Desse to karta betyr konflikt

Hanna Arctander, dagleg leiar i Noregs kystfiskarlag

– Sjøareala er under stadig aukande press, ikkje berre i kystnære område men også lenger til havs. Inntoget av havvind, havbruk, petroleumsverksemd, seismikk, skytefelt, gruvedrift på havbotnen og verneområde utgjer samla eit stort press på areala som fiskeria er avhengig av. Å beslagleggje det viktigaste fiskefeltet til havfiskeflåten vil berre flytte arealkonfliktane og auke konfliktnivået i andre område.

Fiskeriorganisasjonane har gitt klare tilrådingar til energisektoren for å unngå interessekonfliktar med fiskeria, det er synd og svært kritikkverdig at desse tilrådingane er ikkje tekne til følgje når NVE la fram oversikta si over nye område for fornybar energiproduksjon til havs. Fiskeriorganisasjonane er derfor klare på at det er nødvendig med justeringar og reduksjonar av dei til no føreslåtte områda slik at fiskeriinteressene ikkje blir skadelidande.