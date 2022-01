TV 2-programmer som «Hver gang vi møtes», «The Voice» og «Farmen Kjendis» har alle hatt premiere nå på nyåret.

Men den pågående konflikten mellom TV 2 og Telenor har ført til at en halv million stuer er uten de kjente TV-kanalene.

TV 2 regner med at det dreier seg om rundt 1 million seere som ikke har fått sett premierene på lineær-TV.

Konflikten har vart siden 3. desember i fjor. Og nå begynner mange å miste tålmodigheten.

– Vi syns det er trasig, sier Nora Diana Hagen (91) fra Bodø.

NY BOKS: Apple TV blir løsningen for Nora og Knut. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Sammen med ektemannen Knut Hagen (93) hadde de gledet seg til å se «Hver gang vi møtes», som i år er spilt inn på Kjerringøy utenfor Bodø.

– Det har vi alltid sett på, og nå var det litt spesielt siden det var på Kjerringøy.

– Og nå begynner jo Farmen kjendis også, så vi må jo få sett på galskapen, sier Knut Hagen.

Nå prøver de seg nå på ny teknologi for å få se det: En Apple TV. Godt hjulpet av yngre krefter i familien for å få denne installert.

NRK forklarer Hvorfor er det svarte skjermer? Bla videre Over en halv million TV-kunder hos Telenor har i over en måned vært uten kanalene fra TV 2, etter at de to selskapene ikke har blitt enige om en ny avtale. Situasjonen har lenge framstått fastlåst, og i forrige uke avslo TV 2 et tilbud fra Telenor i forhandlingene. Begge partene har skyldt på hverandre i konflikten. TV2 mener de får for dårlig betalt fra Telenor, mens Telenor mener de har tilbudt en saftig prisøkning. Forrige kort Neste kort

Mener det ikke er rettferdig

På sosiale medier har mange uttrykt sin frustrasjon.

Her er et knippe meldinger fra privatpersoner på Facebook. Flere sier de har byttet leverandør, eller at de vurderer å gjøre det.

K Kunde: Bor i borettslag, så det er veldig irriterende at en ikke får se det. : Er svært misfornøyde, betaler for et produkt vi ikke får. : Har bytta til Signal. Aldri mer Telenor. : Jeg fatter ikke at konflikten skal vare i flere uker.

Sarah Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Hun skulle gjerne sett at svarte skjermer heller var fylt med godt TV 2-innhold, men beskriver en krevende dialog hvor de står langt fra Telenor i forhandlingene.

– Dagens situasjon er at Telenor, som distributør, ikke betaler i nærheten av det de andre distributørene gjør. Som Riks TV eller Telia. Det er verken rettferdig eller bærekraftig for oss.

KREVENDE DIALOG: Sarah Willand i TV 2 forteller om vanskelige forhandlinger. Foto: Eivind Senneset / TV 2

For TV 2 handler det om mulighetene til å investere på lang sikt, for å slik kunne stå ut i den tøffe internasjonale konkurransen.

– Pris er en ting, synlighet inn i tjenesten er en annen. Ser folk det norske eller internasjonale innholdet? Kommer seerne inn på plattformen og bare ser det internasjonale, så hjelper det ikke.

– Telenor ønsker ikke være med løfte fram det norske innholdet, mener Willand.

– Mange finner heldigvis veien til strømmetjenesten vår. Men vi taper flere titalls millioner i måneden på denne konflikten. Det sier hvor viktig denne forhandlingen er for oss. Det handler om vår langsiktig evne til å kunne investere.

Taper kunder på dette

Telenor er den største distributøren i markedet.

Caroline Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, beklager situasjonen som har oppstått på det sterkeste.

– Vi kjenner veldig på at dette er en uholdbar situasjon for kundene våre. Og vi jobber hver dag for å finne en løsning. Vi er villig til å strekke oss veldig langt.

Også Lunde sier avstanden er stor, og at det er uvisst når det er slutt på svarte skjermer.

BEKLAGER: Caroline Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge. Foto: Telenor

Jobbingen med å få på plass en ny avtale startet et halvt år før den eksiterende gikk ut, forteller Lunde.

– Vi har lagt på bordet opptil 70 prosent mer enn det vi betaler i dag for en langsiktig avtale som favner alle TV 2 sine løsninger.

– Er det aktuelt å fortsette uten TV 2 i stallen?

– Vi gir oss ikke. Én dag til er én dag for mye, det tror jeg begge parter kjenner på. Vi fortsetter å forhandle til vi har en avtale. Det er vi innstilt på.

Som plaster på såret har de kompensasjonsordninger der kundene kan få redusert regningen sin eller tilgang til mer innhold i Tewee.

– Det er det mange som benytter seg av.

– Selvfølgelig er det mange som har mistet tålmodigheten, men det har vi ikke eksakte tall på. Men vi står jo i et konkurranseutsatt marked, så sånn er det, sier hun på spørsmål om de har mistet mange kunder.