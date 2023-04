Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Tirsdag presenteres arbeidet for olje- og energiministeren på et pressemøte i Oslo.

Må utredes videre

En bredt sammensatt direktoratsgruppe ledet av NVE, har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre.

Dette er områder som er teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave. I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere.

– Sammen med flere direktorater og fagmiljøer har vi identifisert 20 havområder med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

NVE-direktør Kjetil Lund. Foto: Catchlight/NVE

Dette er områder langs hele kysten, fra Skagerak i sør til Barentshavet i nord.

– Disse havområdene bør nå utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind, sier han.

Lund understreker at ingenting er avgjort.

Områdene må utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind. Områdene som nå pekes på, kommer i tillegg til de hvor det allerede er vedtatt utbygging.

– Selv om det er gjort et omfattende og grundig arbeid, er ingen av områdene gryteklare for utvikling. Alle områdene må utredes nærmere, sier han.

KONKRETE PLANER: Foreslår å utrede disse 20 områdene for havvind. Foto: NVE

Dropper flere områder

Når det gjelder de mindre områdene, utenfor Tønsberg, Flekkefjord, Stavanger og Bergen, utgår disse helt eller delvis.

Grunnen til dette er at de vil ha større interessekonflikter enn de nye identifiserte områdene, opplyser NVE.

Det er behov for mer kraft til Østlandet, og Statnett har i rapporten tilknytning av nye havvindområder til land blant annet pekt på Grenlands-området som godt egnet for tilknytning av havvind.

Det er imidlertid store interessekonflikter som begrenser tilgjengelig areal for utbygging av vindkraftverk til havs her. Direktoratsgruppa har ikke funnet egnede områder utenfor Østlandet.

Det er gode nyheter for rekefisker Reiulf Halvorsen. Han har fryktet at 76 vindturbiner skulle plasseres midt i fiskefeltet der han tråler etter reker i ytre Oslofjord.

Rekefisker Reiulf Halvorsen i Sandefjord. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Jeg er lettet over at NVE har tatt inn over seg de signalene som blant annet har kommet fra fiskerinæringa, sier han til NRK.

Skaga har vært ett av de mest konfliktfylte feltene, mener han.

Han tror det samlede konfliktnivået ble avgjørende.

– Vanlige folk har skjønt at her må vi stå opp for de verdiene som dette området representerer. Det er mye mer verdifullt enn å sende strøm til Europa, sier Halvorsen.

Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind, er glad for at hensynet til fiskeri vektlegges høyt i analysen fra NVE.

Arvid Nesse, leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind. Foto: Håvard Nyhus / NRK

– Nøkkelen for at vi skal lykkes med denne satsingen er at vi finner gode løsninger for alle som har ulike interesser, sier Nesse.

Han synes også det er positivt at man bygger videre på eksisterende arealer.

– Norge har særlige fortrinn for å hevde oss innen flytende havvind, og det er svært positivt at analysen her viser flere egnede områder til flytende parker, mener han.

Direktør ved Herøya industripark i Porsgrunn, Sverre Gotaas. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Direktør ved Herøya industripark i Porsgrunn, Sverre Gotaas, hadde håpet at Skaga-feltet ble utredet videre. Dette kunne nemlig gitt mye kraft til Grenlands-regionen på kort tid.

– Vi hadde jo håpet på en videre utredning, men kan ikke si vi er skuffet. Det er bare sånn det er. Er det en del av et stort konfliktområde, så tar vi selvfølgelig hensyn til det, sier han.

Mener økosystemene må kartlegges

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener det nå blir helt avgjørende å kartlegge økosystemene i de 20 utpekte områdene.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Foto: WWF

– Hvis regjeringen mener alvor med å ivareta natur i havvindutbyggingen, er det helt nødvendig at de avsetter nok med midler til naturkartlegging i områdene som rapporten peker ut allerede i revidert budsjett, sier hun.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne advarer mot kortsiktig «energipanikk».

Rasmus Hansson, MDG. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Havvindpotensialet på norsk sokkel er enormt, og sannsynligvis langt større enn 30 GW, mener han.

– Det er helt klart at Norge ikke står overfor et langsiktig energiunderskudd. Nå må vi planlegge langsiktig med stor havvind i horisonten og legge vekk alle tanker om å ødelegge vernet og urørt natur på grunn av kortsiktig energipanikk på land, sier Hansson.