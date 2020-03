– Frykten for spredning av koronaviruset har sendt de globale aksjemarkedene ned i 2020. Det betyr at verdiene i aksjefondene faller i takt med markedet, sier rentemegler Jørgen Adelsteen Heggelund i Sparebank 1 Nord-Norge Markets.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 4,4 prosent fredag. Fallet skjer etter et nytt kraftig fall på amerikanske børser torsdag, noe analytikere mener skyldes økt frykt for koronaviruset som nå også sprer seg i USA.

– Det er stor usikkerhet i markedet. Det er derfor børsene i Oslo og andre steder i verden faller med opp mot fem prosent på en dag, det er det sjeldent vi ser, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Det var 24. februar at børsene begynte å falle for alvor, og forrige uke falt hovedindeksen på Oslo Børs med over 11 prosent. Det er det verste resultatet siden 2011. New York opplevde det største fallet siden 2008.

Tap for norske småsparere

Sættem i Nordnet forklarer nedgangen slik.

Bjørn Erik Sættem er spareøkonom i Nordnet. Foto: Nordnet

– Investorene er redde for at handelen og veksten i verdensøkonomien stopper opp i en periode, slik at bedriftene tjener mindre penger. Da vil selskapenes verdi falle og da ser vi også at aksjeverdiene faller.

For norske småsparere er dette dårlig nytt, i hvert fall på kort sikt.

– Nordmenn eier aksjefond privat for rundt 170 milliarder kroner. De aksjefondene har i gjennomsnitt falt med ti prosent de siste to-tre ukene. Det blir med andre ord et tap på 17 milliarder kroner.

Det er cirka en million nordmenn som sparer privat i aksjefond. Det betyr at hver av dem i gjennomsnitt har tapt 17.000 kroner på nedturen de siste ukene.

– Men husk samtidig på at i 2019 gikk de samme fondene opp med 15 til 30 prosent, så de aller fleste fondssparere er fortsatt betydelig på plussiden, sier spareøkonomen.

– Grunn til bekymring?

– Er det grunn til å være bekymret for utviklingen?

– Nei, jeg mener ikke det, såfremt du sparer langsiktig. Men det er ingen som vet utfallet av epidemien. Det kan i verste fall gå riktig galt, slik at store deler av befolkningen blir smittet og må holdes i karantene og dermed ikke kan handle og reise. Det vil kunne få store ringvirkninger.

– Men det er lite sannsynlig at vi får et worst case-scenario over hele verden, sier Sættem.

Adelsteen Heggelund i Sparebank 1 Nord-Norge mener de økonomiske konsekvensene kan bli store dersom viruset fortsetter å spre seg ytterligere og raskere.

– Da vil folk holder seg hjemme, de utsetter investeringer, de reiser ikke og går ikke på restaurant. Det er frykten for dette som har sendt aksjekursen ned, sier Adelsteen Heggelund i Sparebank 1 Nord-Norge.

Men det er fortsatt et godt stykke igjen før vi ser konsekvenser som under finanskrisen i 2008 og 2009.

– Under finanskrisen falt det globale aksjemarkedet med i overkant av 50 prosent fra topp til bunn. Da tok det opp mot fem år før kursene var oppe på de gamle toppnivåene, sier Sættem.

– Hold deg til planen

Men selv om du kanskje har opplevd å tape penger de siste dagene, så gjelder det å se på det store bildet, mener Sættem.

– De samme fondene tjente 20 prosent i fjor, og selv med et tap på ti prosent i år, er med andre ord fondene i pluss dersom man ser det over 14 måneder.

– Og når det gjelder aksjefond er det anbefalt at man har minst fem års horisont, og på fem år er du rimelig sikker på at aksjefondene dine vil slå banksparing.

– Men det gis ingen garantier med fondssparing, og mange hadde glemt risikoen fordi det er så lenge siden det har kommet en skikkelig korreksjon, men nå har risikoen kommet til syne.

– Hvilke råd har du til småsparerne?

– Hvis du har en langsiktig plan, så hold deg til den planen. Men om du har litt for mye penger i aksjemarkedet og sover dårlig om natten av den grunn, ja, da bør du selge deg litt ned. Men da kan du holde deg til den nye og lave aksjeandelen slik at du slipper og selge deg ned ved neste korreksjon.

