt 2,2 millioner kroner i potten.

Til sammen blir det 8,2 millioner kroner fra felleskassa.

– Jeg ble nesten litt sjokkskada da jeg fikk vite dette, sier Jonny Gulbrandsen i Bodø Frp.

– Vi må ta vare på de innbyggerne vi har. Det kuttes i helse og omsorg, bemanningen i grunnskolen og en hel haug med andre ting. Vi må sette tæring etter næring, sier Jonn Gulbrandsen (Frp). Foto: Adrian Dahl Johansen

Bodø kommune skal altså bruke totalt 3 millioner kroner på å få TV-programmet til Kjerringøy. Men saken har ennå ikke vært behandlet politisk.

Jonny Gulbrandsen mener prosjektet ville møtt motstand dersom det hadde vært oppe til diskusjon.

– Jeg er ikke imot satsingen sånn egentlig, men timingen er dårlig. Slik situasjonen er nå i kommunen, med korona og mye økonomisk usikkerhet, så er dette millioner jeg ville brukt på andre ting. Vi har vært nødt til å kutte i pengebruken i flere år, da bør markedsføring komme i andre rekke, mener Gulbrandsen.

– Jeg er opptatt av kunst og kultur, men synes det er sørgelig at de bruker kulturpenger på dette, mener journalist Anki Gerhardsen.

Også journalist Anki Gerhardsen er overrasket over pengebruken i forbindelse med flyttingen av «Hver gang vi møtes».

– Jeg skulle ønske de brukte pengene på å stimulere forskjellige kunst- og kulturprosjekter, i stedet for å få en TV-kommers, sier hun.

Mener det måtte bli sånn

Rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen forteller at pengene Bodø kommune bruker på å få «Hver gang vi møtes» til Kjerringøy først og fremst skal gå til å betale ekstrautgiftene TV 2 får med å flytte produksjonen nordover.

– For eksempel har de en stor produksjonsbuss som de må ha plassert på Kjerringøy. Den kan de ikke ha andre steder når det ikke er produksjon. I tillegg bor mange av i produksjonen egentlig på Østlandet. Når de er her må de jo ha mat og losji, sier Jensen, som understreker at pengene blir tatt fra næringsfondet til kommunen.

– Så det skal ikke gå ut over den ordinære drifta, sier han.

Jensen bekrefter videre at saken ikke har vært til politisk behandling i kommune ennå.

Han forklarer det med at forhandlingene med TV 2 måtte gjøres utenom offentligheten.

– Ikke meningen å skjule noe

– Det var ikke meningen å holde ting skjult, men i denne saken måtte forhandlingene bli gjort under hånden, sier Jensen, som understreker at den del av avtalen med TV 2 er at saken må godkjennes politisk og at den etter planen skal opp i neste formannskapsmøte i kommunen.

– Så det er en mulighet for at det blir et nei fra Bodø kommune?

– Jeg vil ikke spekulere for mye i det, men de signalene jeg har fått sier meg at dette kommer til å bli vedtatt. Men man vet jo aldri, sier Rolf Kåre Jensen.

– Hva er det dere ønsker å få tilbake for de millionene dere bruker på dette?

– Vi ser på dette som en stor mulighet for markedsføring. Å få «Hver gang vi møtes» til Kjerringøy vil skape stor interesse for regionen vår. Det vil gi store ringvirkninger for Kjerringøy, næringslivet, reiselivet, matprodusenter og andre bedrifter.

MANGE OM BEINET: Ifølge rådmann Rolf Kåre Jensen har det vært stor konkurranse for å få «Hver gang vi møtes» til Kjerringøy. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Vanskelig å måle effekten

Ordføreren i Våler, Reidar Kaabbel, forteller at «Hver gang vi møtes» har påvirket kommunen deres positivt gjennom de ni årene serien har blitt produsert der.

– Dette er jo ikke et reise- eller matprogram, men et reint musikkprogram. Det er vanskelig å måle effekten av det, men at det har vært god markedsføring er det ingen tvil om, sier han.

– Vi har fått vist frem den flotte naturen og omgivelsene vi har. I tillegg så bygger det en ekstremt stolthet for lokalsamfunnet og kommunen vår.

Men ifølge direktør i Bodø2024, André Wallan Larsen, skal det skje endringer i konseptet for «Hver gang vi møtes», som han tror vil tjene Kjerringøy og Bodø.

Bodø2024: – Unik mulighet

– De skal vise frem mye mer av stedene de er på enn tidligere. Det blir et mer realitypreg på programmet, der deltakerne skal ut og gjøre ting, sier André Wallan Larsen.

– Så det blir en unik mulighet knyttet opp mot turismen, med opplevelser som fjellturer, ribturer, lokale matprodusenter og slike ting.

Det er Bodø2024 som har stått for dialogen og forhandlingene med TV 2 om å få TV-programmet til byen.

Håpet er at TV-programmet kan bidra til å bygge opp omdømmet og oppmerksomheten rundt Bodø og Nordland i forkant av 2024, når Bodø blir Europeisk kulturhovedstad.

Kjerringøy har rundt 400 fastboende, og mye historie og kultur. Foto: Rune Breimo

I tillegg tror Larsen at kulturlivet i Bodø kan dra nytte av TV-produksjonen de tre årene den skal være på Kjerringøy.

Blant annet skal det bygges opp et musikkstudio på Kjerringøy i forbindelse med produksjonen.

– Men skal Bodø 2024 være en reklamekanal for Bodø?

– Ifølge vårt mandat skal vi «change the image», som det så fint står i søknaden. Vi skal bidra til bygge opp regionen. Det får vi en god mulighet til nå, sier programsjef Henrik Sand Dagfinrud i Bodø 2024.

– Men hvordan vil det å bruke penger på nasjonale musikere, som skal markedsføre seg selv på TV, stimulere det lokale kulturlivet?

– At Bodø 2024 får denne drahjelpen, med den synligheten det vil medføre, er en god ide, mener programsjef Henrik Dagfinrud i Bodø 2024. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Europeisk kulturhovedstad betyr – akkurat som når Glimt-gutta begynner å få sving på sakene – at vil man gjerne møte de beste. Vi vil gjerne matche oss mot de beste. Det betyr at vi må ha lov å påberope oss litt oppmerksomhet. Så betyr ikke det at vi ikke skal satse på lokale utøvere, sier Dagfinnrud.

– Så Bodø 2024 er ikke bare et kulturprosjekt, men også et næringslivsprosjekt?

– Det helt grunnleggende målet er at dette skal være samfunnsutvikling, og at kulturen er instrumentet, målet og middelet. Det er morsommere å spille for full sal. Da må vi også drive litt markedsføring.

Fylkesråden: – Går ikke utover andre

Linda Helén Haukland (KrF) er fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune. Hun understreker at pengene som skal brukes på «Hver gang vi møtes» ikke blir tatt fra andre budsjetter.

Kjerringøy i Bodø er kjent for vakker natur, hvite strender og høye fjell. Foto: Ernst Furuhatt

– Dette er DA-midler, altså penger som er satt spesielt av til utvikling. At vi bruker penger på «Hver gang vi møtes» vil ikke gå ut over satsing på for eksempel skole eller samferdsel, sier hun.

Haukland bekrefter at saken har vært politiske behandlet i fylkesrådet, og at de har tro på at prosjektet kan bli viktig for Bodø og regionen.

– Vi er bekymret for reiselivet i regionen, som har blitt hardt rammet av pandemien. For å styrke reiselivet etter pandemien er dette en gavepakke. Vi får vist frem regionen vår i beste sendetid, sier hun.