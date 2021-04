Sommeren 2020 var den store folkevandringen i Norge.

Tusenvis av nordmenn ble stengt ute fra sine vante reisemål i utlandet.

I stedet tok turen for å se storslåtte destinasjoner både i nord og sør.

Pål Ivan Laumann bor på Bognes, hvor det om sommeren er skytteltrafikk av biler som skal over til Lødingen, for deretter å reise videre til Lofoten og Vesterålen.

Nå gruer han og familien seg til nok en sommer, der turister tar seg til rette og i visse tilfeller gjør fra seg ved hagen deres.

– Vi sliter, og det blir verre for hvert år som går. Folk og hundene deres gjør fra seg ute, vi opplever at blomstene vi planter blir plukket i hagen, og plutselig står det folk i hagen vår mens vi griller. Vi har rett og slett mistet privatlivet vårt.

Pål Ivan Laumann, her fra fergeleiet på Bognes i fjor sommer. Han sier at om Vegvesenet ikke vil hjelpe dem, bør de bare kjøpe dem ut av husene slik at de kan flytte bort. Foto: Dina Storvik / NRK

Kritiserer Vegvesenet

Det beboerne er mest frustrert over, er at Vegvesenet har gått i gang med plan om å oppgradere fergeleiene i området, tilsynelatende uten å ofre dem en tanke.

– De har gått i gang med planen om elektriske ferger over Tysfjorden. Da planen var på høring, kom vi med en rekke innspill som ble skjøvet over på en annen plan som ikke har finansiering, sier Laumann.

Laumann og de andre beboerne skal ha bedt om en felles avkjørsel, en gang- og sykkelsti, samt tiltak for å bremse farten på bilene i området.

Det første punktet er kanskje viktigst. I fjor opplevde de flere ganger at køen til fergen sperret innkjørselen til deres eget hjem.

– Regjeringen vil jo at alle fergene i Tysfjorden skal være elektriske innen 2023, så det er klart at de skyver oss bort for å forhindre forsinkelser, sier Laumann.

– Gruer du deg til sommeren?

– Ja, vi gruer oss til sommeren. Jeg og familien min har ingen problemer med at storsamfunnet har behov for E6 og fergene. Men jeg syns det er veldig feil at vi som bor her skal betale prisen.

Enorme køer ved Bognes fergekai satte sinnene i kok både i køen og blant de fastboende ved fergeleiet i sommer. Nå har beboerne fått nok av tilstandene på kaia. Foto: Tipser

Forstår frustrasjonen

Seniorrådgiver for kommunikasjon i Vegvesenet, Knut Haarvik, sier at han forstår frustrasjonen til de fastboende på Bognes.

– Vegvesenet har stor forståelse for at beboere på Bognes opplever økende trafikk, støy og forurensning som en belastning. Generelt er det slik at trafikken langs riksvegnettet i mange deler av landet har økt over mange år, uten at dette nødvendigvis utløser plikt for Statens vegvesen til å iverksette tiltak.

– Er det planlagt tiltak for å bøte på problemene familien opplever?

Senior kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Knut Haarvik. Foto: NRK

– Bognes fikk en ekstra stor trafikkøkning i fjor under pandemien. Dette kom litt bardust på oss og det skapte blant annet mye kø. Vi løste dette med manuell dirigering og utvidelse av oppstillingsplassen. Vi vil vurdere lignende tiltak i sommer, og undersøker muligheten for å få leid inn større fergekapasitet enn i fjor.

Haarvik mener ikke at Laumann og familien blir direkte påvirket av arbeidet, så noen ekstra tiltak blir det ikke.

Utvidelsen av selve fergeleiet, mener han likevel kommet til gode for naboene.

– Vi mener at oppgraderingen av fergeleier Bognes – Skarberget vil medføre en forbedring av forholdene når utbyggingen er ferdig. Det vil få større kapasitet, flere avganger, bedre toalettfasiliteter og bedre løsninger som gir naboene bedre adkomst til og fra E6.