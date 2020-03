Noregs Bank kuttar renta

Vi oppdaterer saka

Noregs Bank reduserer styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Det følgjer etter at Noregs Bank for ei veke sidan reduserte styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Avgjerda vart samrøystes vedtatt av Noregs Bank sin komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet på eit ekstraordinært møte 19. mars.

Dette er det lågaste nivået på styringsrenta nokon gong i den norske sentralbanken si meir enn 200 år lange historie. Førre botn var 0,5 prosent.

Rentekuttet på 0,75 svarar til tre normale kutt frå sentralbanken.

Slik har styringsrenta forandra seg:

I ei pressemelding grunngir Noregs Bank rentekuttet med at lågare lånekostnader på eksisterande og nye lån kan gjere det enklare for norske bedrifter å komme seg gjennom ei krevjande tid.

Dei skriv vidare at det òg kan hjelpe hushald som opplever at inntektene blir reduserte og at låge renter kan bidra til at aktiviteten tar seg opp raskare igjen når koronakrisa er over.

– Noregs Bank bruker mykje av krutet dei har igjen

– Det er eit stort rentekutt. Vi har hatt det før, men no er det slik at vi har mykje mindre ammunisjon på lager, så no bruker Noregs Bank mykje av det krutet dei har igjen ved å rykke renta enno vidare ned mot 0,25 prosent, som er ny rekordlåg notering, samstundes signaliserer dei at renta kan bli sat ned ytterlegare, seier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets

MEINER NOREGS BANK GÅR HARDT TIL VERKS: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Kan vi kome til å sjå negative renter i Noreg?

– Noregs Bank har tidlegare sagt at dei ikkje ser på null som den nedste grensa for renta, dei peika då på erfaringar frå andre land kor ei viss negativ rente kan ha positiv påverknad på økonomien, men sentralbanksjefen spesifiserte då at renta ikkje ville vere i negativt territorium over ein særleg lang periode, svarar Haugland.

Ho understrekar at det er heilt nødvendig å kutte renta så mykje som Noregs bank no har gjort.

– Norsk økonomi er treft av eit veldig kraftig sjokk og då er det naturleg at Noregs Bank reagerer kontant og rullar ut all ammunisjonen dei har på lager for å kontre dei negative effektane av stenginga vi er vitne til no, seier ho.

Oslo Børs opnar kraftig opp

Oslo Børs opna kraftig opp etter Noregs Bank sitt rentekutt. Eit kvarter etter opning var hovudindeksen opp 5 prosent.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, meiner børsoppgang ikkje heng saman med rentekuttet, men heller auka i oljeprisane og delvis redningspakken frå regjeringa til flybransjen i går.

– Det har vore ei betydeleg betring i oljeprisane dei siste dagane, så eg trur nok det har mest med det å gjere, seier han.

Han trur i motsetning til Kjersti Haugland i DNB markets at Noregs Bank truleg ikkje vil senke styringsrenta til null eller negativt nivå.

– Noregs Bank har ved tidlegare anledningar sagt at dei brukar renta til å stimulere økonomien, men at det er lite aktuelt å senke renta til null eller under null. Vi trur at Noregs Bank er ferdig med å kutte renta i denne runden her, seier han og understrekar at det no er Regjeringa og finanspolitikken si oppgåve å stimulere økonomien vidare.

Jullum forklarar Noregs Bank sitt andre rentekutt på kort tid slik:

– Dei har ramma norsk økonomi mykje hardare enn nokon hadde forventa. Du ser og at utviklinga i dei globale finansmarknadane har vore betydeleg verre enn dei hadde forventa

Meiner det trengst sterkare lut

Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen meiner rentekuttet kjem på riktig tidspunkt og at det vil hjelpe hushald, bedrifter og kommunar sin økonomi.

Men, det er ikkje nok, meiner han:

– Dessverre er det ikkje nok til å få i gang den økonomiske aktiviteten igjen. Det er ei god hjelp, men ikkje nok:

Andreassen peiker på at det å låne vekk pengar har blitt meir risikabelt.

– Det grunnleggjande problemet er at faren for tap på det å låne ut middel til hundretusenvis av menneske og eit tusental bedrifter har dramatisk forverra seg.

Vi oppdaterer saka.