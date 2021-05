Massetester befolkningen etter smitteutbrudd: – Vi har ikke full oversikt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser ingen annen løsning. Vi har ikke full oversikt. Med så mange smittede og nærkontakter må vi iverksette tiltak, sier kommunalsjef i Narvik kommune Rolf M. Lossius.

17. mai-feiringen i tettstedet Kjøpsvik ble avlyst på grunn av et uoversiktlig smitteutbrudd.

Så langt er 18 personer smittet, etter at to nye tilfeller ble bekreftet 17. mai. Ett av tilfellene er i Narvik. Det betyr at smitten nå har spredt seg fra Kjøpsvik og ut i kommunen.

– I tillegg har vi rundt 85 nærkontakter som potensielt er smittet. Hvis ikke de har hatt tydelige symptomer, kan de ha beveget seg rundt i lokalsamfunnet og smittet andre. Derfor må vi få dette kartlagt, sier Lossius.

Dermed er omtrent hver tiende innbygger i Kjøpsvik rammet av utbruddet, enten fordi de er smittet selv eller de er regnet som nærkontakt.

De påfølgende dagene skal kommunen gjennomføre massetesting.

– Vi åpner opp for at alle får mulighet til å teste seg både i dag og i morgen. Vi har ikke timebestilling. Folk må bare møte opp, så har vi et godt og forsvarlig køsystem. Vi gjennomfører hurtigtester, slik at folk får et svar innen 20 minutter. I tillegg tar vi en såkalt PCR-test som blir sendt til mikrobiologen i Tromsø, sier Rolf M. Lossius.

Massetestingen i Kjøpsvik Ekspandér faktaboks Testingen gjennomføres tirsdag 18. mai klokken 11.00-18.00, onsdag 19. mai klokken 10.00-18.00.

Gjennomføres i Stetindhallen.

Alle som bor i Kjøpsvik oppfordres til å teste seg.

Mer informasjon på Narvik kommunes nettsider (ekstern lenke).

GODT OPPMØTE: Innbyggerne i Kjøpsvik stilte opp da de ble oppfordret til å teste seg for covid-19. Foto: Frida Brembo / NRK

Brukte nasjonaldagen til å svare innbyggerne

Fastlege Sophie Berg Riibe i Kjøpsvik brukte 17. mai på å besvare spørsmål fra innbyggerne på telefon.

– Vi opplever at befolkningen tar dette på alvor og med fatning. De er ikke mer bekymret for situasjonen enn det som er forventet, sier Riibe.

– Det viktige nå er at folk blir med på massetestingen. Det er et lite stykke Kjøpsvik-historie. Å få testet alle har alt å si for å komme tilbake til en vanlig hverdag.

FORHOLDSREGLER: Fastlege i Kjøpsvik, Sophie Berg Riibe, anbefaler folk å holde seg hjemme dersom de har en minste mistanke om smitte. Foto: Frida Brembo / NRK

Malmskip med smitte

En av dem som testet seg tirsdag var Tom Espen Nilsen.

– Det er greit å få sjekket seg, sier han.

– Det er veldig spesielt at vi plutselig har fått så mye smitte på noen dager. Det viser hvor fort dette skjer og hvor forsiktig man bør være.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i Kjøpsvik?

– Det virker som at fol tar det med godt mot. oppmøtet i dag er bra. Så vi står han av.

– Er du bekymret?

– Både og. Vi må først få resultatene fra disse dagene med testing, så får vi ta det derfra. Er dette utbruddet større enn vi først trodde, så får vi bare ta de forholdsregelen vi må.

Nilsen er imponert over hvordan Narvik kommune har håndtert koronasituasjonen. Utbruddet i kjøpsvik skjer samtidig som det ligger et malmskip til kai i Narvik. 18 av de 16 personene om bord har testet positivt for koronavirus. Fire personer er innlagt på sykehus, og én person er død.

TAR DET SERIØST: Tom Espen Nilsen er en av mange som testet seg i Kjøpsvik tirsdag. Han tror innbyggerne tar utbruddet på alvor. Foto: Frida Brembo / NRK

Personen som døde var smittet med covid-19, men det er foreløpig ikke bekreftet om hvorvidt vedkommende døde av eller med smitten.

– Kommunen har gjort en god jobb med tiltak og smittesporing. Hver gang det har vært noe, har de slått det ned. Jeg har god tiltro til koronateamet i kommunen, sier Tom Espen Nilsen.