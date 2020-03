Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Situasjonen er fortsatt veldig uoversiktlig. Flertallet av analytikerne tror vi skal videre ned før kursene etter hvert bunner ut, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

For selv om Oslo Børs fikk en opptur tirsdag morgen, har børsene over hele verden falt kraftig gjennom koronakrisen.

Det får store konsekvenser for nordmenn som sparer i aksjefond.

Ifølge Sættem eide nordmenn aksjefond privat for rundt 170 milliarder kroner ved årsskiftet. Da NRK snakket med han for drøye to uker siden hadde fondene krympet med ti prosent.

Altså 17 milliarder kroner. Siden da har summen doblet seg.

– De aksjefondene har i gjennomsnitt falt med rundt 20 prosent i norske kroner så langt i år. Det blir med andre ord et tap på anslagsvis 34 milliarder kroner, sier Sættem.

Bjørn Erik Sættem er spareøkonom i internettmegleren Nordnet. Han advarer folk om å investere store engangsbeløp. Foto: Nordnet

Store fall

Oslo Børs og de fleste andre børsene i verden har falt mellom 25 og 35 prosent hittil i år.

Sættem minner om at fallet under finanskrisen i 2008-09 var på mellom 50 og 60 prosent fra topp til bunn.

Hvor vi ender denne gangen avhenger i stor grad av om smittespredningen av viruset kommer under kontroll.

– Hvis det skulle gå skikkelig galt og det går langt tid før spredningen kommer under kontroll så kan vi anslagsvis oppleve ytterligere 30 prosent ned.

Anbefaler spareavtale

Så hva bør man gjøre dersom man sitter med penger i aksjefond eller har penger man kan sette av til senere?

– Nå er et veldig godt tidspunkt å starte en månedlig spareavtale i aksjefond. Jeg ville imidlertid vært forsiktig med å investere et stort engangsbeløp nå, fordi risikoen er ekstremt stor, sier Sættem.

Han kommer med et eksempel på hva som kan gå galt:

– Har du arvet en million kroner og har planer om å spare langsiktig i aksjefond ville jeg ikke anbefalt å sette inn alle pengene nå.

– Kursene kan godt falle ytterligere 10–30 prosent de neste dagene og ukene. Da kan et raskt tap på eksempelvis 200.000 kroner gjøre at du angrer og selger aksjefondet i panikk. Da er det bedre å spre kjøpene ut i tid.

Etter finanskrisen i 2008 tok det 3–5 år før aksjemarkedene var oppe på gamle toppnivåer.

– Det kan være en pekepinn på hvor lang tid det kan ta denne gangen. Derfor anbefaler finansbransjen minst fem års horisont når du skal spare i aksjefond.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB ber folk la pengene ligge. Om du må ta ut sparepenger fra fond, bør du hvert fall ikke ta alle på en gang. Foto: DNB

Se på eget forbruk

Det er forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB enig i. Hennes oppfordring til sparerne er å ha is i magen og la pengene stå.

Men for noen kan koronakrisen bety mye for den personlige økonomien. Og for dem som må ta av sparepengene som står i aksjefond, har hun et klart råd.

– Da anbefaler jeg å ikke selge alt på en gang. Da unngår du å treffe med alt på en skikkelig rød dag.

Hun understreker samtidig at man bør prøve å spare inn andre steder først:

Start med å gjennomgå forbruket, lag et budsjett med det som er helt nødvendig for å se om økonomien går rundt.

Du kan søke om betalingsutsettelse hos Lånekassen, samt kontakte banken for å få avdragsfrihet på bolig/billån.

Se hvor du kan stramme inn før du eventuelt selger aksjefond med tap.

– Forståelig å bli urolig

Også hos Sparebank 1 Nord-Norge er rådet å la sparepengene ligge, dersom du absolutt ikke må ha dem nå.

– Det er fullt forståelig at man kan bli urolig, men man må tilbake til det som var den opprinnelige planen med sparingen og disse pengene, sier forbrukerøkonom Kristian Haubakk.

Med dagens situasjon kan det være fristende for norske småsparere å investere.

– Vi vet det er billigere å komme inn nå enn det var for noen uker siden. Samtidig vet vi ikke hvordan den nærmeste tiden ser ut. Man må være komfortabel med at midlene kan svinge og falle i verdi.

Også han peker på en månedlig sparingsavtale med et mindre beløp som et godt alternativ, for dem som har råd til det.

Forbrukerøkonom Kristian Haubakk skjønner det kan være fristende å investere store penger, men anbefaler heller månedlige spareavtaler. Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

Lyspunkter

Selv om pilene peker nedover og tallene ser rødere ut en du ønsker, så er ikke alt helmørkt.

For de aller fleste har veksten de siste årene vært så stor, at man fortsatt ikke har tapt noen av pengene man har gått inn med. Det er deler av selve gevinsten som er borte.

I tillegg er den svake kronekursen positiv for mange sparere.

– Dersom noen har et globalt aksjefond, vil det ha falt med 30 prosent i amerikanske dollar, men bare rundt 10 prosent i norske kroner. Årsaken er at den norske kronen har svekket seg med 20 prosent, sier Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

