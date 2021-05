Politiet stanset obduksjonen – nå vil kommuneoverlegen finne svar på dødsfallet på «Pebble Beach»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det hele oppleves som et særskilt tilfelle. Vi ønsker å vite dødsårsaken så presist som mulig, sier kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju.

I begynnelsen av mai ankom malmskipet «Pebble Beach» Narvik. Skipet ble liggende i Ofotfjorden uten å legge til kai på grunn av mistanke om koronasmitte om bord.

Det viste seg at 16 av 18 personer om bord var smittet av koronaviruset. En av personene om bord døde natt til 12. mai. Det er foreløpig uvisst om dødsfallet hadde sammenheng med covid-19.

Politiet hadde først begjært en obduksjon av den døde personen, men gikk tilbake på det.

– Etter hvert fikk vi mer og mer informasjon som gjorde oss trygge på at det ikke var snakk om et straffbart forhold, så vi hadde ikke behov for en obduksjon, forklarer politiadvokat Steffen Ravnåsen.

Men kommuneoverlegen ønsker altså å få gjennomført en obduksjon.

– Personen som døde hadde en veldig kort sykehistorie for vedkommende døde. Vi ønsker først og fremst å vite de medisinske årsakene til dødsfallet. I tillegg er det også et hensyn til familien, som kanskje ønsker å vite hva som har skjedd, sier Sverre Håkon Evju.

Obduksjon gjennomføres i hovedsak i følgende tilfeller: Ekspandér faktaboks For å avklare dødsårsak

For å avklare andre sykdommer

Ved unaturlige dødsfall (drap, selvmord, ulykke, yrkesulykke, feil ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade, misbruk av narkotika, ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet, dødsfall i fengsel, funn av ukjent lik)

For å bekrefte eller utelukke kriminell handling

For identifikasjon Hvem er det som bestemmer om en person skal obduseres eller ikke? Lege (kommunal eller på sykehus), politi eller rettsvesen kan bestemme dette. Obduksjon kan bare rekvireres av lege eller politi, men generelt strekker helsevesenet seg langt for å etterkomme pårørendes ønsker så sant det er kapasitet. Hvis dødsfallet skjer på sykehus og legene ikke selv foreslår obduksjon, kan man ta dette opp med legene som behandlet avdøde eller med avdelingsoverlegen. Hvilke argumenter kan man bruke for å stoppe en obduksjon? Obduksjon kan ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende til den døde nekter dette.

Nærmeste pårørende til den døde skal, så sant det er mulig, informeres om at det er ønskelig med obduksjon, hva den innebærer og om muligheten for å nekte obduksjon.

Kapasitet

Smittefare Hvem er det som tar regningen? Politi og rettsvesen (hvis rekvirert av dem), helseforetakene selv (hvis rekvirert av sykehuset) eller NAV (hvis rekvirert av annet helseforetak eller fastlege) Kilde: Universitetssykehuset i Nord-Norge

– Har dere noen teorier om hva som har skjedd?

– Teorier har vi ikke. Det er snakk om en person som var i risikogruppen i forbindelse med koronasmitten når det kommer til alder. En så akutt død kan ha flere årsaker, uten at det skyldes koronaviruset. Koronasmitten kan for eksempel ha hatt en medvirkende årsak. For eksempel en belastning som fører til hjerteinfarkt eller andre akutte årsaker.

LÅ FLERE DAGER I FJORDEN: «Pebble Beach» lå flere dager ute i Ofotfjorden etter at det ble konstatert smitte om bord. Foto: Frida Brembo / NRK

Overrasket over to uten smitte

Til sammen har fem personer fra skipet vært på sykehus i forbindelse med utbruddet på «Pebble Beach». Fire av dem er fortsatt innlagt.

– Rapportene sier at allmenntilstanden deres er stabil. Vi forventer at de kan dra tilbake til båten snart, sier Evju.

Han får rapporter fra skipet to ganger i døgnet. Tilstanden til de andre smittede om bord sies også å være god.

– De er i betydelig bedring, sier Evju, som også prøver å finne svar på hvorfor to av besetningen om bord på «Pebble Beach» ikke ble smittet av viruset.

– Akkurat det er litt overraskende. Vi skal ta blodprøver av dem for å se om de har vært smittet tidligere, og på den måten har antistoffer og kan være immun.