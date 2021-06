Håper å unngå fergekaos i Nord-Norge: – Men det kan bli mye venting

Er du en av dem som skal legge årets norgesferie til Nord-Norge?

Da må du sannsynligvis ta et par ferger.

I fjor skulle alle til Lofoten.

Det førte til at fergekapasiteten i Nordland ble sprengt. Det ble rapportert om køkaos, lang ventetid og dårlig informasjon til de reisende.

Også i år blir det norgesferie på mange. Det knyttet derfor stor spenning til årets turistinnrykk i regionen.

Tiltak mot fergekaos

– Man må regne med at det i år som i fjor, blir mye venting. Man kan risikere å ikke få blitt med på den fergen man hadde planlagt, sier Kristin Sortland, rådgiver i Statens vegvesen.

Sortland forteller at de har gjort noen tiltak for å sørge for at bilferien blir enda bedre i år.

– På sambandet Bogenes-Skarberget har vi satt inn en større ferge. Vi har også gjort en endring på fergekaia, for å unngå kaos oppover veien.

I sommerperioden skal det fortsatt gå fire ferger på strekningen Bodø- Værøy, Røst- Moskenes.

Statens vegvesen har ansvar for fire fergestrekningene i Nordland:

Bodø – Røst – Værøy – Moskenes

Bognes – Lødingen,

Bognes – Skarberget

Drag – Kjøpsvik.

Alle er sentrale for reiser i landsdelen. Enten man skal til Lofoten, Vesterålen eller videre nordover. Det er Torghatten Nord som drifter fergene.

Imidlertid har to av de mest populære fergene for turister reduserte passasjertall. Smittetiltaket rammer spesielt én passasjergruppe.

Generelle reiseråd på alle riksveifergene Ekspandér faktaboks Generelle reiseråd på alle riksveifergene Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Reis gjerne når ikke alle andre reiser. Tidlig på morgenen og sent på kvelden er det mindre trafikk. Erfaring fra i fjor tilsier at fellesferien er spesielt travel.

Det er QR-registrering på alle ferjer. Reisende bør registrerer seg her for smittesporing.

Alle passasjerer reiser gratis. Betaling for kjøretøy gjøres via AutoPASS-brikke eller skiltlesing. Hvis du ikke har avtale via Autopassferge.no vil du motta faktura i etterkant.

På grunn av smittefare vil det ikke være manuell billettering om bord på ferja.

Lengden på kjøretøy har betydning for hvor mye du betaler for ferjebilletten. Det kan være lurt å sjekke om for eksempel sykkelstativet gjør at du havner i en annen takstgruppe.

Ikke garantert plass uten bil

Det er plass til færre passasjerer på hver avgang. Og er du uten bil, havner du sist i køen. Kjøretøy med passasjerer vil bli prioritert, ifølge Sortland.

Det vil være redusert antall passasjerer på Bodø – Røst – Værøy – Moskenes, samt Bognes – Lødingen.

Uten bil får du heller ikke bestilt billett på forhånd. Du kan derfor risikere å vente lenge før du kommer over havet.

– Men det jobbes med en løsning på dette problemet, sier Sortland i Statens vegvesen.

– Ble tatt på senga

– Vi må ærlig innrømme ta vi ble tatt litt på senga i fjor, sier samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen i Nordland.

Nordland fylkeskommune drifter en rekke ferger og hurtigbåter langs nordlandskysten. I fjor hadde de ikke sett for seg hvor voldsom strømmen av turister faktisk ble – særlig på riksvei 17, den såkalte kystriksveien.

Men i år har de tatt grep.

– I fjor tok det plutselig av og vi har nå høstet erfaringer. Vi har satt inn ekstra kapasitet tidligere mange steder, og full kapasitet når vi kommer til fellesferien, sier Bentzen.

Han har vært i dialog med reiselivsnæringen, og det er mye som tyder på at det kan bli minst like mange biler langs veien i Nord-Norge i år.

– Jeg hadde et møte med Visit Helgeland og da fikk jeg tilbakemeldinger fra lokale aktører som sier at det er tett opp mot fullbooket allerede, så det kommer til å bli en kjempesommer for reiselivet.

– Bedre kapasitet

Thorkild Torkildsen er administrerende direktør i Torghatten Nord. De drifter flere av de mest populære fergene i regionen. Han forteller at de har lært av det hektiske fjoråret. Og at de møter årets sesong med flere ressurser.

– I fjor var første sommeren under pandemien, og det endret trafikkbilde ganske så betydelig.

Thorkildsen forteller at Torghatten har økt kapasitet denne sommeren.

– Både mer kapasitet i form av flere ferger, men også at man har utvidet sesongen flere plasser.

Det er flere ferger i drift på de rutene der det er typisk turisttrafikk, forteller han.

Her er alt du bør vite om de mest populære avgangene: Ekspandér faktaboks 1. Rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes, betjenes av Torghatten Nord Det kan bli noe ventetid på denne ruten. Også for passasjerer uten bil. Det anbefales at passasjerer uten bil kontakter køvaktene i Bodø og Moskenes. De fører navnelister og sørger for at passasjerer slippes om bord i den rekkefølgen de ankom ferjekaia. Plassbestilling er mulig, men foreløpig bare for kjøretøy. Passasjerer uten bil reiser gratis, men betaler for booking. Statens vegvesen øker kapasiteten på sambandet og setter inn en fjerde ferje i seks uker. Det blir dermed fire ferjer fra 25. juni til 8. august. 2. E6 Bognes – Skarberget, betjenes av Torghatten Nord Her kommer en større ferje. Det er også mulighet for at ferjen kjører noen turer utenom ruteplan hvis det er behov for det. Omkjøringsmulighet via Drag-Kjøpsvik. 3. Rv. 827 Drag – Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord Sambandet Drag-Kjøpsvik er et godt alternativ til Bognes-Skarberget. Ferjeturen er litt lengre, men total reisetid er nesten lik. Denne ferjen anbefales å bruke når det er mye trafikk på Bognes – Skarberget. 4. Rv. 85 Bognes – Lødingen, betjenes av Torghatten Nord Der er blitt flere plasser på kaia etter endring. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

Anbefaler forhåndsbestilling

– Jeg vil anbefale å bestille billett i forkant der dette er mulig, sier Thorkildsen.

Da får du kjøre inn i en egen fil på fergekaia og er garantert å være med på den avgangen.

Også Sortland i Statens vegvesen anbefaler å bestille i forveien. Hun kommer i tillegg med noen flere tips:

– Følg anvisningen til fergemannskapet og bruk munnbind.

Generelt anbefaler hun at man legger reisen til tidspunkt som ikke alle andre reiser på. Tidlig på dagen eller sent på kvelden, påpeker hun.

– Erfaringer fra i fjor viste at det er mange som reiser i fellesferien. Så hvis man har muligheten, er det lurt å legge ferien til noen andre uker.

Uavklart om fergeprisene i år

Det er fortsatt uklart hvor mye det skal koste å ta fergene i Nordland i år. Trolig blir det billigere. I revidert nasjonalbudsjett kom det et vedtak hvor det tildeles midler til fylkeskommunene for å redusere prisene.

De endelige prisene vil være på plass 1. juli. Men det blir i hvert fall ingen økning i år, skal vi tro Samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen.

– Vi har ikke planlagt noen økninger i takstene på sommeren, det er samme pris som resten av året.

Han legger til at de jobber med å regne ut de nye prisene, og at dette vil bli klart snarlig.