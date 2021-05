Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I kveld meldes det om åtte nye smittetilfeller i tettstedet Kjøpsvik i Narvik kommune. Totalt er nå 25 av de cirka 900 innbyggerne bekreftet smittet, melder Fremover.

Tidligere i dag startet kommunen massetesting av innbyggerne. Totalt 370 personer i Kjøpsvik er testet i løpet av dagen.

En av dem som er rammet av utbruddet er fabrikken til Norcem i Kjøpsvik. Nå står fabrikken i fare for å måtte stenge ned

– Hvis smitten kommer så ut av kontroll i Kjøpsvik at vi ikke har nok bemanning, kan vi bli tvunget til å stenge ned. Men per nå har vi kontroll, og tror ikke vi kommer dit, sier fabrikksjef Trond Kasaa

De er i alt 15 ansatte ved fabrikken, men Kaasa tror ikke det vil få store konsekvenser om det må stenge en kort periode. Om det blir langvarig, kan det bli verre:

– Hvis det blir noe lengre vil utskipingen av sement opphøre og da vil det bli mangel på sement i bygg- og anleggsindustrien.

Sykehuset øker beredskapsnivået til oransje nivå

Universitetssykehuset Nord-Norges sykehus i Narvik fikk i ettermiddag inn sin femte koronapasient.

Sykehuset er nå i oransje beredskap.

I kveld øker Narvik sykehus beredskapen til oransje nivå. I alt fem pasienter er innlagt med koronavirus. Foto: Kjetil Moe

Det innebærer blant annet at en medisinsk sengepost gjøres om til korona-enhet, og at planlagte operasjoner onsdag avlyses.

– Vi ser ingen annen løsning. Vi har ikke full oversikt. Med så mange smittede og nærkontakter må vi iverksette tiltak, sier kommunalsjef i Narvik kommune Rolf M. Lossius.

Driftsleder Vibeke Haukland ved UNN Narvik sykehus sier at de har hatt nødt til å gjøre endringer i driften ved sykehuset.

Sykehuset sier de nå vil sende pasienter nordover til Harstad og Tromsø om nødvendig.

Driftsleder Vibeke Haukland sier at Narvik sykehus i kveld har hevet beredskapen til oransje nivå. Foto: Narvik sykehus

Dersom det oppstår akutte tidskritiske hendelser, vil disse fortsatt kunne få behandling i Narvik.

– Vi har sendt ut pasienter som er utskrivingsklare og vi har gjort oss klare til å ta imot flere om det blir behov, sier hun.

– Klare for at det kan komme mer

Hun sier at sykehuset nå er mer presset enn hva de har vært tidligere i pandemien.

– Er dere bekymret for at smitteutbruddet Kjøpsvik eller om bord i fraktskipet «Pebble Beach» vil presse kapasiteten ytterligere?

– Ja. En av årsakene til at vi går i oransje beredskap er for å være klar for at det kan komme mer. Vi er klare til å snu oss på veldig kort varsel.

Brukte nasjonaldagen til å svare innbyggerne

Pågangen gjennom helgen og gjennom 17. mai har vært større enn tidligere.

Fastlege Sophie Berg Riibe i Kjøpsvik brukte 17. mai på å besvare spørsmål fra innbyggerne på telefon.

– Det viktige nå er at folk blir med på massetestingen. Det er et lite stykke Kjøpsvik-historie. Å få testet alle har alt å si for å komme tilbake til en vanlig hverdag, sier hun.