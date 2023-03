Spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H)

Bård Ludvig Thorheim (H): I Statnetts nylige rapport om mulige områder for havvind langs norskekysten, ligger kun to av åtte områder i Nord-Norge.

Vil regjeringen sørge for at ikke Nord-Norge blir hengende etter i utbygging av havvind og dermed går glipp av store industrielle utviklingsmuligheter sammenlignet med resten av landet?

Begrunnelse:

Statnett har gitt ut rapporten Tilknytning av nye havvindområder til land. Rapporten er datert 15. februar i år og peker på mulige områder langs norskekysten for tilknytning av havvind til nettinfrastrukturen på land.



Kun to av åtte områder som nevnes ligger utenfor kysten av Nord-Norge, enda vi vet at 80% av norske havområder ligger nord for polarsirkelen. Nord-Norge opplever en sterk industriell utvikling og for at denne skal fortsette blir det viktig å identifisere områder for kraftproduksjon fra havvind inn til prisområdet NO4.



Ut fra Statnetts kriterier burde det i tillegg vært pekt på områder utenfor Salten, Vesterålen eller Troms, hvor det er sterke kraftknutepunkter, høyt strømforbruk og utveksling av strøm med Nord-Sverige (som faller innenfor Statnetts kriterier). Den svake nettstrukturen ut til Vesterålen og Lofoten hvor det ikke er 420 kV nett bør være et argument for å forsterke nettet med tilhørende havvindutbygging, heller enn å se bort fra begge deler. Strøm kan ledes inn til det sterke kraft- og industriknutepunktet ved Narvik hvor det også er utveksling av strøm med Sverige.



Studier har påvist at det nærmest er null korrelasjon mellom når det blåser i nord og sør i Norge. Med et sterkere overføringsnett mellom nord og sør på 2030-tallet vil en sterk satsing på havvind i nord være svært fordelaktig for balanse i det norske kraftsystemet.



Regjeringen bør sørge for at Statnetts rapport ikke blir stående som eneste grunnlag for NVEs forslag til nye områder for havvind utenfor kysten av Nord-Norge, og at det identifiseres mer enn kun to områder. Videre bør regjeringen sørge for raskest mulig utlysning og utbygging av havvind i de områdene som er mest aktuelle. Det er ikke akseptabelt dersom regjeringens politikk bidrar til at Nord-Norge blir hengende etter i den industrielle utviklingen, som var tilfellet med offshore-virksomheten historisk sett. Regjeringen bør se nytten av havvindutbygging i nord og hvilke fordeler det kan gi for industriell utvikling i nord og for det norske kraftsystemet som helhet.

Svar fra Terje Aasland (Ap):

Regjeringen har en ambisjon om å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 000 MW havvindproduksjon på norsk sokkel. Dette tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som hele det norske vannkraftsystemet i dag. De første prosjektene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil bygges med radialer til fastlandet og sørge for betydelige mengder ny kraft inn i kraftnettet på land. Regjeringen planlegger å lyse ut områdene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i løpet av første kvartal i år. Den neste runden med utlysning av areal til havvind er planlagt i 2025. Jeg er opptatt av at vi fremover skal legge godt til rette for at havvindsatsingen kan gi både kraft og industrielle muligheter langs hele kysten, også i nord.



Hele kysten vår er derfor med i de arbeidene som pågår parallelt med arbeidet med å lyse ut de to første arealene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå sammen med en direktoratsgruppe med å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. I dette arbeidet ser NVE på arealer i alle de norske havområdene. I oppdragsbrevet ble NVE bedt om å foreslå områder som legger til rette for god sameksistens og samhandling med andre næringer og som samtidig tar vare på viktige miljøverdier og utsikt til lønnsom utbygging.



Statnetts rapport «Tilknytning av nye havvindområder til land» er et av flere viktige innspill til til NVE i arbeidet med å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Statnett ble bedt om å vurdere hvor i Norge det er gunstig og ikke gunstig å tilknytte havvind i et kraftsystemperspektiv, behov for nettforsterkninger og estimat for hvor mye produksjon det vil være mulig å tilknytte nettet på land på ulike tidspunkt. I rapporten gir Statnett i tillegg en overordnet beskrivelse av hva som skal til for å gjennomføre en storstilt utbygging opp mot 30 GW havvind ut ifra et kraftsystemperspektiv.



I tillegg til rapporten fra Statnett har NVE hentet inn kunnskapsstøtte fra Norsk Institutt for Naturforskning og Havforskningsinstituttet. NVE gjennomførte i fjor en åpen innspillsrunde hvor de ba om innspill til nye områder for havvind som ikke er utredet tidligere, mulige endringer av områdene som ble konsekvensutredet i forrige runde, mulig utvidelse av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord og aktuelle områder for annen type energiproduksjon til havs. NVE mottok 27 innspill fra ulike aktører, flere av disse med tilknytning til Nord-Norge.



Direktoratsgruppens arbeid skal leveres i slutten av april og vil legge grunnlaget for en utbygging av havvind som kan bedre krafttilgangen i hele Norge.